Strielčių krašto žmonės pasinaudojo proga užduoti klausimus savivaldos atstovams

Praėjusią savaitę baigėsi Prienų rajono seniūnijų ataskaitinių susirinkimų maratonas, kurio metu seniūnai pristatė per metus nuveiktus darbus, o Savivaldybės vadovai, lankydamiesi seniūnijose, domėjosi, kas rūpi Prienų krašto žmonėms, su kokiomis problemomis jie susiduria. Kadangi viena didžiausių rajono seniūnijų apima ne tik miesto, bet ir užmiesčio apylinkes, šiemet Prienų seniūnijoje problemos atskirai aptartos ir mieste, ir kaimiškoje vietovėje.

Gegužės 22 dieną, lankydamasi Strielčiuose, Prienų seniūnijos seniūnė Janina Armonienė trumpai ir koncentruotai aptarė 2023 metų darbus, kurių praėjusiais metais ypač miesto teritorijoje padaryta išties nemažai: ir toliau buvo gerinama kelių infrastruktūra, tvarkomos automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių namų, atnaujintos gatvių linijos, atlikti kiti darbai. Strielčiuose, nors ir ne tokiomis didelėmis apimtimis kaip Prienuose, taip pat vyko pokyčiai – čia buvo suremontuota dalis vaikų darželio patalpų, atnaujintas sanitarinis mazgas bei įrengtas pandusas neįgaliesiems.

Visgi, seniūnės teigimu, problemų, kaip ir visur, seniūnijoje taip pat netrūko, o daugiausia jų kelia apleisti sklypai, įvairūs gyventojų konfliktai dėl ne vietoje pasodintų medelių ar kitų želdinių bei, žinoma, kelių priežiūros klausimai.

Savų iššūkių ir pastebėjimų turi ir užmiesčio gyventojai, kurie nepraleido retai pasitaikančios progos apie jiems rūpimas problemas tiesiogiai padiskutuoti su savivaldos atstovais.

Susitikimo su Savivaldybės vadovais metu gyventojai nuogąstavo, jog Prienuose neliko nei vieno banko skyriaus, tad, pavyzdžiui, norint pasikeisti kortelę, vyresnieji gyventojai turi vykti į Kauną arba Alytų, tačiau Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas atkreipia dėmesį, jog savivaldybė bankinių paslaugų teikimo neužtikrina, o seniūnijų centruose yra gana gerai išvystytas bankomatų tinklas. Visgi tai ne vienintelė problema, kelianti nepatogumų kaimiškoje vietovėje įsikūrusiems vyresniems žmonėms, mat susitikimo metu būta pastabų ir dėl Strielčių medicinos punkto darbo laiko, kuris, pasak gyventojos, paslaugas teikia tik 1–2 dienas per savaitę.

Vietos žmonės, norėdami gyventi patogiau, išsakė ir su vandentvarka susijusias problemas: domėjosi vandentiekio įvedimo galimybėmis arba alternatyvomis Liepaloto kaime bei kėlė klausimus dėl vandens kainų kilimo. Ir jeigu dėl kai kurių konkrečių situacijų iš karto atsakymų pateikti A. Vaicekauskas negalėjo, nes tam reikalinga detaliau paanalizuoti situaciją, komentuodamas vandentiekio kainas Prienų rajone, A. Vaicekauskas pastebi, jog, priešingai nei didmiesčiuose, Prienuose atstumai tarp gyventojų yra didesni, o tai atsiliepia ir galutinei kainai. Papildydamas merą, Prienų vandenų direktorius Rimantas Ignatavičius atkreipia dėmesį, jog kaina priklauso ir nuo to, kiek vartotojų yra prisijungę prie centralizuotų tinklų, o per pastaruosius metus naujai prisijungusių vartotojų skaičius leido tik dar labiau nepakelti kainų. Tiesa, Strielčių apylinkių gyventojai ne tik išsakė problemas, bet ir pasidžiaugė, jog vandens kokybė ir priežiūra Prienuose, jų nuomone, yra tikrai gera.

Nors kelių remonto klausimai metai iš metų keliami kone kiekvienoje seniūnijoje, šįkart ši tema liko beveik nepaliesta. Galbūt todėl, jog, kaip užsiminė pats meras, palyginus su kitomis seniūnijomis, Prienų seniūnijoje procentaliai yra daugiausia išasfaltuotų kelių. Susitikimo metu tik pasiteirauta dėl gatvių greideriavimo, tad meras žmones informavo, jog šiemet seniūnai greideriavimo darbams raginami netaupyti.

Strielčių kraštas nuo Prienų miesto nutolęs tik apie 5 kilometrus, tad čia gyvenantys žmonės su įvairiais reikalais dažnai užsuka į seniūnijos centrą, todėl meras pasidalino ir netolimos ateities planais mieste. Tarp jų – dėmesys turistiniams objektams, modernios laboratorijos įrengimas „Žiburio“ gimnazijoje, Prienų PSPC perkėlimas į Revuonos g. (buvusią vaikų polikliniką), darželio „Gintarėlis“ rekonstrukcija.

Reaguodamas į socialiniuose tinkluose plintančias kalbas, A. Vaicekauskas taip pat ramina gyventojus, jog Prienuose pašto skyrius ir toliau veiks, tik persikels į mažesnes patalpas, ligoninėje didelių pertvarkų taip pat nenumatoma, tačiau Vaikų skyriaus, mero teigimu, išlaikyti greičiausiai nepavyks.

Svarbios informacijos vietos žmonėms turėjo ir mero komanda. Jūratė Zailskienė pranešė gyventojams, jog NŽT vieną kartą per savaitę gyventojus vėl aptarnauja gyvai, tačiau nuo birželio 1 d. Tarnyba bus įsikūrusi ne Savivaldybės pastate, o Kauno g. 2. Laimutė Jančiukienė informavo apie asmenims su negalia aktualius įstatymų pakeitimus, aptarnavimo tvarką Savivaldybėje, o Jūratė Mickevičienė skatino gyventojus savo telefonuose aktyvuoti ekstremalių situacijų pranešimus.

Rimantė Jančauskaitė