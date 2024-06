Džiaugiamės gražia draugyste

Draugystė – tai nuostabi patirtis, išgyvenimai, dalijimasis, supratimas, palaikymas ir dar daug kitų puikių dalykų. Būtent tokia gražia draugyste tarp Lazdijų darželio-mokyklos „Vyturėlis“, Alytaus „Dzūkijos“ pagrindinės mokyklos ir mūsų, Birštono gimnazijos, pradinių klasių mokytojų metodinių grupių, džiaugiamės nuo 2016 metų.

Bendravimas prasidėjo, kai pirmą kartą nuvykome į jau tradicine tapusią 1-4 klasių mokinių respublikinę konferenciją „Senolių skrynią atvėrus“, kurios metu pradinukai pristatinėjo savo senolių amatus, maisto ruošimo receptus, papročius ir pan. Sužavėjo dzūkų svetingumas, entuziazmas, be to, supratome, kad turime labai daug bendrų temų, galime praturtinti vieni kitus sukauptomis žiniomis, metodine medžiaga ir pan. Nuo to laiko tapo tradicija vykti į jau minėtą konferenciją ir dar bent kartą per metus organizuoti praktinį susitikimą aktualiausiomis temomis. Žinoma, susitikimo vieta keičiasi. Šiais metais visi vykome į Lazdijų darželį-mokyklą „Vyturėlis“, kur dalijomės savo patirtimis apie įtraukųjį ugdymą, apžvelgėme, kokias metodines priemones turime, ką taikome darbe su specialiųjų poreikių mokiniais.

Susitikimo šeimininkai visuomet stengiasi praturtinti svečių patirtis, plėsti akiratį, todėl lankėmės Laisvės kovų muziejumi tapusiame Petrauskų baltajame name, kur dar kartą galėjome pajausti, kokia didžiulė laisvės kaina, kiek dėl jos paaukota. Pabuvojome Rudaminos amatų centre, kur kiekviena iš siūlų pasigaminome po angelą. Vaišinomės dzūkiškais valgiais, linksmai reflektavome apie tai, kas nuveikta, aptarėme ateities planus.

Gaila, bet viskas turi pabaigą, baigėsi ir mūsų viešnagė Lazdijuose. Išsivežėme daug šiltų apkabinimų, šypsenų ir noro, kad tokių susitikimų būtų kuo daugiau. Dėkojame Lazdijų komandai už svetingą ir gražų priėmimą, o visiems susitikimo dalyviams – už puikią bendrystę.

Asta Ferevičienė

Birštono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui