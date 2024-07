Birštonas nuolat atsinaujina ir nepaliauja stebinti…

Per pastaruosius dešimtmečius Birštone, nuo seno garsėjančiame gamtiniais – gydomaisiais veiksniais, iki šiol nemažai nuveikta, kad atsirastų ir vietos gyventojams, ir turistams pritaikytų poilsio, turizmo, sporto, sveikatinimo zonų, unikalių traukos objektų, kuriuose lankytojai, nepaisant sezoniškumo, galėtų pailsėti, atstatyti dvasines ir fizines jėgas, aktyviai praleisti laisvalaikį. Sparti infrastruktūros ir paslaugų plėtra siejama su kurortui skirtomis europinėmis, valstybės, Savivaldybės, kitų šaltinių investicijomis ir sėkmingai įgyvendintais projektais.

Vystymosi galimybės dar neišsemtos

Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita TIRVIENĖ tvirtina, kad palyginti apribotoje teritorijoje, tarp Nemuno kilpų, įsikūrusio Birštono, kaip kurorto, vystymosi ir atsinaujinimo galimybės dar neišsemtos, juolab kad naujuoju 2021-2027 metų ES fondų finansavimo laikotarpiu Savivaldybę pasieks daugiau nei 10,5 mln. eurų lėšų iš Kauno regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimui numatytų investicijų, bus vykdomi bendradarbiavimo abipus sienos INTERREG VI-A Lietuvos ir Lenkijos programos, taip pat valstybės ir Savivaldybės lėšomis finansuojami projektai, orientuoti ne tik į turizmo, bet ir gyventojų sveikatinimo, socialinės apsaugos, kultūros paslaugų kokybę bei prieinamumą.

Lankymui bus pritaikytas ne tik Vytauto parkas…

– Turizmas yra viena iš svarbiausių Birštono savivaldybės ir kurorto vystymosi krypčių, nuosekliai dirbame, kad sukurtume aktualių maršrutų, pritrauktume naujų turistų, iš nematytos pusės atskleistume kurortą jį jau pažįstantiems, suteiktume naujų galimybių gyventojams. Šiuo finansavimo laikotarpiu, gavus regioninių lėšų Birštono savivaldybės administracijos projektui „Birštono savivaldybės turizmo objektų pritaikymas lankymui“ ir bendram Kauno apskrities savivaldybių projektui „Kauno regiono turizmo maršruto pristatymas ir populiarinimas bei Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra“ atsirado proga sutvarkyti, atnaujinti, pritaikyti patogesniam naudojimui viešąsias kurorto erdves, į kurias jau senokai buvo nukreiptos akys. Vienas iš tokių objektų, kuriame planuojami didesnės apimties darbai – Vytauto parkas. Jį ketinama atkurti, išlaikant tokius saugotinus elementus, kaip ankstesnę medžių alėjų struktūrą, paryškinant parko istorines ir kultūrines vertybes, atsižvelgiant į naujausias technologijas, inžinerinius sprendimus ir besikeičiančius lankytojų poreikius, – pasakojo Savivaldybės administracijos direktorė J.Tirvienė.

Pasak pašnekovės, jau parengtas techninis istorinio parko sutvarkymo projektas, darbų vertė – per 2 mln. eurų. Dalis priemonių bus įgyvendinama iš regioninių, numatytų turizmo skatinimui lėšų, o dalį finansavimo tikimasi gauti iš tarptautiniam bendradarbiavimui abipus sienos skirtų projektų. Bus atnaujinami pasivaikščiojimo takai, želdynai, pagal universalaus dizaino principus tvarkomos istorinės alėjos, atkuriami kai kurie tarpukario statiniai, pavyzdžiui, Šachmatinė bei Orkestrinė, taip pat atidengtas vienas iš šiuo metu užkonservuotų mineralinio vandens šaltinių. Suplanuota įrengti stogą petankės žaidimo aikštelei, įveisti rožynus parke, atnaujinti apšvietimą, sukurti modernią informacinę infrastruktūrą.

