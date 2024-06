Ūkininkams – lankstesnė išmokų sistema už negamybinius plotus

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) nustatė palankesnes paramos skyrimo sąlygas ūkininkams, kurie dalį savo ariamos žemės skyrė negamybiniams plotams. Tai gera žinia žemdirbiams, dėl neatitikimų galėjusiems prarasti ekologinių sistemų išmokas.

Peržiūrėjo reikalavimus

2023 m. buvo pirmieji Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimo metai, kai ūkininkai dalyvavo kompleksinės klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklose ir dalį savo ariamosios žemės skyrė negamybiniams plotams. Tačiau praktika parodė, kad dalis ūkininkų dėl minimalių neatitikimų tokiuose plotuose praranda visas gamybinių ekologinių sistemų išmokas.

Tai įvertinus, birželio 17 d. žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas pasirašė įsakymą „Dėl veiksmingumo ir efektyvumo metodikos taikymo pareiškėjams, pateikusiems paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškas 2023 m.“.

Naujajame įsakyme nustatomos palankesnės paramos skyrimo sąlygos ir numatoma mokėti visą arba dalį kompensacinių išmokų už gamybines veiklas tiems, kurie paraiškos pateikimo metu negamybinėms veikloms skyrė ne mažiau kaip 5 proc. savo deklaruotos ariamosios žemės, tačiau po paraiškos administravimo arba patikros vietoje buvo nustatyta, kad negamybinių veiklų plotas sumažėjo ir šie ūkininkai pagal paramos skyrimo reikalavimus nebegalėjo pretenduoti į paramą už gamybines veiklas.

„Tai, kad jie dėl minimalių neatitikimų deklaruojant šiuos plotus prarado visas gamybinių ekologinių sistemų išmokas, buvo neproporcinga“, – sakė ministras K. Navickas.

Dabar ekologinės sistemos išmoka už gamybines veiklas (kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veikloms „Augalų kaita“ ir (ar) „Tarpiniai pasėliai“, ir (ar) „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, ir (ar) „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“) yra skiriama diferencijuojant taip:

● kai negamybinei veiklai ar veikloms yra skirta mažiau kaip 5 proc., bet daugiau kaip 4,5 proc. (imtinai) deklaruotos ariamosios žemės, – skiriama 90 proc. ekologinės sistemos išmokų už gamybines veiklas;

● kai yra skirta mažiau kaip 4,5 proc., bet daugiau kaip 2,5 proc. (imtinai) deklaruotos ariamosios žemės, – skiriama 70 proc. ekologinės sistemos išmokų už gamybines veiklas;

● kai yra skirta mažiau kaip 2,5 proc., bet daugiau kaip 1 proc. (imtinai) deklaruotos ariamosios žemės, – skiriama 50 proc. ekologinės sistemos išmokų už gamybines veiklas.

Ekologinės sistemos išmokos už gamybines veiklas nebus skiriamos, kai tokiai veiklai ūkininkas numatė mažiau kaip 1 proc. deklaruotos ariamosios žemės.

Tie plotai, kurie pagal paraiškos administravimo metu arba patikros vietoje metu nustatytus faktinius duomenis yra skirti negamybinei veiklai, tačiau už kuriuos neskirta ekologinės sistemos išmoka ar jos dalis dėl priežiūros reikalavimų nesilaikymo, bus įtraukti skaičiuojant negamybinei veiklai skirtą deklaruotos ariamosios žemės dalį.

Kaip pakeitimai atsilieps praktikoje?

Naujajame įsakyme išdėstyti diferencijavimo pakeitimai suteikia lankstumo pareiškėjams, kurie dalyvauja ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklose ir kuriems taikoma Veiksmingumo ir efektyvumo metodika.

Pakruojo rajone įsikūrusios UAB „Alfa Agro“ vadovas Virginijus Beinoras į pakeitimus žiūri pozityviai: „Tai – teisingas Žemės ūkio ministerijos sprendimas. Situacija situacijai nelygu, bet už ginčytinus atvejus ūkininkui visai neišmokėti pinigų, kuriuos jis užsitarnavo sąžiningai įvykdydamas ekoschemas, nebuvo tinkamas kelias. Mūsų atveju buvome „uždaryti“ nuo visų keturių ekoschemų ir negavome apie 150 tūkst. eurų išmokų vien todėl, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra nepripažino vieno iš negamybinių laukų mulčiavimo fakto. Žemės ūkio ministro išleistame naujame įsakyme proporcingai išdėliota išmokų mažinimo sistema. Tai geriau nei ankstesnis variantas, nes šis sprendimas išlygino padarytos „žalos“ ir skirtos baudos proporcingumą. Trūkumas tik tas, kad išmokas gausime vėliau, nei planavome. Be to, toks sprendimas turėtų būti ilgalaikis, o ne trumpalaikis, skirtas tik 2023 metams.“

„Svarbu galutinis rezultatas, kad Žemės ūkio ministerija rado kompromisą. Naujasis įsakymas išpildė daugelio ūkininkų lūkesčius“, – džiaugiasi Šakių rajone augalininkystės ūkį turintis Kęstutis Bacevičius. Jo dirbamuose keleto šimtų hektarų laukuose rastas tik apie 90 arų negamybinių plotų trūkumas. Dėl to ūkininkas būtų netekęs išmokos.

Naujasis įsakymas taikomas tik 2023 m. pateiktoms suadministruotoms ir nesuadministruotoms paraiškoms.

ŽŪM ir asmeninio archyvo nuotr.