Prie „Spiečiaus“ prisijungusios drabužių kūrėjos: nepakanka gero produkto ir idėjos – reikia žinoti ir kaip ją parduoti

Baimė, žinių ir patirties trūkumas – neretai yra pagrindiniai veiksniai, trukdantys pradėti nuosavą verslą ar užsiimti vykdomos veiklos plėtra. Tačiau kai noras tampa didesnis už visas abejones, netrukus atsiranda ir sprendimai, padedantys išspręsti kylančius iššūkius. Tai patvirtina ir trijų drabužių kūrėjų patirtys, kurios, prisijungusios prie savo mieste esančių bendradarbystės centrų „Spiečius“, šiandien sėkmingai plėtoja savo nuosavus verslus.

Vestuvinių suknelių studijos „UTA STUDIO“ įkūrėja Aistė Jankienė, studijuodama architektūrą Anglijoje, tikėjo, kad tai ir bus jos karjeros kelias. Tačiau likimas mėgsta pokštauti – po studijų grįžusi į Lietuvą ir pradėjusi dirbti architektūros srityje ji suprato, kad savo ateities čia visgi nemato. Viliojo scenografija ir mada, tačiau nebuvo aišku, kaip tai paversti darbu. Atsakymą pasufleravo gyvenimas: ieškodama vestuvinės suknelės sau, moteris suprato, kad neranda ją išreiškiančio rūbo. Taigi pirmoji sukurta suknelė sau, o vėliau ir kitų nuotakų svajonių išpildymas pamažu tapo verslu.

– „UTA STUDIO“ kuriamos minimalistiniu ir moderniu dizainu išsiskiriančios vestuvinės suknelės bei kiti proginiai drabužiai. Iš pradžių viziją aptariame su klientėmis, gimsta eskizas, o galutinis vaizdas priklauso ir nuo pasirinkto audinio, – procesu dalijasi A. Jankienė, kuri teigia, jog įkvėpimas ir idėjos dažniausiai gimsta žiūrint į nuotaką ir būsimos suknelės audinį – jie ir diktuoja, koks bus galutinis rezultatas.

Tačiau, kaip pastebi „UTA STUDIO“ įkūrėja, kūrybinis procesas dar nėra sėkmingas verslas, kadangi vos pradėjus veiklą ir jai, ir jos vyrui Tomui trūko žinių, susijusių su verslo kūrimu ir vystymu.

„Ieškodami atsakymų įsijungėme į Birštono „Spiečių“. Čia siūlomos paslaugos buvo būtent tai, ko mums ir reikėjo, todėl nusprendėme tapti šio bendradarbystės centro nariais, o tai labai padėjo sprendžiant verslo plėtros klausimus. Šiandien aš drąsiai galiu nerti į kūrybinę veiklą ir bendravimą su klientėmis, kol mano vyras rūpinasi verslo plėtros klausimais“, – dalijasi verslininkė ir teigia, kad verslo konsultacijos, akceleravimo ir e.komercijos programos, darbo vieta bei kitos paslaugos Birštono „Spiečiuje“ jiems suteikė išties vertingų praktinių žinių.

Didžiausią įspūdį paliko bendruomenė

Dar viena smulkiojo verslo atstovė – prekės ženklo „Magik“ įkūrėja Gintarė Klimienė savo veiklą pradėjo vykdyti norėdama Lietuvos rinkai pasiūlyti natūralių audinių drabužių liniją.

„Kuriu magiškus, laisve spinduliuojančius drabužius – nuo brėžinio iki odą glostančio rūbo“, – dalijasi verslininkė ir teigia, kad nors jos asortimentas skirtas visiems šeimos nariams – nuo mažiausio iki didžiausio, vis tik „Magik“ daugiausia drabužių gali pasiūlyti moterims. Jos kuriamos suknelės, pasak G. Klimienės, skirtos toms, kurios vertina komfortą, bet tuo pačiu metu nori jaustis moteriškai, neįspraudžiant savęs į griežto kirpimo siluetus.

Prisijungusi prie Utenos bendradarbystės centro „Spiečius“ verslininkė teigia, jog didžiausią įspūdį jai paliko čia tvyrantis bendruomeniškumo jausmas. „Stengiuosi dalyvauti daugelyje „Spiečiaus“ organizuojamų mokymų, seminarų, programų, kadangi tai man suteikia didžiulę naudą – gautos itin plataus spektro žinios ir kompetencijos yra svarbios vystant solo verslą. Tačiau, be didžiulio kiekio žinių ir įgytų gebėjimų, norėčiau atskirai išskirti stiprų bendruomeniškumo jausmą, kadangi renginiuose spietiečiai dalijasi ne tik bendrais džiaugsmais, rūpesčiais, bet ir sprendimais. Atviras ir nuoširdus kolegiškumas čia tikrai labai stipriai jaučiamas“, – sako „Magik“ prekės ženklo įkūrėja.

Įgytos žinios ir kompetencijos pasiteisino su kaupu

Laisvalaikio drabužius moterims siuvanti prekės ženklo „RaMu RaMu“ įkūrėja Rasa Musteikienė prie Utenos „Spiečiaus“ prisijungė paskatinta draugės. Verslininkės teigimu, lūkesčiai įgyti daugiau žinių apie verslo vystymo ypatumus ir finansines paramas smulkiesiems verslams pasiteisino su kaupu. Negana to, dalyvaudama įvairiose veiklose drabužių liniją turinti R. Musteikienė sukaupė ir daug naudingų kontaktų.

„Prisijungusi prie „Spiečiaus“ dalyvavau verslo mentorystės ir akceleravimo programose, nepraleidau ir informacinių renginių, individualių konsultacijų įvairiais verslo plėtros ir paramos klausimais – būtent konsultacijų metu ir sužinojau apie galimybę pasinaudoti smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa, kuri padėjo man įsigyti darbui reikalingas priemones“, – pasakoja verslininkė ir teigia, kad didžiausią naudą jai suteikė paskaitos apie socialinių tinklų vystymą bei komunikaciją su klientais.

Pagalba verslui 15-oje Lietuvos miestų

Inovacijų agentūros Regioninės verslo transformacijos skyriaus vadovės Indrės Gendroliūtės-Gerulienės teigimu, „Spiečiaus“ nemokamas verslumo skatinimo paketas skirtas ir pradedantiesiems, ir augti bei plėstis siekiantiems verslo atstovams.

„Prie „Spiečiaus“ prisijungę smulkieji verslininkai, be čia jiems suteikiamos nemokamos darbo vietos, gali naudotis pilnu verslumo paslaugų paketu, skirtu padėti vietiniams verslams kurtis ir augti. „Spiečiaus“ nariams teikiamos individualios verslo konsultacijos, suteikiama galimybė konsultuotis su verslo ekspertais, dalyvauti verslo įgūdžių ugdymo, verslo mentorystės, akceleravimo programose, e. komercijos dirbtuvėse, įvairiuose renginiuose bei bendrauti ir užmegzti pažintis su kitais regionų verslininkais“, – sako Inovacijų agentūros ekspertė.

Jos teigimu, „Spiečiaus“ tinklas dengia visą šalies teritoriją – net 15 regionų, todėl centruose teikiamos tikslinės, kiekvienam verslui aktualios paslaugos – ranka pasiekiamos visiems Lietuvos smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams.

Norintys prisijungti prie „Spiečiaus“ bendruomenės, tą gali padaryti užpildę narystės formą: https://spiecius.inovacijuagentura.lt/narystes-anketa/