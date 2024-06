Vienoje iš Birštono sakralinio muziejaus ekspozicijų salių veikia paroda „Birštono šventovei 100+15“, skirta Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčios 115 metų gyvavimo sukakčiai.

Birštono muziejaus kultūrinės veiklos koordinatorės Romos Zajančkauskienės teigimu, bažnyčia yra pats seniausias išlikęs kurorto pastatas, turintis įdomią steigimo, statybos bei veiklos istoriją. Ji atskleidžiama per daugiau nei 50 rodomų eksponatų, jie surinkti iš Birštono muziejaus, kunigo Marijono Mykolo Petkevičiaus, vargonininko Povilo Čiukšio ir kitų asmeninių archyvų. Prie parodos rengimo eksponatais prisidėjo ir Birštono klebonas dekanas Jonas Dalinevičius, vertingomis nuotraukomis, kitais daiktais pasidalino ir birštoniečiai, viena iš jų – nuolatinė Sakralinio muziejaus lankytoja Zita Kamarauskaitė.

Parodoje yra eksponatų, kurie rodomi pirmą kartą, tai – 1902 m. bažnyčios projekto brėžiniai su architekto Edmundo Emilijono Fryko parašu; unikalus 19 a. pirmosios pusės odinis būgnas, kuriuo buvo kviečiama į pamaldas Velykų laikotarpiu; du nešiojami altorėliai su paveikslais, kuriuos Velykų iškilmių metu, per Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidus moterys nešdavo procesijoje aplink bažnyčią. Šie sunkūs, ant lazdų maunami altorėliai, kiekvieną jų nešdavo keturios moterys, nenaudojami jau keliolika metų. Tačiau buvusi praktika atsispindi parodoje esančiose to meto bažnytinių švenčių fotografijose. Eksponuojamas ir vienas iš aštuonių šiam tikslui pasiūtų tautinių kostiumų, kuriais puošdavosi procesijos dalyvės.

Parodos lankytojai iš dr. R.Zajančkauskienės išgirdo įdomių pasakojimų apie eksponatus, susijusius su Birštono mūrinės bažnyčios statybos iniciatoriumi, karmelitų vienuoliu kunigu Albertu Rubša OC (1829–1904), kurio palaikai ilsisi Birštono senosiose kapinėse; jo darbus perėmusiu kunigu Jonu Karveliu ir kitais bažnyčios statytojais, interjero kūrėjais, čia dirbusiais dvasininkais, taip pat bažnyčioje esančiomis sakralinio meno vertybėmis.

1909 m. naujoji neogotikinė trijų altorių bažnyčia Birštone buvo konsekruota Šv. Antano Paduviečio titulu, parapijiečių tikėjimo reikalams ji tarnauja jau 115 metų.

Dalės Lazauskienės nuotrauka