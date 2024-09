„Vasaros skaitykla“ džiugino mažuosius visą vasarą

Šią vasarą Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos kiemelyje mažieji miestelio gyventojai galėjo mėgautis įvairiomis pramogomis ir užsiėmimais „Vasaros skaitykloje“, kuri nuo birželio iki rugpjūčio mėnesio beveik kiekvieną savaitę buvo puiki vieta vaikams ne tik leisti laisvalaikį, bet ir lavinti kūrybiškumą bei skaitymo įgūdžius.

Kūrybiškumo dirbtuvės ir pramogos

„Vasaros skaitykla“ pasiūlė vaikams platų veiklų spektrą. Čia jie galėjo pūsti didžiulius muilo burbulus, šokinėti ant pripučiamo kamuoliukų baseinėlio bei dalyvauti įvairiose meno dirbtuvėse. Akvarelės, koliažo, birbynių ir monotipijos dirbtuvės pritraukė nemažai kūrybingų vaikų, kurie džiaugėsi galėdami išbandyti savo jėgas įvairiose meno technikose. Kiekvienos dirbtuvės metu vaikai turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis knygų parodomis, kurios buvo specialiai pritaikytos pagal dirbtuvių temas.

Pavyzdžiui, knygų paroda apie žmogaus organizmą sužavėjo jaunąją auditoriją informatyvumu ir įdomiomis iliustracijomis. Tuo tarpu „Linksmų knygų paroda“ ir „Skaitomiausių knygų paroda“ sudomino vaikus juokingomis istorijomis bei populiariais literatūriniais kūriniais.

Garsiniai skaitymai ir karaokė

„Vasaros skaitykla“ taip pat suteikė galimybę vaikams dalyvauti garsiniuose skaitymuose. Bibliotekos darbuotojai garsiai skaitė vaikams populiarias knygas, tokias, kaip Gendručio Morkūno „Vasara su katšuniu“ ir Birutės Mar „Gėlininkė“. Šios skaitymo sesijos ne tik praturtino vaikų žodyną, bet ir skatino domėtis literatūra bei plėsti savo vaizduotę.

Be to, vyko ir karaokė užsiėmimai, kurių metu vaikai galėjo išbandyti savo balsus dainuodami mėgstamas dainas. Tai suteikė daugybę džiaugsmo ir tapo puikiu būdu išreikšti save per muziką.

Sėkmingas uždarymas ir baigiamasis renginys

Visą vasarą trukęs „Vasaros skaityklos“ ciklas baigėsi įspūdingu uždarymo renginiu. Vaikų džiaugsmui kiemelyje buvo įrengta putų patranka, kuri sukūrė tikrą linksmybių audrą. Be to, veikė pasakų fėjos skaitykla, kurioje vaikai galėjo pasiklausyti stebuklingų pasakų, o mažieji galėjo pasipuošti laikinomis tatuiruotėmis arba patys nusipiešti ką nors ant odos.

Iš viso per vasarą vyko 10 „Vasaros skaityklos“ užsiėmimų, kuriuose apsilankė net 286 lankytojai. Skaitykloje buvo eksponuota daugiau kaip 300 knygų, kurios įkvėpė vaikus skaityti ir tyrinėti pasaulį per literatūrą.

Šis vasaros projektas dar kartą parodė, kaip svarbu skatinti vaikus domėtis skaitymu ir kūryba, suteikiant jiems galimybes linksmai ir prasmingai leisti laisvalaikį. „Vasaros skaitykla“ tapo ypatinga vieta, kurioje vaikai galėjo susipažinti su knygomis, menais ir bendravimu, o vasaros pramogos paliko daug šiltų prisiminimų.