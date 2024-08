Senjoras Arimantas laisvalaikį leidžia tvarkydamas siuvimo mašinas ir dovanodamas jas kitiems

Daugiau nei prieš dešimtmetį, priėmus savanoriškos veiklos įstatymą, Lietuvoje pradėta plačiau kalbėti apie savanoriškos veiklos prasmę. Per tą laiką šalyje susikūrė ir visai nemažas savanorystės tinklas.

Lietuvoje savanorystė iki šiol dažniau siejama su jaunais, savo gyvenimo pašaukimo dar tik ieškančiais žmonėmis. Ir nors 2019 metais atliktas „Bendruomeninės ir savanoriškos veiklos Lietuvoje tyrimas“ rodo, jog skeptiškas požiūris į šią veiklą atsiranda su amžiumi, iš tiesų savanorystėje amžiaus „lubų“ nėra. Čia save atrasti gali ir žingeidus jaunimas, ir vyresnio amžiaus žmonės. Juolab kad ir įvairūs tyrimai, ir asmeninės patirtys liudija, jog neatlygintina veikla teikia pasitenkinimą gyvenimu, ugdo savigarbą, plečia socialinius ryšius, padeda įgyti naujų įgūdžių ar karjeros galimybių, prisideda prie fizinės sveikatos gerovės ir netgi prailgina gyvenimo trukmę.

Savanorystės teikiamomis naudomis mėgaujasi ir pensininkas Arimantas Zdanevičius. Visą gyvenimą siuvimo mašinų meistru dirbęs Arimantas tapo puikiu savo srities specialistu. Kaip sakoma, amatą mokėdamas šunų nelodysi, tad ir, tapęs pensininku, savo amato vyriškis „nenumetė“ šalin. Jis iki šiol savo laisvalaikį leidžia remontuodamas senas, kitų atiduotas siuvimo mašinas ir, kruopščiai atnaujinęs, jas dovanoja tiems, kuriems jos dar galėtų praversti. Darbščiomis vyro rankomis naujam gyvenimui prikeltomis siuvimo mašinomis džiaugiasi ne viena organizacija, mokyklos ar daugiavaikės šeimos.

Esant poreikiui, Arimantas neatlygintinai sutvarko ir senas, sugedusias, bet širdžiai artimas senolių siuvimo mašinas. Mat ir pats meistras įsitikinęs, kad senų laikų siuvimo mašinos yra daug patvaresnės, patogesnės bei tinkamesnės besimokantiesiems siūti, o naujosioms jis negaili kritikos. „Jos yra vienkartinės ir neremontuojamos“, – sako siuvimo mašinų meistras.

Nors Arimantas yra alytiškis, keletą siuvimo mašinų bei nemažai audinių atraižų jis padovanojo ir Prienų globos namams. Pasak Globos namų Socialinio darbo skyriaus vadovės Angelės Gavelienės, Arimanto atvežtos dovanos pasitarnaus čia įsikūrusių gyventojų užimtumui. Tiesa, į Prienų globos namus vyriškis užklydo visai atsitiktinai. Pasak neatlygintina veikla užsiimančio Arimanto, tuomet važiavęs pro šalį savais reikalais, į Globos namus jis užsuko tiesiog pabendrauti ir pasiūlyti tokią paramą. Kelis kartus jau lankęsis Globos namuose su labdara, vyriškis ketina atvykti dar kartą.

Jei tik būtų norinčiųjų, Arimantas yra pasiryžęs neatlygintinai padovanoti siuvimo mašinų ir kitiems sunkiau besiverčiantiems Prienų krašto žmonėms: senoliams, vienišoms mamoms, neįgaliesiems ar daugiavaikėms šeimoms. Tiesa, Arimantas pabrėžia, jog šeimos turi būti tvarkingos, be žalingų įpročių.

Beje, savo kruopščiu darbu Arimantas tikriausiai dar galėtų prisidurti vieną kitą eurą prie pensijos, tačiau vyras patikina, jog jam to visai nereikia. Visa tai jis daro, nesitikėdamas jokios naudos, nes, kaip pats sako, nieko neveikti tiesiog negali.

Arimantas prisipažįsta, jog gyvenime jis taip pat yra matęs ir bado, ir vargo, todėl ir kitų sunkumai jam puikiai suprantami. Be to, apie dešimtį metų neatlygintina veikla užsiimantis vyras jau ne kartą įsitikino, jog už gerą gyvenimas dešimt kartų daugiau geru atlygina. Todėl, kai kokia močiutė už jo darbą siūlo nors simboliškai sumokėti, Arimantas prašo tuos pinigėlius geriau bažnyčiai paaukoti.

Dėl paramos siuvimo mašinomis su Arimantu Zdanevičiumi susisiekti galima telefonu: +370 671 63 842.

Rimantė Jančauskaitė