Parkavimo aikštelių plėtra verslo lėšomis Taryboje pareikalavo ilgos diskusijos

Birštonas yra kompaktiškas kurortas, kurio centrą iš bet kurios miesto vietos nesunku pasiekti pėsčiomis, tačiau pastaraisiais metais Savivaldybei tenka intensyviai spręsti klausimus, susijusius su automobilių stovėjimo aikštelių plėtra.

Rugpjūčio 29 dieną vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje Tarybai buvo pristatytas sprendimo projektas, kurio esmė – automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas verslo lėšomis. Preliminariai iš viso S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje turėtų atsirasti apie 18 papildomų parkavimo vietų, iš kurių 12 būtų skirta šalia esančių daugiabučių gyventojams, o likusios – „Harmony park“ viešbučio klientams ir personalui. Nors aikštelės būtų įrengtos verslo lėšomis, priimti sprendimą Tarybai prireikė beveik valandą laiko trukusių diskusijų.

Diskusijos metu Tarybos nariai Jurgita Šeržentienė ir Darius Šeškevičius kėlė klausimus, kaip savivaldybė užtikrins, kad įrengtos parkavimo vietos iš tikrųjų būtų skirtos gyventojams, ar gyventojai galėtų įsirengti, pavyzdžiui, kelio užtvarą. Tačiau, anot sprendimo projektą pristačiusio Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo Gintauto Žilio, kol kas vienintelė priemonė yra ženklai, kurie, beje, prie įvažiavimų į daugiabučių kiemus yra sudėti ir šiuo metu, tačiau užtverti viešųjų erdvių gyventojai negali, nes tai yra valstybinė žemė.

Helmano Lik pastebėjimu, jei gyventojai susitvarkytų dokumentus, mokėtų žemės mokestį, jie čia galėtų tvarkytis kaip patys nori. Todėl, Tarybos nario nuomone, nereikėtų ateiti į žemę, kuri potencialiai galėtų priklausyti gyventojams, ir pasakyti, kad čia bus stovėjimo aikštelės. Visgi Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Mantas Michaliunjo atkreipia dėmesį, jog gyventojai, nusipirkdami butus, parkavimo vietų nenusipirko. Jo teigimu, kiekvienas pastato valdytojas privalo susiformuoti sklypą aplink pastatą ir tinkamai, savo lėšomis jį prižiūrėti, o kol kas toje vietoje yra valdiška žemė, už kurią gyventojai žemės mokesčio nemoka, tad jiems automobilių aikštelės yra įrengiamos mokesčių mokėtojų lėšomis. M. Michaliunjo teigimu, Tarybai pateiktas sprendimo projektas yra alternatyva, kaip aikštelės prie daugiabučių kiemų galėtų atsirasti ne mokesčių mokėtojų sąskaita.

Savo palaikymą parengtam sprendimo projektui išreiškė ir Birutė Vokietaitienė, kurios teigimu, reikėtų tik džiaugtis, kad verslas prisideda prie miesto infrastruktūros ir apgalvoti saugiklius, kad tos parkavimo vietos iš tiesų priklausytų gyventojams.

Visgi verslo iniciatyva džiaugėsi ne visi. Tarybos nariui Vytautui Silevičiui užkliuvo tai, jog naujai suprojektuotam pastate nebuvo įvertintas parkavimo vietų skaičius, kurį dabar reikia plėsti valstybinės žemės sąskaita. Stanislovas Martinaitis atkreipė dėmesį, jog visoje Europoje vykstant taršos mažinimui, reikėtų pasvarstyti apie panašią strategiją, o ne įsileisti automobilius į centrinę miesto dalį. Anot Tarybos nario, parkavimo aikštelių sąskaita mažinamos ir žaliosios erdvės, dėl kurių turistai poilsiui renkasi Birštono kurortą. Remdamiesi savo argumentais, V. Silevičius ir St. Martinaitis klausimą siūlė atidėti. Reaguodama į Tarybos narių komentarus, savo nuomonę išsakė ir Savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, akcentavusi, kad, trūkstant parkavimo aikštelių, visame mieste vykdomi parkavimo vietų plėtros darbai. Be to, merės teigimu, Savivaldybė atliepia ne tik turistų, bet ir gyventojų poreikius, kurie ne vienerius metus kreipiasi į savivaldybę dėl parkavimo vietų įrengimo. „Kai anksčiau buvo statomi namai, prie jų nebuvo numatyta stovėjimo aikštelės arba jų buvo labai mažai, nes tuo metu ir automobilių tiek nebuvo, o dabar viena šeima turi po du, kartais ir tris automobilius“, – susidariusią situaciją komentavo N. Dirginčienė.

Savo poziciją išreikšti į Tarybos posėdį atvyko ir patys gyventojai, kurie abejojo, jog planuojamos 12 vietų iš tikrųjų bus skirtos šalia esančio daugiabučio gyventojams. Jų teigimu, ir dabar prie įvažiavimo į kiemą yra sudėti draudžiamieji ženklai, iš kurių mažai naudos, nes gyventojams vis tiek dažnai tenka kviesti policijos pareigūnus. Pasisakiusiųjų nuomone, parkavimo vietų ir dabar užtektų, jeigu jų kieme savo automobilių nestatytų svetimi. Be to, gyventojai nuogąstauja, kad, išplėtus parkavimo vietų skaičių, bus sunaikintos žaliosios zonos. Tačiau merė atkreipė dėmesį, kad vietų užtenka tik to namo gyventojams, bet kitiems jų trūksta.

Po ilgos diskusijos posėdžiui pirmininkaujanti merė Tarybos narius pakvietė balsuoti už sprendimo projektą, o jei nebus balsų daugumos už pasiūlymą, sprendimo projektą atmesti. Visgi antro balsavimo neprireikė, nes, sprendimas buvo priimtas. Už sprendimo projektą balsavo 9 Tarybos nariai, 4 buvo prieš ir 2 susilaikė.

