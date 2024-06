Su knyga – į atradimų kupiną vasaros nuotykį

Prasideda skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“

Vasara neieško pasiteisinimų, neatidėlioja, neklaidina, ji tiesiog ateina. Drauge su ja ateina ir jau 9-asis skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“, kuris šiemet kvies neatidėliojant leistis į atradimų kupiną nuotykį, nes vasara su knyga – tai Tavo atradimų laikas. Tų, kas per tris įkvepiančius mėnesius įveiks iššūkį – suskubs perskaityti penkias knygas pagal paskelbtas užduotis, – lauks atminimo dovanėlės bei loterija, kurios laimėtojams atiteks 200 eurų dovanų kuponas knygoms, miesto dviratis ir daug kitų prizų.

Penkios knygos per tris vasaros mėnesius

Skaitymo iššūkis – tai būdas pasitikrinti, ar per mėnesį galite perskaityti kiek daugiau nei vieną knygą, mat per visą vasarą jų reikės perskaityti bent penkias. Šiemet akcijos organizatoriai drauge su skaitytojais parengė tokias užduotis:

. Perskaityk knygą apie svajonių šalį

. Perskaityk knygą apie sportą

. Perskaityk istorinę knygą

. Perskaityk knygą apie atradimus

. Perskaityk populiarią knygą, kurią skaitė visi, išskyrus tave (skaitytojų pasiūlyta užduotis)

Be skaitymo ambasadorių rekomendacijų, akcijos interneto svetainėje bei socialinių tinklų „Vasaros su knyga“ paskyrose bus skelbiami ir bibliotekininkų rekomenduojamų knygų sąrašai pagal kiekvieną užduotį.

Mėgstamiausias skaitymo iššūkis ir vėl kviečia išmėginti jėgas

Mėgstamiausias skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“ pernai dar sykį pagerino rekordą: įsitraukė beveik 31 000 dalyvių, iššūkį įveikė per 23 000 atkaklių skaitytojų, o visos Lietuvos bibliotekose perskaityta kone 150 000 knygų. Iššūkio rengėjai – Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – ypač džiaugiasi, kad aktyviausiomis bibliotekomis, kuriose iššūkio dalyviai perskaito daugiausia knygų, tampa nedidelių miestų ir miestelių bibliotekos bei jų filialai. Smagu, kad knyga per vasaros atostogas suartina vaikus, tėvelius ir senelius, taip pat didesnes bendruomenes, kad socialinių tinklų „Vasaros su knyga“ paskyrose netyla diskusijos apie tai, ką skaityti ir kas patiko.

Bėgant metams akcija keičiasi, plečiasi, stiprėja, drauge stiprindama ir savo pagrindinę žinią. Kaip teigė šįmet akciją koordinuojančios Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė dr. Laura Juchnevič, pirmosios akcijos, surengtos 2016 m., mažiausieji dalyviai jau užaugo, prie akcijos ilgainiui jungėsi dalyvių draugai, šeimų nariai, miestelių gyventojai, mokyklos, užsienyje gyvenantys lietuviai. Renginys keitė ir visuomenės požiūrį į skaitymo skatinimo veiklas: „Jeigu seniau skaitymo skatinimas buvo suprantamas vien kaip knygų pristatymai ir susitikimai su rašytojais bibliotekų patalpose, tai dabar šis reiškinys apima ir socialinių tinklų bendruomenių veikimą. „Vasara su knyga“ – ir puiki galimybė aktualizuoti svarbias temas, pasiūlyti skaityti literatūrą, kurios kitu atveju gal ir nepasirinktume, domėtis tvarumo idėjomis, minėti svarbias sukaktis ir datas, pažinti skirtingas kultūras.“

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorės dr. L. Juchnevič įžvalga, nors konkuravimas yra svarbi iššūkio dalis, vis dėlto akcijos dalyvius labiau vienija noras šviestis, ugdyti save, maloniai praleisti laiką: „Daug svarbiau tampa pats skaitymas, rekomendacijų teikimas, savo asmeninės pažangos matavimas, o ne bandymas kuo greičiau atlikti užduotis.“

Skaitykite po vieną ar bendruomenėje, skaitykite skirtingomis kalbomis ir įvairiais formatais

Dalyvauti vasaros skaitymo akcijoje paprasta: užsiregistruokite svetainėje vasarasuknyga.lt ir perskaitę knygas suveskite jų pavadinimus. Jeigu reikia, paprašykite bibliotekininko pagalbos.

Varžytuves, kurios vyks 2024 m. birželio 1 d.– rugpjūčio 31 d., rengia Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus, Kauno apskričių viešosios bibliotekos bei Lietuvos audiosensorinė biblioteka drauge su Lietuvos savivaldybių viešosiomis bibliotekomis, tad skaitymo akcijos geografija – tikrai plati. Iššūkio svetainėje pateiktame žemėlapyje susiradę arčiausiai jūsų esančią biblioteką ar filialą, galite užsitikrinti pagalbą ir bendrystę viso iššūkio metu.

Dalyvių amžius nėra ribojamas, skaityti galima ir kitomis kalbomis parašytas knygas, o negalią, dėl kurios nepavyksta skaityti knygų įprastu formatu, turintys dalyviai kviečiami naudotis ir virtualios bibliotekos „ELVIS“ paslaugomis.

Daugelyje bibliotekų kas vasarą parengiamos ekspozicijos su iššūkiui rekomenduojamomis knygomis, bibliotekininkai konsultuoja iššūkio dalyvius, padeda užsiregistruoti, kai kur rengia bendruomeniško skaitymo susitikimus: „Sėdėdavome visi, keliasdešimt žmonių, lauke, po dideliu ąžuolu, aš jiems skaitydavau, o paskui vykdavo aptarimas. Tai būdavo tikri biblioterapijos seansai. Skaitymas mus sujungė, gimė nuoširdi draugystė ir bendrystė“, – apie dalyvavimą pernai metų akcijoje pasakojo viena bibliotekininkė.

Skaitymo ambasadoriai – šturmanai knygų jūroje

Pernai vasaros skaitymo iššūkį papildė ir praplėtė pirmą kartą vykęs skaitymo skatinimo projektas „Metai su knyga“ – buvo kviečiama skaityti ne tik vasarą, bet ir visus metus, vyko nepamirštami susitikimai su skaitymo ambasadoriais ir edukatoriais, sukurtas Skaitymo manifestas. Šiemet „Metai su knyga“ vyksta jau antrąkart, projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto skaitymo ambasadoriai – vaikų rašytojas ir muzikantas Virgis Šidlauskas, aktorius, mokytojas, slemeris Juozas Ališauskas ir rašytoja, gidė Gina Viliūnė – patars, ką skaityti priėmus vasaros iššūkį.

„Beveik visos mano knygos yra dovanos mylimam Vilniui“, – teigia Gina Viliūnė, džiaugdamasi, kad kaip skaitymo ambasadorė turi daug galimybių susitikti ir bendrauti su nuoširdžiais skaitytojais visoje Lietuvoje. Anot jos, „Kas gali būti geriau nei atsidurti bendraminčių draugijoje?“

Ne vieną iššūkį priėmęs ir įveikęs, tarptautiniuose slemo poezijos čempionatuose dalyvavęs Juozas Ališauskas teigia paauglystėje nesupratęs poezijos, bet dabar jam pavyksta gera literatūra sudominti paauglius. Skaitymo ambasadorius tvirtina: „Į kiekvieną knygą žiūriu kaip į dar vieną langą, pro kurį viską galiu pamatyti kitaip.“

O vaikų rašytojas Virgis Šidlauskas prisipažįsta: „Energijos semiuosi iš prisiminimų apie vaikystę: dažnai kapstausi atmintyje, kas tuo metu labiausiai žavėjo, kokie žaidimai rūpėjo, apie ką svajojau. Kartais praeina nemažai laiko, kol surandu tinkamą raktą į vaikų širdis. Bet tada jau reikia gerai įsikibti, kad jų energijos viesulas nenuneštų per toli.“

Jau birželio pradžioje skaitymo ambasadoriai trumpais vaizdo įrašais paragins priimti vasaros skaitymo iššūkį bei pateiks rekomendacijų, ką skaityti pagal penkias iššūkio užduotis.

Įveikusiųjų iššūkį lauks prizų loterija ir nauji atradimai

Visi įveikusieji vasaros knygų iššūkį dalyvaus loterijoje, kurios laimėtojų laukia dovanos. Be to, visą vasarą „Vasaros su knyga“ „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose vyks įvairūs konkursai, kuriuose taip pat bus galima laimėti prizų.

Kaip ir kasmet, rengti akciją padeda visas būrys draugų bei partnerių. Pagrindiniu rėmėju šiemet tapo vienas iš seniausių interneto knygynų Lietuvoje patogupirkti.lt, kuriame galima rasti įvairių knygų kiekvieno skoniui, taip pat kitų laisvalaikio ir net mokyklinių prekių. Užsukę į šį interneto knygyną, skaitytojai visada ras ką nors naujo ir įdomaus bei sugalvos, kaip turiningai praleisti laisvalaikį. Pagrindinis rėmėjas įsteigė prizą – 200 eurų dovanų kuponą.

Specialųjį prizą – ekologišką transporto priemonę – dviratį įsteigė Šiauliuose įsikūrusi didžiausia ir seniausia Lietuvoje dviračių gamintoja UAB „Baltik Vairas“, savo klientams siūlanti pažangius ir inovatyvius gamybos sprendimus bei aukštos kokybės plataus asortimento įprastus, elektrinius bei krovininius dviračius. Rėmėjų dovanos – knygos ir dviratis – puikiai dera su tvaria, aplinką tausojančia, sąmoningą gyvenseną propaguojančia bibliotekų veikla.

Akcijos „Vasara su knyga“ Šiaulių regiono koordinatorė Eglė Kazimieraitienė džiaugėsi, kad kiekvienais metais prie „Vasara su knyga“ skaitymo iššūkio prisideda didelis rėmėjų būrys. „Dalis įmonių jau ne vienerius metus dalyvius džiugina puikiais prizais. Be to, kasmet prie šio iššūkio prisideda ir nauji rėmėjai, palaikantys skaitymo skatinimo idėją. Labai vertiname visų rėmėjų indėlį, nes vertingi prizai sustiprina dalyvių motyvaciją skaityti ir suteikia džiaugsmo“, – teigė E. Kazimieraitienė.

Akcijos rengėjai ir dalyviai dėkingi skaitymo skatinimo svarbą suprantančioms ir prie jo prisidedančioms leidykloms „Alma littera“, „Aukso žuvys“, „BALTO leidybos namai“, „Briedis“, „Hubris“, knygynams „Vaga“, knygauk.lt, patogupirkti.lt, įmonėms „Echo Stamp“, „Baltik vairas“, „Lieta dėlionės“, ManoTapyba.lt, „Niom niom bouquet“, „Optio“, „Pergalė“, „Pupų pynė“, „Urtės tekstilė“, „Yes for skills“, mokymosi platformai internete Mokslobaze.lt

Akcijos draugai – virtuali biblioteka ELVIS, IBBY Lietuvos skyrius, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, iniciatyva „Biblioteka visiems“, pagrindinis informacinis partneris – LRT.

Visa informacija apie skaitymo iššūkį, taisykles, registracijos forma ir karščiausios naujienos – vasarasuknyga.lt, „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose.

Nuo 2016 m. vasaros metu vykdoma akcija yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos dalis.

Skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ organizatorių informacija