Komfortas ir modernūs sprendimai svečių poilsiui

55 veiklos metų sukaktį mininti sanatorija „Versmė“, žinoma dėl savo ilgametės patirties sveikatinimo, poilsio ir medicininės reabilitacijos srityje, atveria visiškai atnaujinto, aukštą lygį atitinkančio korpuso duris. Šis korpusas, pastatytas dar 1975 m., atnaujina veiklą su moderniausiais patogumais ir pramogomis, pritaikytais šiuolaikiniams svečių poreikiams.

Atnaujintas pastatas pasižymi žymiai geresnėmis gyvenimo sąlygomis ir jaukiomis erdvėmis, kuriose kiekvienas svečias galės atsipalaiduoti ir mėgautis poilsiu. Šiame korpuse įrengti 34 dviviečiai apartamentai, o svečiams, ieškantiems išskirtinio komforto, siūlomi erdvūs, net 50 kv. m liukso apartamentai, kurie puikiai tinka šeimoms arba tiems, kurie pageidauja ypatingos poilsio kokybės.

Gydomosios procedūros yra neatsiejama sanatorinio poilsio dalis, todėl ypač svarbu sukurti sąlygas svečiams patogiai judėti iš gyvenamojo korpuso į gydyklą, kurioje atliekamos klasika tapusios purvo ir mineralinio vandens terapijos, SPA bei kitos procedūros. Naujasis korpusas suprojektuotas taip, kad svečiai galėtų komfortiškai pasiekti maitinimo, baseino ir pirčių zoną, SPA erdvę ir gydyklą, neišeidami iš patalpų, o norinčiuosius pasimėgauti grynu oru maloniai džiugins gražūs gėlynai ir lauko aplinka, sukuriantys ramią ir atpalaiduojančią atmosferą.

Skanus, šviežias maistas – neatsiejama poilsio dalis, tad, siekiant išlaikyti aukštą paslaugų kokybės lygį, sanatorija „Versmė“ svečius kviečia ir į atnaujintą maitinimo erdvę. Nuo šiol valgykla pasitinka jaukiu ir šviesiu interjeru, sukuriančiu malonią atmosferą, o siūlomas gausus ir šviežias 3 kartų per dieną maitinimas, švediško stalo asortimentas leidžia kiekvienam svečiui rinktis iš patiekalų, atitinkančių jo skonį ir mitybos poreikius.

Atnaujintas C korpusas taip pat turi naują registratūrą su erdvia poilsio zona, kurioje svečiai gali atsipalaiduoti po dienos gydomųjų procedūrų ar pramogų. Šalia registratūros veiks jauki kavinukė, kurioje svečiai galės mėgautis šviežia kava, lengvais užkandžiais.

Be apgyvendinimo patogumų, naujajame korpuse bus įrengtos ir naujos pramogų erdvės. Svečiams bus siūloma moderni treniruoklių salė, puikiai įrengta vaikų žaidimų zona bei bilijardo kambarys. Sanatorijoje netrūksta ir kitų pramogų – vyksta kino seansai, veikia biblioteka, o naujame korpuse įrengta ir moderni konferencijų salė mokymams ar seminarams, koncertams, meno kolektyvų pasirodymams. Erdvė, aprūpinta profesionalia įranga, talpinanti iki 140-ties asmenų, suteiks puikias galimybes organizuoti įvairiausius renginius ar verslo susitikimus.

Sanatorijos naujasis C korpusas atveria duris jau nuo liepos 12 d., kviesdamas svečius patirti modernų komfortą ir profesionalias sveikatinimo paslaugas. Atnaujintos erdvės, modernus interjeras ir aukštos kokybės paslaugos sukuria idealią aplinką ir poilsiui, ir sveikatinimui. Rezervacijos jau priimamos internetu www.versme.com arba telefonu +370 319 65 673.