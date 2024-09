Savivaldybės laukia darbingi ir našūs metai: prasidės projektų įgyvendinimas

Kokių pasikeitimų viešojoje infrastruktūroje per artimiausius kelerius metus Prienuose ir seniūnijose reikėtų tikėtis? Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas praėjusį penktadienį Savivaldybėje surengtoje spaudos konferencijoje pasakojo, kad mieste atsiras viešbutis, bus rekonstruoti ir modernizuoti keli viešosios paskirties pastatai, renovuotas mokyklos stadionas, pastatyta sporto salė, nutiesta daugiau pėsčiųjų ir dviračių takų, įrengta socialinių būstų ir grupinio gyvenimo namai ir kt.

Rajonui – beveik 22 mln. eurų investicijų

ES fondų, Savivaldybės biudžeto, tarptautiniam bendradarbiavimui skirtomis ir kitų šaltinių lėšomis ateinančiu laikotarpiu Prienų mieste ir rajone ruošiamasi įgyvendinti nemažai projektų, susijusių su pastatų atnaujinimu, turizmo, vandentvarkos ir kitų paslaugų plėtra, švietimo, sporto, socialine, sveikatos, krizių valdymo ir kt. sritimis. Pasak mero Alvydo Vaicekausko, investicijų pritraukimui į savivaldybę buvo atsakingai ruoštasi, šį viešai nematomą darbą kvalifikuotai atliko Investicijų, Statybų ir ekonominės plėtros skyrių specialistai.

Per regioninės plėtros priemones iš viso planuojama gauti apie 22 mln. eurų investicijų, lėšos bus paskirstytos vienuolikai priemonių. Prienų rajono savivaldybė suskubo pateikti pirmą projektą Kauno regione.

Mero teigimu, didžiausia lėšų dalis (34,93 proc.) bus nukreipta turizmo skatinimo priemonėms, iš jų brangiausiai (per 4 mln. eurų) atsieis pėsčiųjų ir dviračių tako ir kitos infrastruktūros panemune – nuo paukščių stebėjimo vietos ties Bagrėno kalnu iki Kęstučio paminklo – įrengimas. Jau paskelbtas šio projekto idėjos konkursas, susidomėjusiųjų juo yra, laukiama įdomių pasiūlymų, kaip sutvarkyti Nemuno pakrantę. Geriausios idėjos autoriams bus suteikta projektavimo teisė.

16,95 proc. regioninių lėšų bus skirta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo; 13,47 proc. – įvairialypio švietimo plėtojimo ir ugdymo prieinamumo; 10,78 proc. – ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtojimo projektams. Regioninėmis lėšomis bus finansuojami ir kiti projektai: aplinkos oro monitoringo, atliekų surinkimo ir rūšiavimo, sveikatos ir psichologinės gerovės stiprinimo, socialinių ir bendruomeninių paslaugų plėtojimo projektai.

Lėšų teks atseikėti ir iš biudžeto

Iš viso ketinama vykdyti 19 įvairių projektų, todėl A.Vaicekauskas pažymėjo, jog didžiausias šio laikotarpio iššūkis – Savivaldybei surasti lėšų, kuriomis jai teks prisidėti prie jų įgyvendinimo. Pavyzdžiui, vandentvarkos projektų finansavimo intensyvumas – 50 proc., likusią dalį lėšų teks surasti pačiai Savivaldybei. Ji privalės padengti ir projektų netinkamas išlaidas. Kiek tai atsieis, Savivaldybės vadovas dar neturi paskaičiavimo. Vienok, kai kurie projektai pradedami jau dabar, nelaukiant, kol dėl konkurencijos pabrangs rangos darbai.

Antai, biudžeto lėšomis atnaujinamas Veiverių T.Žilinsko gimnazijos stadionas (per 115,7 tūkst. eurų), dalis lėšų sugrįš per regionines priemones. Iki sutarties pasirašymo pradėti vykdyti „Gintarėlio“ l/d pastatų modernizavimo ir slėptuvės įrengimo darbai (per 836,4 tūkst. eurų), anot mero, taipogi yra garantija, kad jų kaina ateityje neišaugs. Šiuo metu vykstantys Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro renovacijos darbai (180 tūkst. eurų) taip pat finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Gerins ugdymo(si) aplinką

Meras ir jo komanda taip pat pasidalino informacija apie europinėmis ir Savivaldybės lėšomis planuojamus įgyvendinti projektus, pirmiausia švietimo įstaigose, kuriant saugią aplinką, sudarant palankias sąlygas mokinių ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, įtraukiajam ugdymui. Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje bus sukurtos visos dienos mokyklos erdvės (projekto vertė –588,2 tūkst. eurų), iš ugdymo paslaugų prieinamumą rajono mokyklose gerinančių priemonių (joms skirta 2 mln. 353 tūkst. eurų) buvo paminėtos šios –„Ąžuolo“ progimnazijoje bus renovuojamos vidaus patalpos, šioje ir Išlaužo pagrindinėje mokykloje ketinama įrengti keltuvus ir kt.

