Geležinis žmogus – vėl Nemune

Rugpjūčio 29 dieną žmogumi amfibija vadinamas daugkartinis ultratriatlonų pasaulio čempionas ir vicečempionas Vidmantas Urbonas, plaukdamas Nemunu, po įveiktų 25 km trumpam išlipo į krantą Prienuose, ties sakurų parku Kęstučio gatvėje. Čia legendinį sportininką, lydimą komandos, kuriai vadovauja „Klajūnų“ klubo prezidentas G. Babravičius, pasitiko ir pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, kiti savivaldybės bei žiniasklaidos atstovai.

Kaip sakė 66- erių V.Urbonas, šis plaukimas skirtas paminėti 25 metų sukaktį nuo 1999 metais jo įveikto iššūkio, kuomet geležinis žmogus išilgai perplaukė Nemuną ir įveikė 460 km nuo Gerdašių prie Baltarusijos sienos iki Rusnės. Per keturias dienas buvo suplanuota upe nuplaukti trylika 2–4–10 km ilgio etapų su sustojimais ir pervažiavimais Merkinėje, Prienuose, Birštone, Zapyškyje, Veliuonoje, Jurbarke, Šereitlaukyje, prie Jūros žiočių (iš viso – apie 60 km).

Vidmantas Urbonas galėjo palyginti, kaip per dešimtmečius nuo jo pirmojo plaukimo pasikeitė upių tėvas Nemunas. Jo teigimu, aukštupyje vanduo pastebimai nusekęs, upėje nemažai kliūčių – žolių ir akmenų, vietomis augmenija pasiglemžusi ištisas Nemuno pakrantes, antai už Prienų tilto nelengva buvo rasti vietą, kur patogiai, nesusibraižęs kojų, galėtų išlipti ant kranto. Ta proga trumpai šnektelta su meru apie Nemuno išvalymo galimybes. Šiuo metų laiku vanduo V.Urbonui pasirodė šiltas, tad, skirtingai nei pirmąjį kartą, jis plaukė be hidrokostiumo.

Sėkmingai įveikus Birštono etapą, nuogąstavimai dėl dumbliais užterštų ir „žydinčių“ Kauno marių pasitvirtino. Todėl plaukikui teko atsisakyti numatytos atkarpos prie Kruonio primygtinai rekomendavus jį lydinčiai gydytojai Irenai Brogaitei. Kaip žinia, prieš 25-erius metus ekstremalus, daug ištvermės pareikalavęs plaukimas pakenkė tuomet per keturiasdešimtmetį perkopusio sportininko sveikatai, neilgai trukus po to jis atsidūrė ligoninėje ir teko mokytis gyventi iš naujo.

V. Urbonas yra įveikęs vandens telkinius visame pasaulyje. 2009 m. perplaukė Titicacos ežerą Pietų Amerikoje, 2010 m. – Yellowstone’o ežerą Jungtinėse Amerikos Valstijose, 2011 m. – Baikalą Rusijoje, 2012 m. – Didįjį ežerą Tasmanijos saloje, 2013 m. – Tanos ežerą Etiopijoje. Bandydamas žmogaus galimybių ribas, dalyvavo kituose ekstremaliuose plaukimuose.

„Gyvenimo“ informacija

Dalės Lazauskienės nuotrauka