Planų ir siekių daug, juos reikia pagrįsti pinigais

Gegužės 24 dieną meras Alvydas Vaicekauskas ir jo komandos nariai surengė tradicinę spaudos konferenciją, kurioje pristatė įgyvendinamus ir būsimus projektus, reikalingus priimti sprendimus, pasidalino savivaldos naujienomis, atsakė į žiniasklaidos atstovams rūpimus klausimus.

Spartūs pokyčiai mieste

Šiuo metu Prienų mieste ir seniūnijose vyksta nemažai teigiamų pokyčių: startavo „Gintarėlio“ vaikų darželio pastato rekonstrukcija, eina į pabaigą STEAM mokymo centro „Žiburio“ gimnazijoje įrengimo darbai, Visuomenės sveikatos biuras perkeliamas į seniūnijos pastatą J.Brundzos gatvėje, tvarkomos senosios kapinės, pėsčiųjų saugumui nutiesta iškilioji perėja ties Beržyno parku, žmonių su negalia poreikiams Savivaldybės pastate įrengtas liftas, planuojami viešosios paskirties pastatų ir infrastruktūros darbai.

Turima planų Savivaldybės archyvą iš Kauno g. iškelti į naujas, savivaldybei priklausančias patalpas. Jos surastos gyventojams prieinamoje vietoje, netoli autobusų stoties. Anksčiau šiame pastate veikė Jaunimo mokyklos mokymo klasė ir garažai, pastaruoju metu jį naudojo „Revuonos“ pagrindinė mokykla. Bus sutvarkytas privažiavimas prie pastato ir automobilių stovėjimo aikštelė.

Rūpinamasi ugdymo aplinkos gerinimu

Vykstant paruošiamiesiems darbams, kyla ir įvairių iššūkių, vienas iš jų – užtikrinti finansavimą projektų įgyvendinimui. Mero Alvydo Vaicekausko teigimu, nemažai projektų pradedami Savivaldybės biudžeto lėšomis, iš jų – ir darželio „Gintarėlis“ rekonstrukcija. Projekto vertė – 1 mln. 250 tūkst. Eur, iš šios sumos meras tikisi susigrąžinti dalį lėšų. Pasak jo, patvirtinus paraišką ir pasirašius finansavimo sutartį, per regionines paramos priemones Savivaldybę pasieks kompensacija – 500 tūkst. eurų europinių investicijų.

Keliamas ambicingas užmojis dar šiemet darželio rekonstrukciją baigti. Meras viliasi, kad ugdymo procesas įstaigoje bus organizuotas taip, kad šeimos nepatirtų nepatogumų. Jis prašo tėvelių supratingumo, nes vasaros laikotarpiu vaikai bus perkelti į Strielčių ir „Pasakos“ darželius.

Planuojami ir „Pasakos“ vaikų darželio išorės apšiltinimo darbai, jau užsakytas investicinis ir pradėtas techninis projektai.

A.Vaicekauskas sakė, kad patvirtintas rangovas Veiverių T.Žilinsko gimnazijos stadiono rekonstrukcijai, jai buvo numatyta per 80 tūkst. eurų, tačiau darbai pabrango, nes vietoj dviejų 100 m ilgio dirbtinės dangos bėgimo takų bus įrengti trys takai, futbolui skirtas stadionas bus apželdintas žole. Savivaldybės Statybos ir ekonominės plėtros bei Architektūros ir urbanistikos skyrių specialistai atlieka užduotis dėl „Žiburio“ gimnazijos sporto salės įrengimo.

Prisidės privatus verslas

Meras informavo apie tai, kad parinktas rangovas, kuris atliks Šilėnų gatvės Veiverių seniūnijoje remontą, pasirašyta darbų rangos sutartis 770 tūkst. eurų sumai. Tai – vienas iš pirmųjų infrastruktūros projektų rajone, prie kurių įgyvendinimo prisideda ir privataus verslo atstovai, jų indėlis – 150 tūkst. eurų. Darbus žadama baigti kitų metų pirmoje pusėje.

