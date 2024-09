„…kosminį laivą lengviau pilotuoti, nei užsiimti žemės ūkiu“

Prienų rajone surengtame neoficialiame susitikime su Lietuvos ūkininkais, žemės ūkio bendrovių vadovais dalyvavęs naujasis žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius davė interviu „Gyvenimo“ laikraščiui, kuriame pasidalino, kokių ėmėsi žingsnių, kad atkurtų pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis ir nuimtų perteklinių reikalavimų bei patikrų naštą nuo ūkininkų pečių. Kitas jam svarbus klausimas – pasiekti susitarimą dėl bendros žemės ūkio strategijos, kurios laikytųsi visos politinės partijos, priimti reikiamus poįstatyminius aktus, nustatyti aiškias taisykles, kuriomis būtų vadovaujamasi ateityje, užtikrinant pradėtų darbų tęstinumą.

Žemės ūkio ministro K.Starkevičiaus teigimu, pirmutinis darbas, kurio jis ėmėsi, tai – sustabdė ūkininkų patikras ir veiklos žurnalų (tręšiamųjų produktų naudojimo, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos, ekologinės gamybos, ganiavos ir kitų atliktų darbų) pildymą.

Nacionalinei mokėjimo agentūrai, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, VĮ „Žemės ūkio duomenų centras“, VšĮ „Ekoagros“ pavesta laikinai nesiųsti ūkininkams priminimų ir neatlikinėti patikrų dėl minėtų žurnalų pildymo.

–Dabar šie dalykai sustabdyti, kad nebūtų nei reikalaujama, nei tikrinama, – ministras sakė išleidęs aiškų potvarkį dėl patikrinimų stabdymo nuo rugpjūčio 30 d., nes jam komunikuojant viena, sistema tuo pačiu metu transliavo kita – siuntinėjo ūkininkams žinutes su priminimais pateikti duomenis apie augalų apsaugos priemonių taikymą bei ganymą.

–Visos mūsų tarnybos turi vadovautis principu – ne bausti, drausti, taikyti sankcijas, o konsultuoti. Tai įstatymai numato. Tarkim, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus darbuotojas, kuris ūkininkus konsultuos. Iki šiol vyravo ydinga praktika: iki paskutinio etapo buvo laukiama, kol ūkininkas padarys klaidų, tuomet iš jo reikalaujama grąžinti pinigus. Taip negali būti, mes turėtume dirbti kaip Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, konsultuoti ir patarti, kaip išspręsti problemas, – pabrėžė ministras. Anot jo, konsultantų etatų papildomai steigti neprireiks, priešingai, galbūt, atsisakius perteklinių patikrų, bus galima konsoliduoti esamus. Darbuotojų skatinimas bus numatytas ne už patikrų skaičių, o už kokybinius rodiklius, sėkmingą projektų įgyvendinimą.

– Iš to seka antrasis etapas – pasiruošimas poįstatyminių aktų bazės sutvarkymui, čia atskaitos taškas – rugsėjo 31 d. Šiuo metu peržiūrimos investicinės paramos taisyklės. Iki rugsėjo 10 d. visi pirmojo etapo aktai bus pateikti susipažinimui, kviečiame teikti pasiūlymus. Sudaryta darbo grupė, vadovaujama patyrusios specialistės Dalios Miniotaitės, į kurią įtraukti atstovai iš žemdirbiškų organizacijų, jau renkame jų pastabas. Ir trečiasis etapas – ateinančių metų plotinių priemonių deklaravimo taisyklių patvirtinimas, tikiuosi, tai padarysime iki lapkričio, – teigė K.Starkevičius.

Pasak jo, ūkininkai ir žemės ūkio veiklą vykdantys juridiniai asmenys jau nuo spalio 1 d. galės supaprastinta tvarka kreiptis dėl investicinės paramos į žemės ūkio valdas, technikai įsigyti. Bus atsisakyta tam tikrų sisteminių dalykų – paruošti technikos katalogai, pagal kuriuos bus skiriama parama, todėl atskirai rengti sudėtingų verslo planų nereikės, neliks susijusių fizinių asmenų sąvokos (t. y. nereikės pateikti su pareiškėju susijusių šeimos narių, giminaičių sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo).

