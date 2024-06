Pristatė naujas mokymo programas, išklausė verslo atstovų lūkesčius

Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų Prienų atstovybėje vyko Prienų krašto verslininkų ir ūkininkų atstovų susitikimas su Profesijų meistrystės centro direktore dr. Auste Kiškiene, kuriame pristatytos PMC rengiamų ir būsimų mokymų programos, kitos naujienos, išklausyti smulkiųjų įmonių, ūkininkų lūkesčiai dėl trūkstamų darbuotojų parengimo, diskutuota apie suaugusiųjų persikvalifikavimo, žinių atnaujinimo bei bendradarbiavimo su verslu galimybes, ruošiant vietinės darbo rinkos poreikius atitinkančių bei perspektyvių specialybių darbuotojus.

Profesijų meistrystės centro vadovės dr. A.Kiškienės teigimu, UAB PMC Training rengia mokymus pagal daugiau kaip 60 formalių profesinio mokymo programų, taip pat ruošia ir moko asmenis pagal darbdaviams aktualias neformalaus mokymo programas, kurių trukmė yra trumpesnė.

PMC kvalifikuotais darbuotojais aprūpina įmones slaugos, floristikos, suvirinimo, medžio apdirbimo, statybų, kranų ir keltuvų valdymo, siuvimo ir kitose srityse. Šiuo metu orientuojamasi į naujas mokymo programas, didžiausią dėmesį skiriant aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonėms, įsidarbinimui. Todėl vienas iš susitikimo tikslų – iš verslo atstovų išgirsti, kokios programos turėtų perspektyvą regionuose. Pasak direktorės, pirmasis eksperimentas, įsiklausius į verslininkų pageidavimus – CNC frezuotojo 160-ties valandų mokymo programa – pasiteisino, šiemet ją baigia šeši asmenys. Tiriamas poreikis regionuose, ieškoma verslo partnerių mechatronikos programai diegti. Sudarytos galimybės teoriją mokytis nuotoliu, o praktiką atlikti įmonėse.

Centro atstovė pristatė naują IT programą, kuri skirta e. komercijos reikmėms (elektroninių svetainių kūrimas ir administravimas), socialinės reklamos įgūdžių ugdymui. Be to, veikia IT akademija, kurioje mokoma ir technologinių įgūdžių, dr. A.Kiškienė kvietė pasinaudoti šia programa vidurinės, aukštesnės grandies vadovus. Mokymai startuos šį rudenį, jų metu bus supažindinama su pagrindiniais darbo įrankiais, skirtais įmonės valdymui, robotizacijai.

Lektorė priminė, kad pageidaujamus PMC kursus galima išsirinkti nacionalinėje suaugusiųjų švietimo platformoje www.kursuok.lt, jie finansuojami valstybės lėšomis.

Susitikime dalyvavę verslo atstovai pastebėjo, kad nuotoliniai PMC kursai yra patrauklūs dirbantiems žmonėms, norintiems praplėsti žinias ir įgyti naujų kompetencijų ar jas patobulinti. Centras turi šešis padalinius visoje Lietuvoje – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Ši galimybė mokytis kuo arčiau namų yra motyvuojanti, skatinanti įsitvirtinti rajonuose. Verslo atstovybės nariai palankiai atsiliepė apie ne vienoje įmonėje ar ūkyje išbandytą reikiamų darbuotojų paruošimo formą – pameistrystę. Pasak A.Kiškienės, centre slaugytojo padėjėjo ir individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programos yra vykdomos ir pameistrystės forma, suteikiančia dar daugiau galimybių įgyti praktinių įgūdžių ir pasiruošti būsimam darbui. Mokslus šiose programose 100 proc. gali finansuoti Užimtumo tarnyba.

Diskusijoje pažymėta, kad Prienų rajono įmonėms aukštą pridėtinę vertę kuriančių darbuotojų reikia ne tiek daug, ieškoma kepėjų, virėjų, maisto technologų, slaugos specialistų, profesionalių mėsos išpjaustytojų, mechanizatorių, gebančių dirbti su šiuolaikiška žemės ūkio technika ir kt. Šių profesijų poreikis yra labai didelis, todėl viliamasi, kad, bendradarbiaujant su Profesinių meistrysčių centru, darbdaviams pavyks surasti kvalifikuotų darbuotojų.

Dalė Lazauskienė

Autorės nuotrauka