Kauno Europe Direct centras – svarbi misija ateinančioms kartoms

2000 m. gegužės 22 d. Kaune atsidarė pirmasis Europe Direct centras Lietuvoje. Jame jau 24 metus sėkmingai dirba kūrybinga centro vadovė Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė. Kalbamės apie centro veiklą, atsakomybę ir puikias kūrybines iniciatyvas.

– Trumpai pristatykite Kauno Europe Direct centro misiją.

– Kauno Europe Direct centras – pirmasis ir vienas iš 10-ties Lietuvoje ir daugiau nei 400 Europoje veikiančių Europos Direct centrų. Juos įkūrė Europos Komisija, o mūsų centrą administruoja Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas.

Šis tinklas siekia stiprinti piliečių suvokimą apie ES, jos naudą kasdieniniame gyvenime; skatina piliečių įsitraukimą į Europos demokratinį procesą.

– Kodėl naudinga būti Europos Sąjungoje?

– Lietuvai tapus ES nare, tautiečiams atsivėrė didelės galimybės keliauti, dirbti, mokytis (dalyvauti „Erasmus+“ programoje), kelti profesinę kvalifikaciją, kurti tarptautinius verslus, prekiauti, įsigyti nekilnojamąjį turtą ir pan. kitose ES šalyse. Yra ir kitų privalumų – tarkim, ar žinote, ką daryti, jeigu užsienio šalyje patyrėte traumą ar jus apvogė? Derėtų žinoti, kad yra vieningas nemokamas pagalbos telefono numeris 112, kuris veikia ištisą parą visose Europos šalyse.

Be to, patyrus nesklandumų skrydžiuose, keliaujant traukiniu ar įsigijus nekokybišką prekę ES šalyse – galioja teisinė Europos vartotojų apsauga. Tuomet galima kreiptis į Europos vartotojų centrą.

– Užsienio investicijų dėka gražėja Lietuva?

– Lietuvą pasiekia užsienio investicijos, kyla šalies ekonominis, socialinis, kultūrinis, aplinkosauginis lygis. ES finansavimo dėka rekonstruojami dvarai, gerėja miestų ir miestelių infrastruktūra, remontuojami keliai, stiprinama energetinė nepriklausomybė. Štai pernai Lietuvoje pradėjo veikti keturi energijos baterijų parkai (jų kaina – per 100 mln. eurų, didžioji dalis lėšų – europinės), kurie, sutrikus elektros tiekimui, palaikytų jį iki valandos.

Aišku, Lietuva įsipareigojusi į ES biudžetą kasmet įmokėti vidutiniškai 1 proc. nuo bendrųjų nacionalinių pajamų ir nedidelę surenkamo PVM dalį. Tačiau finansinė grąža nepalyginamai svaresnė. Tarkim, skaičiuojama, kad įmokėdama 1 eurą Lietuva iš ES gauna 4 eurus.

– Sukaupta svari patirtis, esate aktyvi ES įvairių sričių informatorė Lietuvoje. Ar jaučiate didelę atsakomybę dirbdama šį darbą?

– Atsakomybė didelė, juk svarbu pateikti teisingas ir tikslias žinias, rimtiems renginiams rasti įdomius pašnekovus ar kompetentingus ekspertus, o renginius vedant pačiai – mintis dėstyti aiškiai ir įdomiai, kad auditorija tave išgirstų ir susidomėtų. Jaučiu pareigą aktualiausiomis ES naujienomis dalintis ir šviesti įvairius visuomenės sluoksnius: moksleivius, pedagogus, studentus, nevyriausybininkus, politikus, senjorus, įvairių profesijų organizacijas.

Juk kuo žmogus daugiau žino, tuo jis jaučiasi stipresnis, mažiau pažeidžiamas, gali lengviau orientuotis bei spręsti įvairius iškilusius klausimus, susijusius su ES. Tarkim, ar žinote, kad Europos Sąjungos šalyse galioja vieningas ekologinis prekės ženklas, vadinamasis „Žalias lapas“? Jį atpažinus, būsite tikri, kad perkate kokybišką ekologišką prekę.