– Kito regioninio projekto, kurio techninis projektas jau parengtas, lėšomis Nemuno upė Birštone bus pritaikoma vandens turizmui ir lankymui. Pušyno gatvės gale, bus įrengta valčių, laivelių įlaida į Nemuną ir privažiavimo kelias prie jos. Suplanuotas dar vienas projektas, kurio įgyvendinimo metu numatytos šios priemonės: Škėvonių geomorfologinio draustinio pritaikymas lankymui, Birštono apžvalgos bokšto prieigų sutvarkymas, įrengiant tvarkingą parkavimo aikštelę, skirtą ir turistiniams autobusams, privažiavimo kelio (Liepų al.) remontas. Take nuo parkavimo aikštelės iki bokšto bus įrengtas apšvietimas, pačiame bokšte – stebėjimo ir apžvalginės kameros, kuriomis vaizdas realiu laiku bus transliuojamas į pasirinktą tinklapį, todėl ir žmonės su judėjimo negalia galės neakivaizdžiai susipažinti su Birštono apylinkių gamtiniais objektais. Šios teritorijos sutvarkymo darbai atsieis iki 300 tūkst. eurų. Esame parengę techninį projektą ir papildomai ieškome finansavimo šaltinių, kad galėtume sutvarkyti dar vieną šalia Liepų al. esančią automobilių parkavimo aikštelę, – projektus, kuriems ruoštasi iš anksto, pristatė J. Tirvienė.

Savivaldybės administracijos direktorė pridūrė, kad ES fondų lėšomis, skirtomis Kauno regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimui, bus finansuojama ir pėsčiųjų bei dviratininkų tilto per Nemuną statyba. Per regioninę pažangos priemonę Birštono savivaldybę pasieks 7 mln. eurų europinių lėšų, skirtų dviem numatytoms darnaus judumo infrastruktūros priemonėms Birštone įdiegti.

Tilto per upę statyba paskatins laukiamus pokyčius

Pirmasis projektas – tilto statyba – neabejotinai taps reikšmingiausiu Birštono savivaldybės dešimtmečio projektu, nė vienas iš aukščiau aptartųjų nei investicijų dydžiu, nei darbų apimtimi jam neprilygs. J.Tirvienė sako, kad pagal parengtą investicinį projektą, preliminariais paskaičiavimais, darbų sąmata su paruošiamaisiais darbais galėtų kainuoti nuo 9 iki 13 mln. eurų. Pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas sujungs priešingus upės krantus, Nemunu atskirtas miesto teritorijas, sankryžas tarp Vaižganto – Algirdo gatvių ir Turistų – Kampiškių gatvių, paskatins kairiosios dalies vystymąsi, spartesnį apleistų pastatų atnaujinimą, gyvenamųjų namų, sveikatingumo ir svetingumo įstaigų statybą ir plėtrą.

Administracijos direktorė neslepia, nors Savivaldybė ir yra numačiusi atlikti tam tikrų darbų teritorijai už Nemuno, prieplaukai, gatvėms ir apšvietimui tvarkyti, poilsio zonai kurti, vandentiekio tinklams plėsti, labai tikimasi pritraukti privačių investicijų.

– Buvusios Turistinės bazės teritorija yra kurorto dalis, todėl ji turi būti tvarkoma. Tilto idėja sklandė seniai, buvo svarstoma ir apie automobilių tilto įrengimą, bet tai būtų labai brangu. Vieta tiltui pasirinkta, atsižvelgiant į tinkamiausią reljefą, patogias prieigas, jo aukštis bus tinkamas ir neapribos laivybos Nemune. Organizuojamas viešasis pirkimas projektiniams pasiūlymams parengti. Esame išsakę pageidavimus dėl medinės, prie kraštovaizdžio derančios tilto apdailos, – akcentavo Administracijos direktorė. Anot jos, paraiška finansavimui gauti bus teikiama kitais metais.

Pagal kitą darnaus judumo priemonę Birštone bus įrengta pėsčiųjų ir dviračių tako jungtis nuo viaduko per A16 magistralinį kelią iki Lakštingalų tako, ji ves nuo Slyvų g. iki Astrų g. sankryžos.

Pagal jungtinę veiklos sutartį su visomis Kauno regiono savivaldybėmis susitarta dėl bendros rinkodaros priemonių, reklamuojant, į virtualų žemėlapį įtraukiant naujai kuriamus turistinius objektus ir maršrutus, užtikrinant į atvykstamąjį ir vietinį turizmą nukreiptą informacijos sklaidą.

