Aktualūs pasikeitimai onkologiniams pacientams dėl dalyvumo lygio nustatymo

Nuo 2024 m. liepos įsigaliojo onkologiniams pacientams aktualūs pasikeitimai dėl dalyvumo lygio, neįgalumo lygio, individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos (toliau – IPTIK) poreikio nustatymo.

Kaip žinia, nuo 2024 m. senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems žmonėms gali būti nustatomas dalyvumo lygis. Asmeniui nustatant dalyvumo lygį, neįgalumo lygį ar individualios pagalbos teikimo, lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų poreikį (toliau – IPTIK), pildomas individualios pagalbos poreikio klausimynas (toliau – Klausimynas). Pensinio amžiaus asmens individualios pagalbos poreikio vertinimą atlieka ir Klausimyną pildo savivaldybės darbuotojas.

Teisės aktuose numatytas pakeitimas, kad tais atvejais, kai atliekamas senatvės pensijos amžiaus sulaukusio asmens, kuris yra laikinai nedarbingas bei turi nedarbingumo pažymėjimą, negalios vertinimas Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) teritorinis skyrius sprendimą dėl dalyvumo lygio priima ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Tokiu atveju pensinio amžiaus asmeniui Klausimyną pildo Agentūros teritorinis skyrius.

Patikslinti onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims aktualūs kriterijai:

. Nustatant IPTIK poreikį, papildytas 20 balų vertintinas kriterijus „Išplitęs piktybinis navikas, kai nustatytas ligos progresavimas ir taikomas paliatyvus gydymas ir (ar) simptominis gydymas, kuris skiriamas vėžio simptomams palengvinti“, taip pat patikslintas 30 balų vertintinas kriterijus, kai liga išplitusi, atokios metastazės, yra ligos liekamųjų reiškinių, didelis funkcinis sutrikimas.

. Nustatant dalyvumo lygį, patikslintas 4 balais vertinamas onkologinės ligos kriterijus, kai liga išplitusi ir progresuojanti, yra ligos liekamųjų reiškinių, didelis, ypač sunkus, funkcinis sutrikimas, taikomas simptominis gydymas.

. Padidintas nervų sistemos sutrikimo, kai asmuo 2 mėginius atlieka netiksliai arba su intenciniu tremoru ar ataksija, eisena nesaugi, ataksinė, asimetriška, reikia atramos, ir nuo šiol vertinamas 2 balais vietoje 1.

. Nustatant IPTIK poreikį, pakeistas ir naujai išdėstytas 10 balų vertintinas kriterijus „Ligos, būklės ir sutrikimai, kai taikomas nuolatinis enterinis ar parenterinis maitinimas mitybos pakankamumui užtikrinti ir (arba) nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, bei reikalingas bent vienas iš šių slaugos veiksmų: maitinimas per gastrostomą, tracheostomos priežiūra, ilgalaikė kateterizacija“.

Agentūros teritorinis skyrius, kuris priėmė sprendimą dėl negalios vertinimo, asmens prašymu, bet kuriuo nustatytos negalios galiojimo laikotarpiu jam išduos ar išsiųs sprendimą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų (jei nustatytas dalyvumo lygis), Klausimyno, negalios vertinimo akto nuorašą (kopiją).

Asmuo, nesutikdamas su Agentūros teritorinio skyriaus sprendimu, jį gali skųsti Agentūros direktoriui per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos (anksčiau buvo nurodytas 20 darbo dienų terminas).

Labai svarbūs pakeitimai, vertinant sunkiai sergančių asmenų bazinį dalyvumą (organizmo funkcijų sutrikimus):

Numatyta, kad paprastesnis negalios vertinimo procesas galės būti taikomas žmonėms, sergantiems itin sunkiomis ligomis, t. y. 5 stadijos lėtine inkstų liga, tais atvejais, kai žmogui taikomos dializės, taip pat asmenims, esantiems pirmus metus po inksto transplantacijos arba kai nustatytas transplantuoto inksto funkcijos nepakankamumas. Esant šioms sunkioms būklėms, negalia bus nustatoma įvertinus tik medicininius kriterijus ir nustatomas 15 proc. dalyvumo lygis, privalomai netaikant individualios pagalbos klausimyno pildymo ir surinktų balų vertinimo. Vis dėlto individualios pagalbos poreikio klausimyno pildymas net ir tais atvejais, kai būtinybės jo pildyti negalios vertinimo metu nebus, išliks labai svarbus ir rekomenduotinas, siekiant nustatyti individualios pagalbos poreikį ir sudaryti pagalbos planą.

Patikslinti šizofrenija sergančių asmenų bazinio dalyvumo vertinimo kriterijai (nežymus ar lengvas, vidutinis, didelis ar sunkus) ir jų vertinimas balais, taip pat – afektinių sutrikimų kriterijų vertinimas balais. Įteisinti nauji bazinio dalyvumo vertinimo kriterijai (didelio laipsnio inotropinės funkcijos ir (ar) didelio laipsnio plautinė hipertenzija, kurie vertinami dabar 3 balais, dirbtinė išangė – 2 balais).

Parengta pagal Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją, skirtą POLA bendruomenės nariams pagal projektą „Drauge SVEIKTI lengviau“