Duokime dar daugiau pinigų Putinui

Tarptautinio Valiutos Fondo (TVF) misija atšaukė planuotas konsultacijas su Rusijos vyriausybe, kurios turėjo prasidėti š.m. rugsėjo 16 d. Viešajame pranešime buvo pabrėžta, esą TVF šioms konsultacijoms nėra pasirengęs, dėl to jos buvo atidėtos. Nors Rusija jau daugiau nei dvejus su puse metų kariauja agresyvų karą Ukrainoje, jos narystė TVF nėra niekaip apribota ar sustabdyta. Maža to, Maskva skelbė keičianti savo atstovą TVF direktorių taryboje: juo turėtų tapti buvusi Rusijos centrinio banko viceprezidentė Ksenija Judajeva – atstovė įstaigos, kuri, pasak nesiliaujančių „Reuters“ bei „Bloomberg“ pranešimų, kuo puikiausiai susitvarkė su Rusijos ekonomikos iššūkiais sankcijų laikotarpiu.

Tiesa, Rusijos provyriausybinė žiniasklaida pabrėžia, kad Prancūzija, Belgija, Skandinavijos ir Baltijos šalys prieštaravo, jog TVF ekspertai sugrįžtų Rusijon pirmąsyk po 2021 m. Per tą laiką TVF niekaip nevertino Rusijos ekonomikos prespektyvų bei būsenos.

Lietuvoje gyvenantis rusų ekonomistas Igoris Lipsicas šią savaitę skelbė prielaidą, esą Maskva gali laikyti TVF galimu karo poreikio finansavimo šaltiniu. O TVF, kurio narė Rusija tebėra, gali jai suteikti „kokių 5–10 mlrd. JAV dolerių paskolą“, kuri šiuo metu Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui yra itin reikalinga, nes, nepaisant propagandinių reliacijų ir pakeltų mokesčių, šalies-agresorės ekonomika pamažu stoja ir sunkiai bepakelia agresyvaus karo poreikius.

I.Lipsicas sako, esą tokia pinigų suma neišgelbėtų Rusijos ekonomikos tuo metu, kada iš energetikos išteklių pardavimo suformuotas Nacionalinės gerovės fondas yra veik išnaudotas karo reikmėms, tačiau galėtų padėti režimui bent laikinai atsipūsti. Kada Rusijos ūkis susiduria su aštriomis darbo jėgos trūkumo problemomis ir mažėjančiomis įplaukomis į šalies biudžetą (V. Putinas dar 2022-2023 m. sukūrė dirbtines kliūtis Vakarų pusėn parduoti gamtines dujas, o naftos kainos – kita svarbi Rusijos eksporto ir valiutos įplaukų dalis – šiuo metu netikėtai krenta žemyn).

I.Lipsico požiūriu, TVF paskola būtų trečiasis šiaudas, kurį Vakarai ištiestų karo verpete skęstančiam V.Putinui nuo karo Ukrainoje pradžios. 2022-2023 m. tokiu šiaudu buvo Maskvai paliktos galimybės Vakaruose laisvai parduoti energijos išteklius – didesnė dešimtimis milijardų eurų vertinamų pajamų dalis virto agresyvaus karo šaltiniu. Nepaisant įvestų griežtų ekonominių sankcijų bei areštuotų Rusijos vyriausybės ir Centrinio banko atsargų.

Antruoju šiaudu V. Putinui I. Lipsicas vadina tai, kad Vakarai iš esmės atstūmė Vakaruose pasiryžusius verstis bei gyventi Rusijos turčius, todėl kad šie, ir kankinami dvejonių, sugrįžo į V. Putino glėbį ir savo pinigais pusantrų-porą metų finansavo Rusijos kariaujamą karą.

Teorinė TVF paskola Rusijos vyriausybei gali tapti trečiuoju šiaudu, kuris padėtų Maskvos vyriausybei finansuoti ant karinių bėgių pastatytą šalies ekonomiką. Nebent paskutinę minutę prieš tokią paskolą pasisakytų ir ją blokuotų galingosios TVF šalys narės – JAV bei Vokietija.

Tokios I.Lipsico prielaidos patvirtina abejones, kokie yra tikrieji Vakarų tikslai Ukrainoje. Siekti Kyjivo pergalės ar padėti V. Putinui Maskvoje išlikti. Turint galvoje, kad Vakarų šalys ligi šiol nepatiekia Ukrainai jos prašomų ginklų kiekio, neužtikrina ekonominių sankcijų veikimo efektyvumo (klausimas – kada po sankcijomis atsiras rusų koncernas „Rosatom“ – tebelieka aktualus, tačiau neatsakytas), stabdo ukrainiečius naudotis visomis patiektos ginkluotės galimybėmis kalbant apie Rusijos teritoriją.

Kyla įspūdis, kad susilpnintas V. Putino režimas Vakarams yra daug svarbesnis už Ukrainos nepriklausomybę, galimybę pasipriešinti agresoriui ir šios šalies 1991 m. sienų atkūrimą.

Rytas Staselis