Pokalbiai vietose padeda formuoti politiką

Į Prienus buvo atvykę LR Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovai: Seimo Pirmininko pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir frakcijos seniūno pavaduotojas Andrius Vyšniauskas. Lydimi TS-LKD Prienų skyriaus pirmininko, Prienų rajono savivaldybės tarybos opozicijos nario Jovydo Juocevičiaus, politikai lankėsi Pociūnų aerodrome, UAB „Prienų langai“, „Žiburio“ gimnazijoje bei VšĮ „Medžio drožėjai“.

Kaip sakė Seimo narys A.Vyšniauskas, TS-LKD regionuose turi jaunų, gabių politikų, vienas iš jų – Jovydas Juocevičius, todėl vienas iš partiečių vizito tikslų – opozicijoje dirbantį politiką paremti, palaikyti, paskatinti nuveikti dar daugiau, viešai kalbėti apie tai, kas svarbu vietos bendruomenei. Todėl vizitui ir pokalbiams kolektyvuose buvo pasirinkti su nūdienos aktualijomis susiję Prienų rajono objektai.

– Apie Pociūnus Seime girdime gana daug, nes aviatoriai turi įsisenėjusį ginčą su Savivaldybe dėl aviacinio turto perdavimo. Seime svarstomas įstatymo projektas aerodromų klausimu, tad norėjosi vietoje pamatyti, kaip kas yra. Bendravome su aviatorių bendruomenės atstovais. Akivaizdu, kad yra betvarkė. Kas dėl to kaltas? Mano požiūriu, savivalda turi būti ta institucija, kuri bando rasti kompromisą ir geriausią sprendimą, o matau ir girdžiu, kad čia Savivaldybė galimai yra tas konflikto židinys, – pastebėjo LR Seimo narys.

Jo teigimu, Pociūnų aerodromas yra unikali vieta ir dėl pačios erdvės, ir dėl išvystyto sklandymo, parašiutininkų sporto, tikimasi, kad ateityje jis bus reikšmingas ir gynybiniu požiūriu, ypač įsibėgėjus dronų pramonei, ši vieta būtų tinkama testuoti naują įrangą. Todėl, jo nuomone, geriausias modelis, kai aerodromo žemė priklauso valstybei, ir yra administruojantis klubas, kuris vykdo renginius, organizuoja varžybas.

– Manau, kad artimiausiu metu pavyks rasti sutarimą, dar šioje kadencijoje tikimės priimti sprendimą. Jame būtų aiškus kriterijus, kad aerodromo negalima paversti į kitokios paskirties – turistinės ar rekreacinės – objektą. Juk dažnai matome pavyzdžių, kai, pavyzdžiui, rekreaciniuose plotuose Vilniuje išdygsta viešbutis, kuriame gali įsigyti gyvenamąjį būstą visam gyvenimui. Tokių galimybių neturi likti, – pabrėžė A.Vyšniauskas.

Seimo narys stengiasi apsilankyti gimnazijose, kurios dalyvauja Tūkstantmečio mokyklų projekte.

– Man šis projektas atrodo labai svarbus, nes pirmąkart per dešimtmetį turime programą, kuri leidžia mokykloms atsinaujinti iš esmės, skirti dėmesį modernių laboratorijų įrengimui, tarpusavio bendradarbiavimui, mokyklų tinklo optimizavimui, ką laikau svarbiu ir geru dalyku. Tai, ką daro Prienų „Žiburio“ gimnazija, yra įspūdinga, joje (šioms reikmėms, – aut. p.) tvarkomas atskiras pastatas, – pagyrė svečias.

Pokalbio metu politikas išsakė savo požiūrį dėl gimnazijų klasių, kurios nesurenka 21 mokinio, formavimo. Anot jo, savivaldybės turi visas galimybes pačios susitvarkyti mokyklų tinklą, yra įvairių variantų. Galima stiprinti ne tik esančias rajonų centruose, bet ir kraštines mokyklas – pritraukti resursų, mokinių, sutvarkyti pavėžėjimą. Geruoju pavyzdžiu jis įvardino Kelmės rajono Tytuvėnų gimnaziją, į kurią mokiniai važiuoja iš Kelmės, nes tai viena geriausių mokyklų Lietuvoje pagal rezultatus.

