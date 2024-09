„Versmė“ verčia naują puslapį

Penkiasdešimt penkerių metų veiklos sukaktį mininti Birštono sanatorija „Versmė“ praėjusią savaitę oficialiai atvėrė atnaujinto, aukštą komforto lygį užtikrinančio C korpuso duris.

Tai – dar vienas svarbus žingsnis į priekį. Atnaujintame korpuse įrengti 34 dviviečiai kambariai, o svečiams, ieškantiems išskirtinio komforto ar keliaujantiems su šeimomis, siūlomi trys erdvūs 50 kv. m liukso apartamentai. Svečių čia taip pat laukia nauja maitinimo erdvė bei šiuolaikiška baseino ir pirčių zona, sukurta tam, kad poilsis būtų dar malonesnis.

Sanatorija „Versmė“ yra specializuoto sanatorinio ir kurortinio gydymo įstaiga, kurioje sveikatinančias paslaugas teikia ilgametę patirtį turintys savo srities profesionalai, o tai padeda žmonėms ne tik susigrąžinti jėgas, pagerinti savijautą, atsipalaiduoti, bet ir atgauti gyvenimo džiaugsmą. Per pastaruosius metus įstaigoje, kurios valdytoja yra Birštono savivaldybė, buvo atnaujinti visi trys gyvenamieji korpusai, baseinas su pirčių kompleksu, įrengta SPA paslaugų zona, kavinė. Vien C korpuso rekonstrukcijos darbai kainavo 3,5 mln. eurų, o iš viso investuota per 8 mln. eurų. Ir kaip atidarymo metu sakė sanatorijos direktorė Rasa Noreikienė, visa tai – jų pačių uždirbti, sutaupyti pinigai, o ne parama gauti pinigai. Tad tame, kas padaryta, pasak direktorės, kiekvieno kolektyvo nario didelis indėlis.

Dvigubos šventės proga versmiečiai sulaukė daug sveikinimų ir svečių, tarp kurių buvo ir pramogų bei turizmo verslo atstovai, gražių atsiliepimų.

„Gyvenimo“ informacija