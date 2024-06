Birštono gimnazijos bendruomenė linki sėkmės savo XVIII laidai

Gyvenimas nėra nei auklė, nei mama.

Nė vieno neliūliavo, nesūpavo.

Tiesiog, atsiėmė, kas jam priklauso.

Gyvenk, kad veltui nepraeitų nė diena.

Surask, kas skirta tau, kas tavo.

Ir puoselėk akimirkas gražiausias. (A. Ferevičienė)

Šios ir panašios mintys, palinkėjimai buvo išsakyti Birštono gimnazijos XVIII laidos abiturientų Paskutiniojo skambučio šventės metu. Mes, mokytojai, tėveliai, globėjai, norime tikėti, kad paruošėme juos gyvenimo išbandymams, kad mūsų aštuoniolikmečiai pajėgs pakilti ir skristi net tuomet, kai pūs ne visai palankus vėjas. Turime viltį, kad nukritę jie sugebės išsigydyti žaizdas ir vėl pakils. Ar visiems tai pavyks? Tikime jais ir to linkime iš visos širdies. Galbūt todėl, kaip ir kasmet, labai stengėmės, kad Paskutiniojo skambučio šventė būtų graži.

Visa bendruomenė turėjo galimybę prisidėti. Aptarnaujantis personalas rūpinosi salės tvarkymu, antrokai gimnazistai puošė abiturientų klases, jaunieji dizaineriai, kartu su mokytojais A. Guobiu, L. Kučiauskiene – kūrė dekoracijas salei. Mokytojas A. Juozaitis įgarsino šventę. Mažieji renginių vedėjai, antrokės gimnazistės E. Bisikirskaitė ir V. Vaitkevičiūtė vedė renginį pagal straipsnio autorės sukurtą scenarijų. Dėkojame mūsų mokiniams, Birštono meno mokyklos auklėtiniams už muzikinius numerius. A. Mecelis ir M. Šyvokas pagyvino šventinę programą saksofonu atliekamais muzikiniais kūriniais, o B. Krušinkaitė ir V. Vaitkevičiūtė – puikiu dainavimu.

Visi prie mokyklos pasitikome po palaiminimo šv. Antano Paduviečio bažnyčioje grįžtančius abiturientus, bet labiausiai jaudinosi pirmokai, kurie lydėjo savo vyresniuosius draugus į jų klases, dalyvavo paskutinėje pamokoje, kurią vedė kartu su klasių vadovėmis D. Vyšniauskiene ir A. Lasatiene. Be to, pirmokai abiturientus atlydėjo ir į aktų salę, sakė eiliuotus sveikinimus, dainavo. Vaikučius paruošė mokytojos V. Vasiljevė, J. Simonaitytė, J. Skindzerienė ir T. Ragienė.

Trečiokus gimnazistus su abiturientais sieja graži draugystė, todėl jie dovanojo nuotaikingą, labai nuoširdų ir mielą sveikinimą. Be to, mokyklos Mokinių parlamento prezidentė A. Justinavičiūtė dėkojo vyresniesiems draugams už darbą mokinių savivaldoje, pakvietė direktorių įteikti padėkas.

Šventėje viešėjo Birštono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Gadliauskienė. Ji ir Birštono gimnazijos direktorius A. Urbanavičius taip pat pasveikino abiturientus, įteikė padėkas olimpiadų, konkursų nugalėtojams.

Abiturientai dėkojo mokytojams, dainavo, sakė, kad dvylika jų mokyklinių metų prabėgo tarsi viena savaitė. XVIII laida pasodino obelį gimnazijos teritorijoje, kad primintų mums apie juos ir drauge praleistą laiką, išbandymus, kuriuos jie sėkmingai įveikė, bet dar laukia egzaminai. Visi nuoširdžiai linkime mūsų XVIII laidai sėkmės!

Asta Ferevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui