Istorija, žvelgianti iš paveikslėlio: kūrybinės dirbtuvės su menininku Petru Lincevičiumi

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka kaip partneris dalyvauja Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus įgyvendinamame projekte „Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?“. Vienas iš šio projekto renginių – rugsėjo 19 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vykęs įkvepiantis edukacinis užsiėmimas-kūrybinės dirbtuvės „Istorija, žvelgianti iš paveikslėlio“.

Šiame renginyje dalyvavo Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokiniai (dailės mokytoja metodininkė Ilona Rasimavičienė), kurie susipažino su unikaliu literatūros žanru – bežodėmis knygomis. Užsiėmimo metu mokiniai buvo kviečiami ne tik atrasti, bet ir patys kurti, lavinant gebėjimą interpretuoti vizualiąją informaciją ir pasitelkti vaizduotę. Toks kūrybiškumo skatinimas suteikė mokiniams galimybę naujai pažvelgti į meno pasaulį ir ieškoti netradicinių išraiškos būdų.

Užsiėmimą vedė kraštietis menininkas, keliautojo Mato Šalčiaus piešinio ant pastato sienos Prienų mieste autorius, Vilniaus dailės akademijos dėstytojas Petras Lincevičius. Jis trumpai pristatė savo kūrybą, papasakojo apie surengtas parodas ir įvairius projektus. Didžiausią dėmesį dailininkas skyrė bežodėms knygoms – jų konceptui, kaip per paveikslus galima perteikti istorijas ir mintis be teksto.

Po teorinės dalies menininkas Petras Lincevičius pasiūlė mokiniams paimti į rankas įvairias piešimo priemones – pieštukus, kreideles, flomasterius – ir sukurti savo bežodę knygą. Tema buvo intriguojanti – knygoje turėjo būti papasakota dviejų valandų kelionė po Prienus. Mokiniai, susiskirstę grupėmis, entuziastingai ėmėsi darbo. Jų kūrybinė fantazija atsiskleidė per spalvas, formas ir netikėtus vaizdinius. Galiausiai buvo sukurtos trys bežodės knygos, kurias kiti grupių nariai bandė „perskaityti“, interpretuodami jų turinį.

Knygų interpretacijos buvo kūrybiškos, įdomios ir atskleidė ne tik mokinių vaizduotės gelmes, bet ir skirtingus požiūrius į tą pačią kelionę. Tokie eksperimentai su vizualiais pasakojimais ugdo gebėjimą suprasti ir interpretuoti meno kūrinius plačiau, nei vien per tekstą.

Bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė nuoširdžiai padėkojo menininkui Petrui Lincevičiui už įdomų ir įtraukiantį edukacinį užsiėmimą, kuris praturtino mokinių žinias apie meną ir skatino jų kūrybiškumą.

Edukacinis užsiėmimas-kūrybinės dirbtuvės „Istorija, žvelgianti iš paveikslėlio“ yra Prienų rajono savivaldybės įgyvendinamo Tūkstantmečio mokyklų (TŪM) projekto Kultūrinių kompetencijų ugdymo programos dalis.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija