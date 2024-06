Birštono kurhauze – Trečiojo amžiaus universiteto diplomų įteikimo šventė

Birštono kurhauze 65 Birštono trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Kultūros ir sveikos gyvensenos fakulteto lankytojams įteikti mokslo metų baigimo diplomai. Spalį 10 metų veiklos jubiliejų švęsiantis TAU džiaugiasi gausėjančiomis narių gretomis, besiplečiančiu jų akiračiu, stiprėjančia bendryste.

Žinios ir jų palūkanos

Pasitempę, besišypsantys birštoniškiai rinkosi į iškilmingiems renginiams skirtą Kurhauzą. Pasiryžimas mokytis visą gyvenimą, tobulėti, koja kojon žengti su šių dienų naujovėmis iš tiesų verti ir šios išskirtinės kurorto vietos, ir savivaldybės vadovų – merės Nijolės Dirginčienės ir vicemero Vyto Kederio – dėmesio, ir jautrių Birštono TAU dekanės Astos Ferevičienės poetinių minčių, TAU studento Valentino Kalinausko gitaros ir dainų skambesio.

„Džiaugiuosi, kad esame pasirinkę mokymosi visą gyvenimą išminties kelią, kad žingeidumas, noras tobulėti neapleido mūsų visus mokslo metus. Esate išskirtinė vyresnio amžiaus bendruomenės dalis, gebanti pasirūpinti ne tik savimi, bet ir įveikti laikmečio iššūkius, tapti aktyviais, kuriančiais, atsakingais, pilietiškais visuomenės nariais“, – turininga TAU klausytojų kasdienybe, gražia bendryste pasidžiaugė Birštono TAU direktorė Nijolė Jakimonienė. Pasak jos, nuolat mokydamiesi geriname savo gyvenimo kokybę, praturtiname savo kasdienybę, bet, kaip sakė vienas žymiausių vokiečių literatūros klasikų J. V. Gėtė, žmogui nepakanka kaupti žinias, reikia mokėti gauti iš jų palūkanas. „Mes nekaupiame mokymosi procese įgytų žinių skryniose, – kalbėjo N. Jakimonienė. – Naujos žinios kartu su per visą gyvenimą įgytų žinių bagažu yra raktas į savarankišką, orų, ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą. Palūkanos, kurias gauname iš sukauptų žinių, padeda lanksčiau prisitaikyti prie gyvenimo pokyčių, rasti naujų saviraiškos formų, jaustis reikalingiems ir nelikti gyvenimo pakraščiuose.“

N. Jakimonienė padėkojo TAU komandai, pavadinusi ją universiteto vedliais, studentams, be kurių entuziazmo ir kūrybiškumo TAU veikla nebūtų tokia įvairiapusė, už paramą savivaldybei.

Svarbūs visi diplomai

Birštono TAU klausytojų gretos kasmet gausėja. „Iš pradžių buvo 35–40 studentų, dabar – apie 70, – prisiminė nuo pat TAU įsikūrimo jo veikloje dalyvaujanti Zita Mažeikienė. – Anksčiau į paskaitas rinkomės savivaldybėje, dabar – Birštono gimnazijoje.“

Mokslo metų baigimo iškilmėms šįkart buvo paruošti 65 diplomai. Nemažai Birštono TAU studentų, nuo pat pradžių dalyvaujančių jo veikloje, gavo jau po penktą diplomą, kai kurie – po pirmą. Gana daug birštoniškių Trečiojo amžiaus universitetą lanko šeimomis.

Vieni tų, kuriems N. Jakimonienė įteikė po penktą diplomą – Zita ir Povilas Mažeikos. Pasak jų, į Trečiojo amžiaus universitetą jiedu atėjo norėdami kažką naujo sužinoti, mokytis, nepamiršti to, ką žinojo. Naudingos ne tik paskaitos, bet ir kelionės, išvykos į koncertus, pašnekesiai su savivaldybės vadovais, šventinės vakaronės. Pastaraisiais mokslo metais labai naudingos buvo paskaitos apie sveikatą, mitybą, fizinį aktyvumą. Beje, šias žinias jiedu įtvirtina ir praktiškai – porą kartų per savaitę lankosi Birštono sporto centre.

Į TAU veiklą įsitraukusioms iš Panevėžio ir Kauno į Birštoną gyventi atvykusioms Danutei Matijošaitienei ir Nijolei Povilaitienei TAU direktorė įteikė pirmuosius diplomus. Moterys pasakojo labai sklandžiai prisijungusios prie šios bendruomenės ir tuo esančios labai patenkintos. „Buvo intensyvus gyvenimas ir staiga – nieko, – gyvenimo pokyčius prisiminė Nijolė. – Buvo svarbu atrasti, kur save padėti, išeiti į žmones, susipažinti.“ „Daug renginių, paskaitų, kelionių. Labai džiaugiamės ir Birštonu, ir kitų bendruomenių užsiėmimais. Birštone tikrai veiklos daug, tik reikia netingėti, eiti, dalyvauti“, – mintimis dalijosi Danutė. Moterų teigimu, sunku išskirti labiausiai patikusias veiklas. Pasak jų, labai naudingos paskaitos apie sveikatą, kitomis aktualiomis temomis, susitikimas su policijos atstovais. Akiratį plečia kelionės. „TAU kelionių organizatorius Antanas Kisielius ir direktorė Nijolė Jakimonienė joms labai atsakingai ruošiasi, pasakoja apie visus pravažiuojamus miestelius – jaučiamės kaip tikrose ekskursijose“, – pasakojo Danutė.

Vien entuziazmo neužtenka

Vis dėlto šventiniame renginyje Nijolė Jakimonienė atkreipė dėmesį ir į skaudžias problemas. Pasak jos, visuomeniniais pagrindais dirbančiai nevyriausybinei organizacijai vis sunkiau išsilaikyti, organizuoti savo veiklas. „Viena institucija neišgyvena iš entuziazmo, labdaros, nedidelio finansavimo. Kartais iš tikrųjų nusvyra rankos, kai negali surengti kokybiško renginio, gauti gerą lektorių, – kalbėjo ji. – Nuoširdžiai dėkoju TAU klausytojams, kaskart finansiškai prisidedantiems prie mūsų veiklos. Ačiū ir savivaldybei už skirtą finansavimą. Bet šiandien jis yra beveik perpus mažesnis. Tikimės, kad ateityje tos paramos sulauksime stipresnės, didesnės.“

Merė Nijolė Dirginčienė prisiminė tą dieną, kai prieš 10 metų, buvo nuspręsta įkurti Trečiojo amžiaus universitetą, kai reikėjo ilgokai įkalbinėti, kad kas imtųsi šio visuomeninio darbo. „Ir aš puikiai suprantu šiandien direktorės Nijolės išsakytas mintis, kad lėšų yra per mažai. Iš tikrųjų lėšų yra tiek, kiek yra, ir tą pyrągą reikia padalinti visiems. Poreikis yra dvigubai, trigubai didesnis, negu mes galime skirti“, – kalbėjo merė. Vis dėlto, pasak jos, ne visada viską apsprendžia pinigai. „Esant galimybei, skirsime didesnes sumas, – žadėjo merė ir ragino visus atsakingai planuoti ateitį. – Gal ir jūs pergalvosit savo veiklas, kaip organizuoti renginius.“

Birštono TAU studentams N. Dirginčienė linkėjo šviesaus amžėjimo, geros nuotaikos, gero gyvenimo Birštone, kad kiekviena diena atneštų sėkmingų akimirkų, kad kuo daugiau džiaugsmo suteiktų vaikai, anūkai. TAU direktorei Nijolei Jakimonienei ir dekanei Astai Ferevičienei savivaldybės vadovai įteikė gėlių puokštes, visiems susirinkusiesiems – saldžią dovaną – tortą. „Saldumynai visada pagerina nuotaiką“, – šypsojosi merė.

Nuotaiką praskaidrino ir sveikinimai bei gėlių puokštės šiais metais jubiliejinius gimtadienius pažymėjusiems ir vasarą juos dar švęsiantiems studentams, Astos Ferevičienės sukurti poezijos posmai, Valentino Kalinausko dainos.

Aldona Milieškienė