Kai kurie Savivaldybės lankytojai jau spėjo išbandyti jos pastate įrengtą liftą, kuris pritaikytas neįgaliesiems, jo įrengimas kainavo 120 tūkst. eurų.

Savivaldybė 40 tūkst. eurų skyrė Prienų visuomenės sveikatos biuro perkėlimui ir įsikūrimui seniūnijos pastate, 60 tūkst. eurų – N.Ūtos seniūnijos pastate veikiančių seniūnijos, laisvalaikio salės, bibliotekos patalpų remontui, elektros instaliacijos sutvarkymui.

Sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų projektai

Greitai bus parengtas Prienų PSPC perkėlimo į pastatą Revuonos g. techninis projektas. Šiems darbams tikimasi sulaukti 380 tūkst. eurų ES paramos (projekto sąmata – 1,4 mln. eurų), kurią skirs Sveikatos apsaugos ministerija. Tuščią pastatą Pušyno gatvėje perims Prienų ligoninė, į jį bus perkeltos antro lygio paslaugos. Šiuo laikotarpiu lėšų pastato remontui nenumatyta.

Prienų ligoninė ketina vykdyti du projektus – Priėmimo skyriaus rekonstrukcija bus atliekama iš SAM gautomis lėšomis (tikimasi 900 tūkst. eurų europinių investicijų), o Slaugos pastato priestato statyba ir skyriaus pritaikymas paliatyviai slaugai per regionines priemones gaus apie 2,4 mln. eurų investicijų.

Meras, paklaustas, koks likimas laukia ligoninės Vaikų ligų skyriaus, pastebėjo, kad mažųjų pacientų Prienų ligoninėje gydoma nedaug, todėl skyrius pats neišsilaiko iš uždirbamų lėšų. Jo teigimu, SAM ir Ligonių kasos analizuoja situaciją, greitu laiku ligoninėje apsilankys ir pats sveikatos apsaugos ministras. Visgi, mero pastebėjimu, skyriaus uždarymas būtų mažiausiai skausmingas, vykdant sveikatos sistemos pertvarkymus.

Savivaldybė svarsto pradėti ir Stakliškių PSPC pastato rekonstrukciją, projekto įgyvendinimas atsieis per 200 tūkst. eurų. Anot mero, prastos būklės Veiverių PSPC pastato rekonstrukcijos klausimai galėtų būti įtraukti į kitų metų darbotvarkę. Jis atskleidė, kad aptarinėjami keli variantai, iš kurių realiausia būtų pirminėms sveikatos priežiūros paslaugoms po remonto pritaikyti dabartinį Slaugos pastatą, o pacientus iškelti į įrengtas, neįgaliesiems pritaikytas Savarankiško gyvenimo namų patalpas. Kadangi šiems poreikiams Savivaldybė negali tikėtis europinių investicijų, darbus teks vykdyti biudžeto lėšomis.

Nauju finansavimo laikotarpiu bus vykdoma ir socialinės srities projektų, todėl meras viliasi per artimiausius metus surasti patogesnę, labiau pasiteisinančią vietą Savarankiško gyvenimo namams.

Ambicingi užmojai turizmo plėtrai

Meras A. Vaicekauskas akcentavo, kad šiuo finansavimo laikotarpiu pats ambicingiausias ir sudėtingiausias projektas – pėsčiųjų ir dviračių tako plėtra panemune iki pat Greimų tilto, Nemuno plaunamo šlaito sutvirtinimas, įrengiant ledonešiams atsparią krantinę. Yra suplanuota apie 5 mln. eurų ES lėšų, šiuo metu skelbiamas šios vietos sutvarkymo idėjos konkursas, atsižvelgiant į Nemuno kilpų regioninio parko specialistų reikalavimus.

„Šis projektas svarbus turizmo vystymui, norime, kad būtų ir gražu, ir funkcionalu, ir įveikiama,“ – pastebėjo A.Vaicekauskas. Susitarimai su privataus sklypo savininku pasiekti, todėl projektui kliūčių nėra.

