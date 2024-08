PR Birštono kurorte duris svečiams atveria naujos apgyvendinimo įstaigos

Birštonas – vienas gražiausių Lietuvos balneologinių kurortų, viliojantis ne tik čia išgaunamu mineraliniu vandeniu ir sveikatinimo procedūromis, bet ir viešbučiais, restoranais, aktyvaus laisvalaikio galimybėmis. 2023 m. Birštone su nakvyne apsistojo beveik 200 tūkstančių turistų, tad nuosekliai augančius kurorto apgyvendinimo poreikius papildys du nauji viešbučiai ir atnaujintas sanatorijos „Versmė“ korpusas.

Remiantis Birštono turizmo informacijos centro duomenimis, 2023 m. Birštone apsilankė 4 proc. daugiau turistų nei 2022 m. – iš viso beveik 200 tūkstančių. Po pandemijos sumažėjęs apsilankiusių užsienio turistų skaičius išaugo beveik 9 proc., lyginant su 2022 m. Nors Birštone vienu metu apgyvendinimo įstaigose gali apsistoti iki 3500 svečių, tačiau poilsio vietų poreikis auga.

„Pastebime tendenciją, kad Birštone svečiai ieško ne tik ramaus poilsio ar įprastų sveikatinimo procedūrų, bet ir unikalių nakvynės vietų, aktyvių pramogų. Taip pat auga dar vienas verslo segmentas – įmonės organizuoja konferencijas, seminarus, darbostogas. Todėl bendradarbystės erdvių poreikis yra akivaizdus“, – teigia Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.

„Boutique“ viešbutis, verslo klientai ir atsinaujinusi „Versmė“

„Harmony Birštonas“

Nuo liepos 15 d. Birštone pradėjo veikti naujas „boutique“ stiliaus viešbutis ir restoranas „Harmony Birštonas“. Naujasis viešbutis įsikūrė trijų aukštų pastate miesto centre, šalia Jono Basanavičiaus aikštės, vos kelių minučių atstumu pėsčiomis nuo vaizdingos Nemuno pakrantės. Anksčiau šioje vietoje veikė knygynas, todėl naujoji verslo objekto koncepcija išlaikė tęstinumą – viešbutis įrengtas taip, kad svečiai galėtų mėgautis skaitymu ir literatūrinėmis kelionėmis.

Viešbutyje „Harmony Birštonas“ svečius pasitiks 14 skandinavišku stiliumi įrengtų 24–47 kv. m. kambarių, kuriuose vienu metu galės apsigyventi iki 40 svečių. Čia jau veikia 70 vietų restoranas su lauko terasa. Planuojama, kad rudenį bus atidaryta privati pobūvių ir konferencijų salė, talpinanti iki 40 asmenų, bei romėniško stiliaus mini SPA erdvė su dviem pirtimis, sūkuriniu baseinu ir dviem masažo kambariais.

„Sruogos 5“

2025 m. pradžioje Birštone svečių lauks „Sruogos 5“ – apgyvendinimo, bendradarbystės, konferencijų ir maitinimo paslaugas teikiantis viešbutis. „Sruogos 5“ įsikurs vietoje ilgus dešimtmečius apleistų vienos iš sanatorijų pastatų. Rekonstruotame pastate planuojama įrengti 32 minimalistinio bei „šilto“ interjero kambarius, kuriuose vienu metu galės apsistoti iki 80 lankytojų.

Naujasis verslo objektas išsiskirs iš kitų kurorto viešbučių orientacija į verslo klientus. Konferencijoms, renginiams bus skirta 325 kv. m. daugiafunkcinė erdvė su modernia garso, vaizdo bei apšvietimo įranga. Šalia jos – papildoma, mažesnė, 70 kv. m. salė nedidelėms ar asmeninėms šventėms. Patalpos bus susietos su šalia esančiu restoranu bei kavine, kurių patrauklumą didins parko terasos ir sutvarkyta aplinka.

Be to, kurorto svečiai, ieškantys galimybių dirbti nuotoliu ir derinti darbą su poilsiu ar laisvalaikiu, turės naują bendradarbystės vietą su funkcionaliomis ir motyvuojančiomis erdvėmis, tinkamomis ir individualiam, ir komandiniam darbui.

Sanatorija „Versmė“

Du nauji viešbučiai – tik dalis kurorto naujovių. 55 veiklos metų sukaktį mininti sanatorija „Versmė“ nuo liepos 12 d. atvėrė atnaujinto, aukštą komforto lygį užtikrinančio korpuso duris. Atnaujintame pastate įrengti 34 dviviečiai kambariai, o svečiams, ieškantiems išskirtinio komforto ar keliaujantiems su šeimomis, siūlomi trys erdvūs 50 kv. m. liukso apartamentai.

Šis korpusas suprojektuotas taip, kad svečiai galėtų komfortiškai pasiekti maitinimo, baseino ir pirčių zoną, SPA erdvę ir gydyklą, neišeidami į lauką. Be apgyvendinimo patogumų, naujajame korpuse kuriamos ir naujos pramogų erdvės – moderni treniruoklių salė, vaikų žaidimų zona, biliardo kambarys, konferencijų ir renginių salė.

„Džiugina, kad investuotojai atliepia besiformuojančius atvykstančių klientų poreikius. Birštono kurortas nėra didelis, todėl jaukus ir patrauklus daugeliui turistų. Stebime, kad didėja poreikis bendradarbystės, seminarų ar konferencijų rengimo erdvėms. Svečius žavi gamta, ramybė, aukštos kokybės paslaugos ir, žinoma, maži atstumai, kuriuos galima įveikti pėsčiomis ar dviračiais“, – akcentuoja Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė.

Laukia investuotojų

Turizmas – viena esminių kurorto vystymosi krypčių, todėl Birštono savivaldybė nuolat investuoja ir į infrastruktūros bei poilsio zonų gerinimą. Artimiausiuose planuose – Vytauto parko sutvarkymas, Nemuno upės pritaikymas aktyvesniam vandens turizmui, Nemuno kilpų gamtinio paveldo pritaikymas lankymui, Birštono apžvalgos bokšto prieigų sutvarkymas, tęsiama dviračių takų plėtra bei senamiesčio gatvių rekonstrukcija.

Be to, Savivaldybė paskelbė 2 žemės sklypų dalių, esančių Nemuno kilpų regioninio parko ribose, elektroninį aukcioną ir kviečia investuoti kurorte. Pirmame sklype, esančiame Jaunimo g. 14, bus galima vystyti prekybos, paslaugų, administracinę bei kitas komercines veiklas. Antrame sklype, esančiame Prienų g. 27A, galėtų būti vystoma rekreacinės paskirties veikla – statomi poilsio paskirties pastatai.

Detalesnė informacija apie aukcioną: https://birstonas.lt/viesame-aukcione-parduodamo-turto-sarasai/