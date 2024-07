Priimti svarbūs sprendimai

Liepos 11 d. vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti 22 Birštono krašto gyventojams svarbūs sprendimai.

Birštono savivaldybės taryba patvirtino viešosios įstaigos „Tulpės“ sanatorijos įstatus. Įstatai buvo keičiami dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų pokyčių. Taip pat Taryba pritarė VšĮ „Tulpės“ sanatorijos dalyvavimui bendrame 2021–2027 m. Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos programos projekte. Laimėjus projektą, būtų remontuojamas purvo gydyklos pastatas, procedūriniai kabinetai bei įsigyjama naujos medicininės fizioterapijos, kineziterapijos įrangos, baigtas gydyklų, esančių Birutės g. 35, vonių skyriaus remontas, atnaujinama įranga, įrengiamas druskų kambarys, vykdomos kitos veiklos.

Taryba pritarė Birštono savivaldybės, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos ir VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro jungtinės veiklos sutarties dėl pacientų pavėžėjimo paslaugos užtikrinimo sudarymui. Pasirašius sutartį, Birštono savivaldybės gyventojams Savivaldybės biudžeto lėšomis bus teikiama pacientų pavėžėjimo paslauga. Pacientų konsultavimą dėl šios paslaugos užtikrins VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras.

Taryba taip pat pritarė 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijoje nurodytų projektų įgyvendinimo planų rengimui ir įgyvendinimui: Birštono savivaldybės administracijos projektui „Birštono savivaldybės turizmo objektų pritaikymas lankymui“ ir bendram Kauno apskrities savivaldybių projektui „Kauno regiono turizmo maršruto pristatymas ir populiarinimas bei Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra“. Įgyvendinus projektą „Birštono savivaldybės turizmo objektų pritaikymas lankymui“, bus užtikrintas Birštono savivaldybės turizmo objektų pasiekiamumas pritaikant Nemuno upės krantą Birštone vandens turizmui, įrengiant įlaidą (Pušyno g. 6/ Karalienės Barboros al. 8) ir privažiavimo kelią iki jos, automobilių stovėjimo aikštelę (Liepų al., Birštonas) prie Birštono apžvalgos bokšto, pritaikytą ir turistiniams autobusams, privažiavimo kelią iki stovėjimo aikštelės, apšvietimą take nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki bokšto, vaizdo stebėjimo bei apžvalgines kameras apžvalgos bokšte; pritaikant lankymui istorinį Vytauto parką, įrengiant istorinių alėjų dangas, informacinę infrastruktūrą, mažosios architektūros elementus, apšviečiant alėjas ir atveriant visuomenei bei pritaikant naudojimui parke esantį istorinį mineralinio vandens šaltinį. Įgyvendinant antrąjį projektą, bus užtikrintas Kauno apskrities ir Birštono savivaldybės turizmo objektų viešinimas bendrame Kauno apskrities turizmo maršrute.

Birštono savivaldybės taryba pritarė biudžetinės įstaigos Birštono muziejaus dalyvavimui bendruose 2021–2027 m. Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos programos projektuose ir, sėkmės atveju, naujos ekspozicijos su interaktyvia dalimi sukūrimui Birštono muziejuje, naujos kilnojamosios parodos mobilioje palapinėje su virtualios realybės edukacija įrengimui, audiogidų paslaugų įdiegimui ekspozicijose, ekspertinių istorinių tyrimų apie įvairių istorinių laikmečių palikimą Birštone atlikimui.

Taryba pritarė Birštono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Birštono savivaldybės Nemajūnų kapinių infrastruktūros plėtra – 4 etapas“. Gavus ES fondų paramą, projektu būtų tęsiama pradėta Nemajūnų kapinių infrastruktūros plėtra – įrengiamas vandens tiekimas į kapinių teritoriją.

Dar vienas projektas, kuriam buvo pritarta, susijęs su Birštono savivaldybės administracijos dalyvavimu partnerio teisėmis projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“. Projekto metu Birštono savivaldybėje bus įgyvendinamas atvejo vadybos paslaugų teikimas intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims. Remiantis Higienos instituto 2023 m. duomenimis, Birštono savivaldybėje yra registruoti 27 darbingo amžiaus asmenys, turintys psichikos ir (ar) intelekto negalią. Projektas finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos socialinio fondo lėšų.

Posėdyje patvirtinti ir konkurso „Gražinkime Birštono kraštą“ nuostatai, kurie nustato konkurso tikslus, dalyvių atranką, konkurso organizavimo, laimėtojų išrinkimo ir apdovanojimo tvarką. Konkurso laimėtojais pripažįstami konkurso dalyviai, surinkę daugiausia vertinimo kriterijų balų šiose kategorijose: gražiausia vienkiemio, kaimelio sodyba, gražiausia kurorto sodyba, gražiausia daugiabučio namo teritorija, gražiausiai tvarkoma įmonės ar įstaigos teritorija, apleisto statinio sėkminga kurortinė konversija. Visi konkurso nugalėtojai Birštono savivaldybės ūkininkų šventėje bus apdovanoti Mero padėkos raštais ir 500 eurų piniginėmis premijomis.

Su visais Birštono savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Birštono savivaldybės informacija

Kokie pokyčiai laukia Birštono krašto gyventojų?

Sekmadienis – tylos ir ramybės metas

Šįkart Tarybos nariai buvo vieningi ir daugumai sprendimų projektų pritarė vienbalsiai. Daugiau diskusijų kilo tik dėl Triukšmo prevencijos taisyklių. Iki šiol galiojusios Triukšmo prevencijos taisyklės priimtos daugiau nei prieš dešimtmetį, tad, kurortui keičiantis, Taryboje nuspręsta jas atnaujinti.

Svarstant sprendimo projektą, diskusijos kilo dėl privačių teritorijų tvarkymo laiko. Pirminiame sprendimo projekte buvo siūloma, jog valyti, tvarkyti privačią teritoriją, išvežti atliekas ar vykdyti kitą veiklą, naudojant triukšmą keliančias priemones ūkio darbams (pvz., malkų, žolės pjovimas ir kt.) atlikti, darbo dienomis būtų galima nuo 8 val. iki 21 val., šeštadieniais nuo 10 val. iki 19 val., o sekmadieniais ir švenčių dienomis tokia veikla būtų draudžiama (išskyrus miesto tvarkymo paslaugoms atlikti būtinus veiksmus). Visgi, Tarybos narės Birutės Vokietaitienės nuomone, leisti žmonėms šeštadieniais tvarkyti savo aplinką tik iki 19 val. yra nelogiška, nes per vasaros karščius anksčiau jų atlikti tiesiog neįmanoma. Tačiau Jurgita Šeržentienė turėjo kitokią nuomonę. Jos teigimu, visus ūkio darbus galima susiplanuoti ir kitu metu, o laikas, kai kiti ilsisi, kurorte turėtų būti ramybės metas. Bet, kaip pastebėjo Vincas Valentinas Revuckas, sprendimo projektas parengtas Birštono savivaldybei. Tai reiškia, kad taisyklės palies ne tik miesto, bet ir kaimiškų teritorijų gyventojus, sodybų šeimininkus. Tarybos narys atkreipė dėmesį, jog nemažai Birštono apylinkių gyventojų dirba kituose miestuose, tad galimybės atlikti visus ūkio darbus darbo dienomis neturi. Pratęsti galimą tvarkymosi laiką šeštadieniais iki 22 val. siūlė ir Vytautas Silevičius. Po ilgų diskusijų Taryboje buvo prieita vieningo sprendimo, jog Birštono mieste ūkio darbus privačių teritorijų savininkai galės atlikti darbo dienomis nuo 8 val. iki 21 val. ir šeštadieniais nuo 10 val. iki 22 val., o sekmadieniais ir švenčių dienomis triukšmą kelianti ūkio veikla bus draudžiama.

Atnaujintose Triukšmo prevencijos taisyklėse taip pat numatyta, jog viešojo maitinimo įstaigose muzika, neviršijanti higienos normoje patvirtintų triukšmo ribinių dydžių, galės groti iki 24 val. vakaro.

Kainų pokyčiai

Liepos 11 d. posėdyje Taryba pritarė sprendimo projektui „Dėl šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygio pirmiesiems šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio galiojimo metams nustatymo“. Priėmus šį sprendimą, merė Nijolė Dirginčienė atkreipė dėmesį, jog gyventojams šiluma atpigs.

Posėdžio metu taip pat patvirtintos Birštono viešosios bibliotekos paslaugų vartotojo pažymėjimo ir teikiamų mokamų paslaugų kainos, kurios įsigalios nuo rugpjūčio 1 d., apsvarstyti kiti klausimai.

Eismo saugumas

Apsvarsčius darbotvarkėje numatytus klausimus, Tarybos narys Stanislovas Martinaitis kėlė klausimą dėl pėsčiųjų saugumo, kertant kelią Vilnius–Prienai–Marijampolė, skatindamas Tarybą inicijuoti kreipimąsi į atitinkamas institucijas dėl saugaus perėjimo per kelią užtikrinimo šiame kelyje, „Royal SPA Residence“ link.

Anot merės, Tarybos vardu gali būti pasirašytas kreipimasis, kuriuo „VIA Lietuva“ ir Susisiekimo ministerijos būtų prašoma įrengti perėjas bei užtikrinti greičio mažinimą pro miestą einančioje atkarpoje. Tiesa, merės teigimu, iki šiol „VIA Lietuva“ šiame kelio ruože nematė problemų, mat jis nepatenka į „juodąsias zonas“, kuriose būtų įvykusių nelaimingų atsitikimų.

Rimantė Jančauskaitė