Dėmesys – ir kitų sričių projektams

Anot J.Tirvienės, Birštono savivaldybė naujuoju finansavimo laikotarpiu įgyvendins ir regioninius socialinės reabilitacijos, perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, paliatyvios pagalbos stacionarinių paslaugų, švietimo, sveikatos paslaugų prieinamumo, atliekų rūšiavimo sričių projektus.

– Rengiamas buvusio „Birštono ąžuolo“ sporto klubo patalpų Dariaus ir Girėno g. atnaujinimo techninis projektas. Rekonstravus patalpas, į jas numatoma perkelti Neįgaliųjų dienos centrą, kuris šiuo metu savo veiklą vykdo labai neekonomiškame pastate. Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomą politiką privaloma savivaldybėje įrengti apsaugotą būstą žmonėms su intelekto ar psichikos negalia, sudaryti sąlygas šiems asmenims su socialinių darbuotojų pagalba kuo savarankiškiau tvarkytis patiems, integruotis į visuomenę. Birštono bendruomenės gyventojų sveikatingumo gerinimo, vaikų ir jaunimo žalingų įpročių prevencijos iniciatyvoms ir kitoms užimtumo veikloms taipogi suplanuota lėšų, projektas bus įgyvendinamas kartu su Visuomenės sveikatos biuru, – pasakojo J.Tirvienė. – Patvirtintos lėšos ir Visos dienos mokyklos veikloms gimnazijoje, popamokiniam pradinių klasių mokinių užimtumui, netrukus bus pasirašoma finansavimo sutartis. Gimnazijoje bus įkurta ir lauko klasė neformalioms veikloms. Pagal bendrą projektą kartu su Prienų rajono savivaldybe Birštone bus išplėsta komunalinių atliekų rūšiavimo infrastruktūra. Bus skirta lėšų stambiagabaričių atliekų aikštelės „Mainuko“ punkto sutvarkymui, biologinių, tekstilės, pavojingų atliekų surinkimui, konteinerių aikštelių plėtrai ir kt.

Nepamiršti kapinių plėtros klausimai

Paklausta apie naujo finansinio laikotarpio europines investicijas į savivaldybės kaimiškąsias teritorijas, J.Tirvienė sakė, jog, atsiliepiant į Alytaus r. vietos veiklos grupės kvietimą, ruošiama paraiška dėl Nemajūnų kapinių infrastruktūros plėtros (4 etapas). Ketinama kapinėse įrengti vandens gręžinį, nutiesti takus, šiuo metu tvarkomi būtini dokumentai. Administracijos direktorė nuramino, kad dėl planų naujose kapinėse neliks užmiršti suplanuoti darbai ir Škėvonių kapinėse. Jos teigimu, šiuo metu baigiamos privačių žemės sklypų, reikalingų kapinių plėtrai, išpirkimo procedūros. Patikino, kad projektas užsitęsė dėl ilgai trukusio detaliojo plano parengimo darbų. Suplanuota sutvarkyti kelią ir prieigas prie kapinių, įrengti parkavimo aikšteles, sutvarkyti prekybos zoną.

Administracijos direktorė atkreipė dėmesį, jog „VIA Lietuva“ lėšomis tiesiamas dviračių takas Nemajūnų sankryžos link pasitarnaus ne tik keliautojams, bet ir pagerins vietos gyventojų susisiekimą su Birštonu, prisidės prie saugaus eismo. Juolab kad, bendradarbiaujant su „VIA Lietuva“, kiek anksčiau Savivaldybės pastangomis valstybinėje žemėje buvo įrengta pėsčiųjų-dviračių tako atkarpa nuo viaduko iki Birštono vienkiemio sankryžos.

