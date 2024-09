EK pateiktas trečiasis strateginio plano keitimas

Žemės ūkio ministerija pateikė Europos Komisijai trečiąjį Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) keitimą. Jame – dėmesys ūkininkui, gamybai, atsparumo didinimui bei administracinės naštos mažinimui.

„Strateginio plano keitimas parengtas dėl ES teisės aktų pasikeitimų. Taip pat pokyčiai reikalingi įvertinus 2023–2024 m. šio plano įgyvendinimo ir deklaravimo rezultatus, atsižvelgus į žemės ūkio situaciją šalyje, ūkininkų poreikius ir įsipareigojimus. Siekiame, kad ūkininkams būtų paprasčiau ne tik dirbti, bet ir gauti paramą, neapkraunant jų pertekliniais reikalavimais“, – sako žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius.

Palankios naujovės:

. Fiksuoti vieneto įkainiai būtų taikomi net keturiose kaimo plėtros priemonėse: „Investicijos į žemės ūkio valdas“, „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“, „Labai smulkių ūkių plėtra“ ir „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“. Įkainių taikymas supaprastins pirkimų procedūras, nes ūkininkams nebereikės teikti trijų komercinių pasiūlymų. Šiuo palengvinimu bus galima pasinaudoti jau nuo spalio 7 d. teikiant paraiškas pagal intervencinės priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ planuojamą kvietimą.

. Paramos pagal priemonę „Trumpos tiekimo grandinės“ kreiptis galėtų ir kaimo bendruomenės, vietos veiklos grupės ir kiti vieši subjektai, galintys padėti ūkininkams efektyviau realizuoti produktus vietinėje rinkoje. Siūloma didinti paramos intensyvumą iki 60 proc. projektams, kuriuos vykdant kuriami logistikos centrai.

. Startuotų ir naujovė – intervencinė priemonė „Invazinių rūšių plitimo valdymas melioracijos griovių šlaituose“. Bus galima tvarkyti melioracijos griovių šlaitus, naikinti invazinius augalus (Sosnovskio, Mantegacio barščius ir pan.). Už griovio šlaito sutvarkymą numatomos dvi išmokos: 644 Eur/ha arba, kai vykdoma jungtinė veikla, – 773 Eur/ha.

. Lengvinamos sąlygos smulkiems ūkininkams. Dėl paramos sąlygų (Valdymo reikalavimų ir Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės) laikymosi nebus taikoma kontrolė ir nuobaudos mažiems ūkiams, deklaravusiems iki 10 ha žemės ūkio paskirties žemės ploto.

. Uždaro grunto daržovių (šildomų šiltnamių) sektoriuje veikiantiems ūkininkams siūloma didinti galimą išmokos dydžio nuokrypį iki 50 proc. (prieš tai buvo iki 30 proc.).

Keičiamos geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB), agrarinės aplinkosaugos intervencinių priemonių įgyvendinimo sąlygos.

Ministerija nustatė aiškesnius reikalavimus dėl apsaugos juostų prie melioracijos griovių pagal GAAB 4 „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“ standartą. Nuo 2025 m. apsaugos juostos būtų paliekamos tik prie melioracijos griovių, kuriuose vidutinio vandeningumo metais vandens tėkmė būna ne mažiau kaip 6 mėn.

Vienas iš GAAB 5 „Žemės dirbimo valdymas siekiant sumažinti dirvožemio degradacijos riziką ir eroziją, be kita ko, atsižvelgiant į šlaito nuolydį“ ir GAAB 6 „Minimali dirvožemio danga siekiant išvengti, kad dirvožemis bus tuščias pažeidžiamiausiais laikotarpiais“ reikalavimų yra kasmet užtikrinti bent minimalią žolinių augalų augmeniją arba palikti ražienų laukus nuo lapkričio 15 d. iki kovo 15 d. Siūloma keisti šį reikalavimą ir nustatyti, kad danga turi būti užtikrinama nuo lapkričio 15 d. iki kovo 1 d. Taip pat norima numatyti daugiau lankstumo ir galimybes keisti datas, atsižvelgiant į konkrečių metų Lietuvos meteorologines ir hidrologines sąlygas.

Siūloma keisti GAAB 7 „Sėjomaina ariamojoje žemėje, išskyrus vandenyje auginamus pasėlius“ standartą – nuo 65 proc. iki 35 proc. sumažinti deklaruotos ariamosios žemės plotą, kuriame kasmet privaloma pakeisti pagrindinius pasėlius. Vietoje augalų keitimo, kasmet reikalavimus išpildyti auginant ir antrinius pasėlius, t. y. įsėlį, posėlį, tarpinius pasėlius per žiemą bei sumažinti išlaikymo trukmę nuo 6 sav. iki 4 sav. Taip pat siūloma, kad tas pačias kultūras toje pačioje vietoje galima būtų auginti ne iki 2 metų, kaip reikalaujama dabar, bet iki 3 metų.

Keičiamas GAAB 8 „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“ standartas. Siūloma atsisakyti reikalavimo dėl mažiausios ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalies, t. y. ne mažiau kaip 4 proc. ariamosios žemės ūkio lygmeniu skirti negamybiniams plotams ir objektams (kraštovaizdžio elementams). Nuo 2025 m. taikomi reikalavimai tik dėl saugomų kraštovaizdžio elementų išlaikymo bei draudimo pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu. Atsisakoma kraštovaizdžio elementų perskaičiavimo į plotinius objektus koeficientų, kadangi jie tampa nenaudojami.

Peržiūrėtos ekologinių sistemų įgyvendinimo sąlygos

Keičiamas mažiausias tinkamas paramai plotas pagal ekologines sistemas „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ (iš 1 ha iki 0,5 ha). Didinama ūkio dydžio riba mažiausiam tinkamam paramai plotui veiklai „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“ (ūkiams iki 50 ha – 0,1 ha; ūkiams, didesniems kaip 50 ha, – 0,5 ha (vietoje nustatytos 10 ha ribos).

Siekiama, kad su tais pačiais plotais būtų galima dalyvauti abiejose ekologinėse sistemose „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“ ir „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“.

Plotus deklaruojantys pagal veiklą „Tarpiniai pasėliai“ tarpinius per žiemą privalėtų išlaikyti ne iki kovo 15 d., bet iki kovo 1 d.

Atsisakoma kompleksinei ekologinei sistemai „Veiklos ariamojoje žemėje“ taikomos Veiksmingumo ir efektyvumo metodikos ir šiuo metu taikomo gamybinių ir negamybinių veiklų susiejimo. Siūloma, jog pareiškėjai, norintys dalyvauti veikloje „Sertifikuotos sėklos naudojimas”, privalėtų pasirinkti ir dalyvauti dar bent 1 šios kompleksinės ekologinės sistemos veikloje (ši nuostata netaikoma pareiškėjams, deklaruojantiems mažiau nei 100 ha ariamosios žemės).

. Įgyvendinant SP, ūkininkams išmokėta daugiau nei 580 mln. Eur tiesioginės paramos pagal 2023 m. pateiktas deklaracijas, kartu vertinamos ir 2024 m. deklaravimo paraiškos paramai gauti. Planuojama, kad už 2024 m. ūkininkus pasieks beveik 596 mln. Eur tiesioginės paramos. Pradėtos įgyvendinti visos kaimo plėtros priemonės, pagal kurias 2023–2024 m. kvietimams numatyta beveik 680 mln. Eur.