– Viskas įmanoma, bet savivaldybės arba nekreipia dėmesio, arba nenori įsiklausyti į vietos bendruomenių poreikius. Bando viską koncentruoti centruose, bet supraskim, kad mokyklų tinklo optimizavimas yra ne apie resursų taupymą, o apie pasirinkimo galimybes. Klasėje, kurioje mokosi 16 vaikų, jų galimybės turėti fizikos, chemijos pamokas, pilną neformalų ugdymą, sporto būrelius, yra menkesnės, nei būtų pilnose klasėse. Jose gali koncentruoti mokytojus, atsiranda geresnė vaikų socializacija, tampa lengviau užtikrinti reikiamas paslaugas. Yra situacijų, kai yra sunku vaikus atvežti, bet apie kokius laikus ir atstumus mes kalbame. Ar pusvalandis kelio iki mokyklos yra daug? Merai sako, kad daug, bet, sutvarkius autobusų parką, priėmus tam tikrus sprendimus, galima pavėžėjimą sureguliuoti. Ar žinote, kur vaikai ilgiausiai užtrunka keliaudami į mokyklas? Vilniuje, kur pavėžėjimo nėra, vykstama visuomeniniu transportu. Kai visi įpratę, problemos nėra, – kalbėjo A.Vyšniauskas.

Vienas iš sustojimų – UAB „Prienų langai“, kur politikai bendravo su įmonės vadovu Mariumi Milaševičiumi.

– Šnekėjomės apie verslą, smagu, kad iš emigracijos sugrįžę jauni žmonės daro puikius dalykus, tokių pavyzdžių Lietuvoje atsiranda vis daugiau, jauni žmonės, grįžę iš emigracijos, kuria verslus, perka įmones, jau matome teigiamą emigracijos grąžą regionuose. Sukuriamos darbo vietos, tada kyla noras pasidalinti resursais su vietos bendruomenėmis, šiuo atveju – tai pagalba krepšiniui, apie kurio situaciją Prienuose taipogi kalbėjomės. Tiesą pasakius, man keista, kad Prienai, kurie gali didžiuotis garsia Lietuvoje krepšinio istorija, šiuo metu neturi normalaus krepšinio klubo. Mes Marijampolėje turime klubą, bet neturim tokios arenos, kaip jūs. Tikiuosi, kad artimiausiu metu geras klubas atsiras, tam bus pritraukta ir reikiamų resursų, – sakė A.Vyšniauskas.

Pas medžio drožėjus patiko įspūdingi koplytstulpiai, kurie garsina Lietuvą, išgirsti daug pozityvių minčių ir idėjų. Kai žmogus kuria, bet nesiskundžia, per tradicijas žvelgia į ateitį.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė Prienuose lankėsi rinkimų į EP išvakarėse, ji išsakė norą, kad Lietuvos žmonės rinktųsi kandidatus iš tradicinių, proeuropietiškų partijų, o ne iš tų, kurios skatina nepasitikėjimą, užsiima populizmu ar melagienomis.

– Šis laikmetis labai jautrus saugumo prasme, todėl EP reikia politikų, kurie perduotų Lietuvos poziciją, remiančių Ukrainos kovą prieš agresorius. Iš savo patyrimo žinau, kad labai svarbu EP sudaryti koalicijas, netgi jei esi vienas ar dviese – gali įtikinti šalia esančius, dirbti su kolegomis iš visos Europos yra reikšmingas dalykas. Kad Lietuvos balsas būtų garsiau girdimas, reikia drąsių politikų, kurie jau turėjo galimybę tai įrodyti dirbdami EP arba dalyvaudami nacionalinėje politikoje. Nes matome ir populistiškai nusiteikusių politikų, kurie randa paramą visuomenėje, bet jų realus indėlis į darbą neatneša apčiuopiamų rezultatų, tai yra rinkėjų apgavystė, todėl žmonės turi gerai apgalvoti ir tinkamai pasirinkti, nes nuo politikų darbo priklausys tai, kokie sprendimai, kokiose srityse, taip pat ir dėl finansavimo proporcijų bus priimti kitos kadencijos EP, – kalbėjo Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Vizito pabaigoje Seimo nariai apsilankė VšĮ „Medžio drožėjai“, įmonės vadovas Algimantas Sakalauskas aprodė medžio dirbtuves, papasakojo, kokie darbai jose gimsta, pristatė vykdomas edukacijas, stovyklas ir įgyvendinamus projektus. Pasak svečių, valanda, praleista medžio drožėjų valdose, nuteikė pozityviai, kad yra senojo amato meistrų, kurie ne tik puoselėja tradicijas, bet ir nestokoja kūrybinių idėjų.

Dalė Lazauskienė