– Šiuo metu ūkiuose vyksta kartų kaita. Tie, kurie 1990 metais, Nepriklausomybės aušroj, pradėjo ūkininkauti, dabar yra pensinio amžiaus arba prie jo artėja. Jie vilioja savo vaikus sugrįžti į kaimą, skiria žemės, ragina kurti ūkius… Jie gauna paramą, bet atsitinka taip, kad dėl priimtų reikalavimų negali nei ant vieno kiemo technikos saugoti, nei vienas kitam padėti dirbti laukų, nes tai didžiausias nusižengimas, už kurį baudžiama. Tai pakeista skatinant šeimos ūkių sinergiją, – kalbėjo K.Starkevičius.

Ministras sakė sieksiantis ilgalaikio susitarimo su partijomis dėl žemės ūkio strategijos, aiškių pasėlių deklaravimo taisyklių mažiausiai keleriems metams į priekį, kad ir, atėjus kitos kadencijos politikams bei naujam žemės ūkio ministrui, būtų užtikrintas darbų tęstinumas.

– Kol kas nėra taip, kad kuri nors partija prieštarautų, nors girdžiu signalų… Tikiu, kad mes su kolegomis iš kitų partijų žvelgsime viena kryptimi ir rasime sutarimą, kviečiu susipažinti su pasiūlymais ir dar lapkritį patvirtinti naujas deklaravimo taisykles, – kalbėjo ministras, pridurdamas, kad nemažai darbų jam pavyko atlikti vadovaujant Seimo Ekonomikos komitetui. – Visi strateginiai klausimai buvo svarstomi šiame komitete, ir mes, 12-ka narių iš skirtingų partijų, juos sėkmingai išsprendėm, bent 90 proc. sprendimų buvo priimami bendru sutarimu. Tokie klausimai, kaip patvirtinti energetinio proveržio paketai, turės ilgalaikį poveikį žmonėms, gaminantiems vartotojams supaprastintos tvarkos dėl saulės elektrinių baterijų statymo.

K.Starkevičius patikino, kad gerąją patirtį stengsis perkelti ir į dabartinę darbo sritį ministerijoje.

– Man dabar svarbiausias yra palaikymas iš žemdirbių bendruomenės, jaučiu jį, todėl drąsiai priimu sprendimus. Per trumpą laikotarpį jau spėjau susitikti su visų žemės ūkio organizacijų, Žemės ūkio rūmų, Žemės ūkio tarybos atstovais, tęsiu susitikimus pagal sektorius – su ekologinių ūkių atstovais, mėsinių galvijų, pieno gamintojų asociacijų nariais. Susitikimai yra vertingi dėl pokalbių su ūkininkais, juose išgirstu įdomių, kontraversiškų, platesnių diskusijų vertų dalykų. Viena yra, ką išgirsta ministras, kita – svarbu, kad ir ministerijos darbuotojai pajustų aktualijas, todėl kiekvieno vizito metu juos kviečiu vykti kartu, – pabrėžė žemės ūkio ministras K.Starkevičius.

Po vizito Utenoje ir susitikimų su žemdirbiškos bendruomenės nariais ministrui kilo minčių didesnėje auditorijoje padiskutuoti bitininkystės ir agrarinių ūkių kaimynystės, bičių priežiūros klausimais. Ne paskutinėje darbotvarkės vietoje – ir pienininkystės ūkių išlikimo bei plėtros, galvijų sveikatingumo kontrolės ir superkamo pieno kokybės klausimai.

– Teko išgirsti, kad ministro kuruojama sritis yra ne raketų mokslas, o aš manau, kad žemės ūkis yra aukščiau to, nors jis turi per tūkstančius metų susiklosčiusias tradicijas, dabar gi yra veikiamas nuolatinių pokyčių ir pasikeitimų. Tokiomis aplinkybėmis atrodo, kad šiandien kosminį laivą lengviau pilotuot, nei užsiimti žemės ūkiu, – šiuo palyginimu pailiustruodamas plačią darbų ir iššūkių aprėptį, pokalbį baigė žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius.

Dalė Lazauskienė