– Kauno Europe Direct centro veiklos spektras labai platus. Kokie jūsų organizuojami renginiai, iniciatyvos itin svarbios ir paklausios visuomenei?

– Kasmet organizuojame keliolika konferencijų, seminarų, diskusijų, akcijų, parodų ir kitų renginių, kuriuose dalyvauja įvairių sričių ekspertai, verslininkai, politikai, autoritetingi visuomenės atstovai. Viešai minime Europos dieną.

Skaitau paskaitas jaunajai kartai vidurinėse ir aukštosiose mokyklose, vaikų vasaros stovyklose. 10 Lietuvos Europe Direct centrų vestame 3 nuotolinių diskusijų cikle „Ką tavo labui daro Europa“ dalyvavo per 4300 jaunuolių.

– Kokie susitikimai vyko su Prienų, Birštono bendruomene?

– Jūsų regione turėjau šaunų susitikimą su smalsiais Prienų Trečiojo amžiaus universiteto klausytojais miesto Kultūros centro salėje tema „Europos Sąjunga. Kas ji, ką veikia ir kuo mums naudinga ši narystė?“: aptarėme ES sukūrimo istoriją, aplinkosaugos, vartotojų teisių, kultūros, sveikatos apsaugos veikimo principus, regioninės politikos naujienas.

Pernai Birštone kartu su Marijampolės ir Alytaus Europe Direct centrais pedagogams organizavome konferenciją „Kaip įdomiai ir kūrybiškai pristatyti Europos Sąjungą mokyklose?“. Ne vienerius metus į užsiėmimus apie ES kviečia Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, dalyvavau pristatant Europos Sąjungą Birštono kurorto šventėje.

– Kokie dar minėtini kūrybiniai projektai?

– Kaip lektorė kasmet dalyvauju Vytauto Didžiojo universiteto organizuojamuose profesinio kėlimo kursuose pedagogams, į mano pasiūlytus nuotolinius seminarus, kaip įdomiai ir kūrybiškai perteikti ES temas mokyklose kasmet prisijungia daugiau nei pusšimtis pedagogų iš visos Lietuvos.

Dar vienas jaukus ir šiltas tarptautinis kultūrinis projektas – „Kalėdinių žaisliukų mainai“: jo metu pradinukai pagamina kalėdinius žaisliukus ir juos siunčia į kitas Europos šalių mokyklas, o savo eglutę puošia kitų šalių mokinukų sukurtais žaisliukais. Taip po Europą skleidžiame savo kultūrinį savitumą, susipažįstame su kitų šalių tradicijomis.

– Bene paklausiausia, puikiai užsirekomendavusi jūsų iniciatyva – kasmet rengiamas komandinis protų mūšių žaidimas „Europrotai“, pritraukiantis įvairaus amžiaus, profesijų atstovus.

– Taip, tai ir man asmeniškai įdomus ir širdžiai mielas projektas. Nors renginys reikalauja daug kūrybinių ir emocinių jėgų, jį organizuoju kasmet jau 14 metų (epizodiškai žaidimą organizavo ir kiti Europe Direct centrai). 2025 metais „Europrotai“ švęs 15 metų sukaktį. Džiaugiuosi, kad dauguma komandų sugrįžta žaisti kasmet. Klausimų sudarymui talkina istorikas Benjaminas Mašalaitis. Nuolatiniai rėmėjai: buvę europarlamentarai Bronis Ropė, prof. Liudas Mažylis, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Europos vartotojų centras, Kauno miesto savivaldybė, VšĮ „Žaliasis taškas“ ir kt., komandoms skiriantys įdomių, naudingų prizų. Vienas iš įsimintiniausių prizų – kelionė į Briuselį.

– Ačiū už itin reikalingą švietėjišką visuomenės misiją, už puikias iniciatyvas, ypač ateinančių kartų išprusimo, pilietiškumo bei atsakomybės ugdymą. Sėkmės jūsų svariuose darbuose!

Veronika Pečkienė