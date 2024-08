Pakuonio vasaros šventė 2024

Šiemet Pakuonio vasaros šventė prasidėjo nuo „Žolinės“ atlaidų ir tai jau buvo penkioliktos Žolinės, kuomet atlaidai švenčiami kartu su miestelio va-saros švente. Šios šventės pradininkas – tuometinis Pakuonio klebonas Rimas Pilypaitis ir dabar labai gerbiamas Pakuonio žmonių.

Pilnutėlėje Pakuonio bažnyčioje šv. Mišioms vadovavo dabartinis Pakuonio klebonas Vitalij Volodkovič.

Po atlaidų skambėjo Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistės Juditos Leitaitės solinis koncertas, o po koncerto visi rinkosi į Pakuonio parapijos parką puodeliui kavos ir šventiškai nusiteikę pabendrauti vieni su kitais.

Jau kitos dienos vakarą Pakuonio laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorius kvietė visus į kiną po atviru dangumi. Buvo rodomas Ruslano Abdulajevo filmas „Pranašystė Lietuvai“. Kiną rėmė Prienų rajono savivaldybė.

Na, o rugpjūčio 17 dieną Pakuonis jau nuo pat ryto bruzdėjo tarsi skruzdėlynas, nes laukė pati svarbiausia metų šventė ir ne bet kokia, o jubiliejinė. Šiemet miestelis švenčia 280 metų sukaktį, parapija – 230, mokyklai – 205, o, kaip minėjome, Žolinėms – 15 metų.

Nuo pat ryto girdėjosi plieninių žirgų riaumojimas. Jau 16:00 valandą laukė šv. Mišios, skirtos visiems motociklininkams. Vyko ir motociklų šventinimas, taip pat visi galėjo pasigrožėti plieniniais žirgais, kurių priešais Pakuonio Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią išsirikiavo per aštuoniasdešimt.

Pati linksmiausia dalis laukė nuo 17:00 valandos, kuomet prasidėjo pati šventinė dalis. Ją sveikinimu pradėjo Marijampolės kolegijos istorinio šokio studija „Reverence“ su programa „Baroko puota pas grafienę Butlerienę“. Pasak renginių organizatoriaus Audriaus Gelčio, šis pasirodymas pasirinktas neatsitiktinai, nes ponai Butleriai valdė Prienų seniūniją, o po Morkaus Antano Butlerio mirties 1744 metais grafienė Pranciška Ščiukaitė Butlerienė tampa vienvalde Prienų seniūne. Tais pačiais metais ir pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose minimas Pakuonio vardas. Būtent dėl šio gražaus sutapimo ir buvo pakviesta grafienė Butlerienė pasveikinti Pakuonio miestelį su jubiliejumi. Grafienė Butlerienė (Vida Mickuvienė) vedė ir visą renginį drauge su renginių organizatoriumi Audriumi Gelčiu.

Savo pasirodymais susirinkusiųjų ausis džiugino Pakuonio laisvalaikio salės kolektyvai folkloro grupė „Obelėlė“ ir vokalinis ansamblis „Re Nata“. Abiejų kolektyvų vadovė Renata Žibienė.

Gėlės ir padėkos buvo įteiktos kunigams Rimui Pilypaičiui bei Vitalijui Volodkovičiui. Susirinkusius sveikino ir Pakuoniui ilgiausių metų linkėjo Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerės Jūratė Zailskienė ir Laimutė Jančiukienė, Seimo nario Andriaus Palionio patarėja Valė Petkevičienė, Tarybos nariai Rima Zablackienė, Deividas Dargužis ir Mindaugas Rukas.

Pakuonio seniūnas Antanas Keturakis pasveikino šiemet Prezidento Gitano Nausėdos apdovanotą daugiavaikę mamą Ramutę Simanaitienę. Apdovanoti buvo ir nuo Žolinės iki Žolinės pasaulį išvydę naujagimiai, Pakuonio krašte savo namus radę naujakuriai ir 80, 85 ir 90 metų jubiliejus šventę Pakuonio krašto gyventojai.

Susirinkusiuosius išjudinti bandė šokių kolektyvas „Erikita“, bet pirmuosius šokėjus išvysti pavyko užgrojus svečiams iš Šakių kultūros centro kapelai „Linas“.

Pakuonio krašto bendruomenės pirmininkė Rima Zablackienė drauge su kultūrinių renginių organizatorium Audriumi Gelčiu dėkojo Pakuonio miestelio gatvių ir aplinkinių kaimų atstovams, susiorganizavusiems pečius, puodus bei kepusiems, virusiems ir visaip vaišinusiems šventės svečius.

Taip pat gatvių atstovai kūrė fotosieneles, kur kiekvienas atvykęs galėjo išsirinkti sau tinkamą, o buvo jų įvairiausių. Buvo atvežti sparnai akcijai „Pasimatuok sparnus“, organizatoriai už jų pastatė sienelę su užrašu VIP (very important person), kas iš anglų kalbos išvertus reiškia „labai svarbus asmuo“. Juk, anot organizatorių, globėjas vaikui gali būti pats svarbiausias asmuo pasaulyje.

Vėliau vakarėlį, užkūrė, „Grupė 2“ Karolis ir Donatas. Žmonių buvo prigužėjęs pilnutėlis Pakuonio parapijos parkas. Atrodė, kad ir musei įskristi jame vietos nebeliko.

Vėliau koncertavo grupė „Vyšnios“, o vakarėlį uždarė gerai žinoma DJ AYA, kurios pasirodymo pradžioje dangų nušvietė šventinis fejerverkas.

Šventės metu neliko nuskriausti nei maži, nei dideli. Vyko prekybininkų mugė, savo veiklas pristatinėjo šauliai, Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro merginos, įdomių edukacijų ir skanių blynų prikepė Prienų ūkininkų sąjunga. Vaikai taip pat galėjo nemokamai iki valiai mėgautis pripučiamu batutu ar nusipiešti paveikslėlį ant veiduko.

Taigi Pakuonio jubiliejinė šventė buvo suorganizuota kaip sluoksniuotas tortas – nuo baroko iki Dj ir su „Vyšniomis“ ant torto viršaus.

Ir aš ten buvau, alų midų gėriau, per barzdą varvėjo ir nieko burnoj neturėjau.

Na, o ketvirtąją dieną lauko žaidimus į Pakuonio seniūniją atsivežė sporto klubas „Stadionas“. Buvo pripūsti batutai, vyko lauko žaidimų rungtys, o daugiausia vaikų džiaugsmo buvo pradėjus veikti putų patrankai.

Bet, kaip sakė renginių organizatorius, gyvenime taip jau yra, kad kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Taip ir baigėsi keturių įsimintinų dienų Pakuonio vasaros šventė.