Projektų paraiškos teikiamos kartu su užsienio partneriais

Kelis projektus planuojama įgyvendinti pagal 2021–2027 metų INTERREG VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą, kurios paraiškoms teikti jau paskelbtas kvietimas. J.Tirvienės teigimu, kultūrinės srities projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais iš Punsko ir Nowogrodo savivaldybėmis. Siekiama gauti lėšų kultūriniams mainams, tradicijų ir amatų puoselėjimui, Birštono kultūros centro kilnojamajai scenai įsigyti, meno kolektyvų kostiumams atnaujinti. Turizmo srities projektą ketinama įgyvendinti kartu su partneriais iš Punsko ir Korycino miestų, sėkmės atveju lėšos būtų skirtos Šachmatinės ir Orkestrinės Vytauto parke atstatymui. Finansavimo ieškoma ir projektui, kurio veiklos bus vykdomos kartu su Elko miestu (Lenkija). Birštono savivaldybė yra parengusi Kalnėnų gatvės techninį projektą bei kartu su Kauno regiono plėtros agentūra ir kitomis Lietuvos savivaldybėmis bandys gauti lėšų dviračių tako įrengimui.

Finansavimo šaltinių ieško ir savivaldybės įstaigos

Jovita Tirvienė pasidžiaugė, kad pokyčiai Birštone vyksta ir viešajam sektoriui priklausančių įstaigų pastangomis, kurios taip pat ieško finansavimo šaltinių, teikia paraiškas pastatų, paslaugų atnaujinimui, renginių organizavimui. Praėjusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje politikai pritarė VšĮ „Tulpės“ sanatorijos bei Birštono muziejaus dalyvavimui INTERREG VI-A Lietuvos ir Lenkijos projektuose. Sanatorija ruošiasi atnaujinti purvo gydyklų pastatą ir įrangą, o muziejus – atnaujinti vidaus interjerą, sukurti naują ekspoziciją, kilnojamąją parodą, diegiant interaktyvius sprendinius, atlikti ekspertinius istorinius tyrimus Birštone. Savivaldybė įsipareigojo muziejui užtikrinti dalinį finansavimą. Be to, valstybės finansuojamai programai yra pateiktas muziejaus pastato išorės ir kiemo sutvarkymo projektas.

– Ne visuose projektuose Birštono savivaldybė gali dalyvauti kaip pareiškėja, todėl džiugu, kad pačios įstaigos imasi iniciatyvos. Paraiškas rengia, dalyvauja Kultūros tarybos ir kt. remiamose programose muziejus, Sporto centras, Kultūros centras ir biblioteka. Kiekviena investicija, pasiekianti kurortą, yra svarbi, nes prisideda prie kokybiškų paslaugų, aukšto lygio, prasmingų renginių, muzikos, kino festivalių organizavimo. Visa tai skirta ir birštoniečiams, todėl tik reikia eiti ir naudotis turtinga kultūros pasiūla.

Atnaujinama kurorto infrastruktūra

Kaip užtikrino Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė, dėl ateities planų nesustoja įvairiose miesto vietose suplanuoti ar vykstantys infrastruktūros tvarkymo darbai: vienos parkavimo aikštelės daugiabučiuose kiemuose jau sutvarkytos, kitos plečiamos, rekonstruojamos gatvės, rengiamas Sruogos gatvės remonto ir kiti projektai, ruošiamasi įrengti elektromobilių įkrovimo vietas, kas gyventojams ir atvykstantiems suteiks daugiau komforto. Pastebimas proveržis ir tarp privačių investuotojų: Birštone perkami žemės sklypai, statomi ir atidaromi nauji gyvenamieji namai, viešbučiai, vietoj apleistų pastatų projektuojami nauji įvairios paskirties statiniai ar turima verslo ketinimų.

Pasak J.Tirvienės, pagrindine kurorto turizmo kryptimi ir toliau išliks poilsio, sveikatinimosi paslaugos, tačiau į Birštoną verta atvykti ir dėl kitų potyrių. Mieste galima atrasti gražiai sutvarkytų gamtos kampelių, pažintinių ir rekreacinių objektų, kurie patiks ir šeimoms su vaikais. Gastronominis, konferencinis, kūrybinių atostogų turizmas – kiekvienas Birštone ras užsiėmimą pagal savo pomėgius. Administracijos direktorės teigimu, Birštonas nepaliauja atsinaujinti, kad galėtų pasiūlyti paslaugų įvairovę ir savo gyventojams, ir atvykstantiems. Ne mažiau svarbu ir tai, kad ši plėtra neprieštarautų darnaus kurorto vystymosi principams.

Dalė Lazauskienė