Meras pasidžiaugė užsitikrintu finansavimu „Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadiono rekonstrukcijai (ES fondai skiria 500 tūkst. eurų, Savivaldybės dalis –250 tūkst. eurų). A.Vaicekausko teigimu, darbai prasidės pavasariop ir turės būti įgyvendinti per dvejus metus. Šis stadionas su natūralios žolės dangos futbolo aikšte, krepšinio aikštele, bėgimo takais, kitoms sporto šakoms, neįgaliesiems pritaikyta infrastruktūra bus vienas moderniausių rajone. Prieš tai numatyta po stadionu nutiesti vamzdžius, kuriais „Revuonos“ pagrindinei mokyklai būtų centralizuotai tiekiama šiluma. Šiuo metu pradėti parengiamieji darbai.

Neatsisakoma sumanymo prie „Žiburio“ gimnazijos pastatyti naują sporto salę (projekto vertė – 1 mln. 500 tūkst. eurų). Svarstoma modernizuoti „Pasakos“ l/d pastatą, tam planuojama 1 mln. 170 tūkst. eurų). Kaip sakė meras, svarstoma išpirkti dalį privataus sklypo ir prie darželio įrengti automobilių sustojimo aikštelę.

„Tūkstantmečio mokyklos I“ – tai dar vienas didelės apimties projektas (vertė – 1 mln. 910 tūkst. eurų), kuriame dalyvauja „Žiburio“ ir Veiverių T.Žilinsko gimnazijos, „Ąžuolo“ progimnazija ir „Revuonos“ pagrindinė mokykla. Didžioji lėšų dalis bus skirta modernios STEAM laboratorijos įrengimui.

Įrengs socialinius būstus, statys viešbutį

Nuo rugsėjo 1 d. uždarytas „Žiburio“ gimnazijos bendrabutis, priglaustoms ukrainiečių šeimoms išsikėlus gyventi į Jiezno paramos šeimai centrą ir kt., šiame pastate prasidės socialinių būstų įrengimo darbai (projekto vertė –1 mln. 176 tūkst. eurų). Prienų globos namų teritorijoje esantį vieną iš pastatų ketinama pritaikyti grupinio gyvenimo namams (vertė –1 mln. 764 tūkst. eurų), kuriame apsigyvens asmenys su negalia.

Savivaldybė taip pat turi ketinimų įrengti 60 vietų viešbutį Birutės g. 7, Prienuose, paskaičiuota, kad darbai gali atsieiti apie 2 mln. eurų.

Meras patikino, kad būsimu laikotarpiu Savivaldybė daug dėmesio skirs ir sveikatos srities projektų įgyvendinimui įvairių šaltinių lėšomis. Vienas iš Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektų, susijusių su vėžio patikromis ir prevencija, atrinktas gauti finansavimą.

Planuojamas projektas, kurio metu Prienų pirminės sveikatos priežiūros centras bus perkeltas į kitą pastatą, jame bus išplėsta psichikos sveikatos paslaugų infrastruktūra (didžioji dalis iš numatytų 1 mln. 656 tūkst. eurų yra Sveikatos apsaugos ministerijos skiriamos lėšos). Iki 2028 metų numatoma įgyvendinti Prienų ligoninės infrastruktūros modernizavimo (vertė – 1 mln. 256 tūkst. eurų) ir Veiverių PSPC rekonstravimo (1 mln. 500 tūkst. eurų) projektus.

Pateikta detalių ir apie projektus, kurie parengti kartu su partneriais iš Lenkijos. Jų lėšomis suplanuota įrengti slėptuvę ir aprūpinti ją Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbui reikalingomis priemonėmis; taip pat įsigyti įvairių priemonių gelbėjimo tarnybų pajėgumams stiprinti; sukurti naujus turistinius maršrutus, lankytojų traukos objektus ir kt.

Aptarė ir kitus aktualius klausimus

Meras A.Vaicekauskas pasidžiaugė privataus verslo rodomomis iniciatyvomis: Prienuose statomi daugiabučiai namai, kuriasi naujos kavinės, rengiami projektai ir turima ketinimų tvarkyti apleistus pastatus. Verslininkai prisidėjo lėšomis prie Šilėnų gatvės Mauručiuose asfaltavimo darbų.

Spaudos konferencijoje kalbėta apie Prienų krepšinio komandos dalyvavimą naujame RKL sezone bei Savivaldybės paramą jai, kuri gali siekti 50 tūkst. eurų. Meras norėtų matyti komandoje žaidžiančių prieniečių, jo nuomone, jos perėjimas iš lygos į aukštesnę turėtų vykti sportiniu principu.

Vicemerė Jūratė Zailskienė pasisakė eismo saugumo klausimu, informavo apie VIA Lietuva pateiktą prašymą su pasiūlymais pertvarkyti avaringą Revuonos – Martišiaus gatvių sankryžą arba įrengti prie jos šviesoforą su Stop ženklais. Taip pat pristatė Justino Marcinkevičiaus kelio ženklą ir maršrutą, jame – objektai bei vietovės, kuriose mūsų krašto poetas lankėsi. Siekiama, kad šis maršrutas būtų sertifikuotas, kaip Lietuvos kultūros kelias.

Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė supažindino su atliktais civilinės saugos darbais, pateikė informacijos apie mieste ir seniūnijose įrengtas gyventojų perspėjimo sirenas, patikino, kad visos rajone esančios priedangos bei kolektyvinio saugumo statiniai yra tinkamai paruošti ir prižiūrimi.

Dalė Lazauskienė