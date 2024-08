Tradicinis Prienų rajono švietimo bendruomenės piknikas – sportiškai ir įtraukiai

Paskutinis vasaros pirmadienis Prienų rajono švietimo bendruomenėje buvo kitoks – be posėdžių ir planų, tačiau su atostogų įspūdžiais ir kolegiškais pašnekesiais. Mokyklų vadovai, pedagogai ir kiti darbuotojai rinkosi į „Tūkstantmečio mokyklų“ programos renginį – jau ketvirtąjį Prienų rajono švietimo bendruomenės pikniką, kurį organizavo Švietimo ir sporto skyrius ir „Revuonos“ pagrindinė mokykla.

Švietimo bendruomenę artėjančių naujų mokslo metų proga sveikino ir sėkmės, stiprybės, nuoširdumo savo darbe, darnos kolektyvuose, vieniems kitų palaikymo, pasitinkant visus iššūkius, linkėjo meras A. Vaicekauskas, vicemerės L. Jančiukienė ir J. Zailskienė, kolegos iš Birštono savivaldybės, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R. Zailskas. Skyriaus vedėjas pasidžiaugė spalvingu, gausiu pedagogų būriu, susirinkusiu į tradicinį mokslo metų pradžios pikniką. Po padėkos žodžių šių metų pikniko organizatorei „Revuonos“ mokyklai ir dainomis visus ant kojų sukėlusiam „Pasakos“ kolektyvui vedėjas supažindino ir su naujais iššūkiais, kurie laukia šiais mokslo metais. Vienas iš pagrindinių – nuo rugsėjo 1 d. įsiteisinantis visuotinis ikimokyklinis ugdymas vaikams nuo 3 metų, taip pat nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojantis visuotinis įtraukusis ugdymas. Anot vedėjo, Prienų rajono švietimo bendruomenė šiuo keliu žengia ne pirmus metus: nė viena mokykla nevykdo mokinių atrankos, į visas priima, jei tėveliai pageidauja.

Šiek tiek daugiau rūpesčio turėtų sukelti atnaujinto ugdymo turinio atkeliavimas į visas klases. Užpernai priešmokyklinukai tai pajuto, pernai nelyginės klasės pradėjo ugdytis pagal atnaujintą ugdymo turinį, o šiais mokslo mokslo metais jau visos klasės mokysis pagal atnaujintas programas. Laukia ir brandos egzaminų pokyčiai, 11 klasių komplektavimo reikalavimai: 11 klasėse turėtų būti ne mažiau kaip 21 mokinys. „Žinodami, kiek iššūkių mums parūpina ministerija, stengiamės dirbti ir juos visus įveikti. Vienas iš didžiųjų variklių gyvenime ir darbo procese yra vertybės ir vertybinės nuostatos – tai, kas mums yra svarbiausia, kuo mes vadovaujamės ir kas mus palaiko bei motyvuoja mūsų gyvenimą. Tarp skirtingų institucijų vertybinių nuostatų yra tam tikrų bendrų vertybių, kurios mus sieja, jungia ir vienija kaip Prienų švietimo bendruomenę. Ir todėl praėjusiais mokslo metais daug darbo įdėjome įsisavindami vadinamąją lotoso žiedo metodiką, išgrynindami mūsų bendrąsias vertybes. Po ilgo darbo nustatėme, kad keturios svarbiausios mūsų vertybės yra pozityvumas, tobulėjimas, atsakingumas ir bendradarbiavimas“, – pabrėžė rajono švietimo bendruomenės vadovas. Linkėdamas visiems švietimiečiams sėkmingų mokslo metų, jis kvietė vadovautis šiomis vertybėmis, kad metams baigiantis su pasididžiavimu galėtų pasakyti: „Štai, kaip mūsų vaikai gražiai per metus paaugo!“

Pikniko metu nestigo ir jautrių akimirkų. Į naujuosius mokslo metus Pakuonio pagrindinės mokyklos kolektyvas žengs be direktorės A. Vaicekauskienės, kuri nusprendė baigti aktyvią darbinę karjerą. Švietimo ir sporto skyriaus komandos ir visos rajono švietimo bendruomenės vardu buvusiai direktorei už ilgametį darbą ir lyderystės pavyzdį, už bendravimą ir bendradarbiavimą padėkojo R. Zailskas, kolegos mokyklų vadovai.

Po sveikinimų ir svečių kalbų, prisiminę keturis programos komponentus – lyderystę, kultūrinį, įtraukųjį bei STEAM ugdymą, dalyviai nėrė į lyderystės iššūkį ir demonstravo savo išradingumą pristatydami olimpines sporto šakas. Susirinkusiuosius užbūrė Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ moterų vokalinio ansamblio „Melodija“ dainos, Švietimo pagalbos tarnybos organizuota originali fotosesija, ugnies šou dovanojusi grupė „Ugningai“. Trys šimtai dalyvių negali klysti – švietimo kasdienybė kupina ne tik išbandymų, bet ir entuziazmo, pozityvumo.

Prienų rajono savivaldybės informacija