Vicemerė Jūratė Zailskienė išvardino visą sąrašą gatvių seniūnijose ir mieste, kuriose vyksta arba prasidės susisiekimą pagerinsiantys kelių paprastojo ir kapitalinio remonto darbai. Priėmus Savivaldybės tarybos sprendimą, planuojama tvarkyti Lepelionių piliakalnį ir įrengti aikštelę; iš projektinių lėšų bus tvarkomi šaltiniai mieste.

Vicemerė pasidžiaugė, kad konkursą laimėjusi verslininkė jau pradėjo patalpos su niša Nemuno krantinėje prie tilto remonto darbus, žadama, kad šioje vietoje įsikūrusi kavinė pirmuosius lankytojus pakvies jau liepos mėnesį.

Kaimo plėtra ir bendradarbiavimas

Vicemerė Jūratė Zailskienė informavo apie tai, kad Kaimo plėtros rėmimo programa yra parengta ir šiuo metu derinama su Konkurencijos tarnyba. Žymesni pasikeitimai: programa papildyta parama už įsteigtos naujos darbo vietos išlaikymą; padidinta parama gaisro ir stichinės nelaimės atvejais; įtrauktos naujos rėmimo sritys (parama tręšimo planų parengimui, cheminiams dirvožemio tyrimams, genominiams tyrimams, agronomo paslaugoms, žemės mokesčiui kompensuoti ir kt.). Vicemerė priminė, kad nuo gruodžio 1 d. įsigaliojo nauja nuostata: visa iš įvairių šaltinių ūkininko gaunama parama bus administruojama, ji negalės viršyti tam tikros nustatytos sumos.

J.Zailskienė papasakojo apie du, kartu su partneriais iš Lenkijos, Kentšyno savivaldybės, parašytus INTERREG (Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną) projektus, skirtus gyventojų sveikatos gerinimui ir bendradarbiavimui, jos teigimu, projektų bus teikiama ir daugiau, interesų sritys – civilinė ir priešgaisrinė sauga, vandens nuotekų tvarkymas, turizmas.

Vicemerė pasidžiaugė išaugusiu bendruomenių aktyvumu (šiais metais projektus Savivaldybei pateikė 34, praėjusiais metais – 24 organizacijos), privataus verslo prisidėjimu prie Prienų miesto šventės renginių.

Paštas Prienuose liks, atliekyno įrengimui prieštarauja

Pastaruoju metu viešoje erdvėje gyventojai reiškė pasipiktinimą, kad yra paliekami be reikalingų paslaugų. J.Zailskienės teigimu, Savivaldybei parodžius iniciatyvą ir kreipusis į atsakingas instancijas, Prienuose vėl atnaujintos Nacionalinės žemės tarnybos specialistų konsultacijos, jos gyvai teikiamos kartą per savaitę, antradieniais. Lietuvas paštas, paskelbęs apie Prienų pašto patalpų pardavimą, nuramino Savivaldybę ir gyventojus, kad pašto skyrius mieste išliks, jam ieškoma mažesnių, sutvarkytų patalpų.

Vicemerė Laimutė Jančiukienė pristatė kuruojamų sričių – civilinės saugos, pagalbos asmenims su negalia (ir su psichine negalia), jaunimo veiklos aktualijas. Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė atsakė į klausimus apie Savivaldybės pasirengimą netikėtiems įvykiams, gyventojų perspėjimo ir saugos priemones.

Savivaldybės vadovai užtikrino, kad, reaguodami į Energetikos ministerijos užklausą dėl galimų vietų parinkimo giluminiam radioaktyvių atliekų atliekynui, išreiškė tvirtą poziciją, prieštaraudami jo įrengimui Prienų rajone. Atliekynui parinktos 77 potencialios vietos 29 savivaldybėse, dvi vietos – Prienų rajono savivaldybėje. Kaip pavyko sužinoti, pagal geologines sąlygas labiausiai tiktų Stakliškių ir Balbieriškio seniūnijos. Pagal Valstybės patvirtintą 2021–2030 metų branduolinių objektų ir radioaktyvių atliekų tvarkymo plėtros programą galutinė vieta giluminiam atliekynui turės būti parinkta iki 2047 metų.

Dalė Lazauskienė