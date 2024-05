Birštono gimnazijos mokiniai lankėsi istoriją liudijančiame Berlyne

Vėl pavasaris, vėl Birštono gimnazijos kelionių entuziastai traukia iš palėpių lagaminus ir taisosi skrydžiui paruoštų sparnų plunksnas. Šįkart kompaso rodyklė parodė Vidurio Europos kryptį – Vokietiją ir sostinę Berlyną. Vokietija – didžiausia pagal gyventojų skaičių Europos šalis (~83,15 mln. gyv.), susidedanti iš 16 federacinių žemių. Kaip jau įprasta, keliavome ne tik kad praplėstume savo ir pasaulio ribas, pažintume daugiau skonių, pamatytume daugiau spalvų, architektūros ar peizažo stebuklų, bet kelionės metu mokiniai turėjo atlikti ir konkrečias praktines užduotis. Šios kelionės metu tyrė vizualinę taršą, jos rūšis bei intensyvumą: fotografavo taršos lokaciją, atliko statistinius skaičiavimus, analizavo. Kelionės įspūdžiai liko užfiksuoti fotografijose, linksmose, įdomiose ar pamokančiose istorijose.

Kelionė prasidėjo ankstų ketvirtadienio, balandžio 11, rytą. Visi 5 val. sulipome į autobusą ir pradėjome visus metus lauktą kelionę. Vieni miegojo, kiti šnekučiavosi tarpusavy. Po kiek laiko pagaliau įvažiavome į Lenkiją. Sustojome degalinėje prie McDonald’s. Buvo ankstus rytas, tai net nepastebėjome, kokį miestelį privažiavome. Pamankštinome kojas ir pavalgėme pusryčius. Pirmosios kelionės dienos tikslas – Lenkijos miestas Gnieznas. Gniezno pradžia – 8 a. Šis miestas pirmoji Lenkijos sostinė, o iki 1320 m. Lenkijos karalių karūnavimo vieta. Nuo 1000 m. Gniezno arkivyskupijos metropolijos – bažnyčios provincijos, kuriai 14–19 a. priklausė ir Lietuvos vyskupijos, – centras. Aplankėme Gniezno gotikinę katedrą, pastatytą XIV–XV a. Tai Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų katedra, statyta 1342–1528 m. ant 11 a. romaninės bažnyčios pamatų, perstatyta baroko stiliumi. Taip pat pasivaikščiojome po Gniezną, pasigrožėjome gamta, pasėdėjome prie ežero. Kiti vaikai panoro paragauti lenkiškų kebabų ir sakė, kad jie buvo skaniausi pasaulyje. Na, dėl skonio nesiginčijama. Po to pajudėjome savo viešbučio link. Važiavom ilgai, bet galų gale vakarop pagaliau atvykome į viešbutį ir įsikūrėme savo kambariuose. Mūsų viešbutis buvo Vokietijos pasienyje. Miestelis įsikūręs prie Oderio upės, kuri skyrė Lenkiją ir Vokietiją. Buvome labai pavargę, tad pavakarieniavome ir nedelsdami nuėjome miegoti. Štai tokia buvo mūsų pirmoji kelionės diena.

Antrą kelionės dieną keliavome į Sanssouci parką su rūmais. Patekę į sodus pirmiausia išvydome įspūdingo dydžio malūną bei stulbinančio dydžio architektūros pastatus. Labiausiai mus sužavėjo įdomūs ir unikalūs šiltnamiai, kuriuose buvo auginamos figos. Rūmus supo gėlynai ir keletas neįprastų medžių – platanų. Soduose labai daug vaikščiojome ir dėl to visi buvome ganėtinai išalkę. Šiek tiek vėliau pasidomėjome Vokietijos tragiška praeitimi. Mes aplankėme Hitlerio buvusį bunkerį, kuriame jis nusižudė, vėliau tas bunkeris buvo susprogdintas. Gana ironiška, kad ten dabartiniu metu yra įkurta automobilių stovėjimo aikštelė. Netoliese taip pat buvo memorialas, skirtas pagerbti ir priminti žmonijai sunkią žydų praeitį. Iš tiesų šio memorialo idėja sukrečianti – memorialas buvo sudarytas iš didelių, nelygių akmens luitų, kurie simbolizavo kiekviename žydų žingsnyje gresiantį pavojų, tarsi jie vaikščiotų ant nestabilios žemės. Vėliau nuėjome pamatyti įžymiuosius Brandenburgo vartus, pro kurių centrinį įėjimą galėjo pravažiuoti tik Prūsijos karalius ir Vokietijos Imperatorius. Šią dieną užbaigėme pasivaikščiodami po įvairiausias Berlyno gatves. Mus nustebino Vokietijos pastatų architektūra. Pastatuose galima buvo pastebėti daug įvairių Graikijos architektūros detalių, pavyzdžiui, didelės kolonos ir trikampiai stogai. Mūsų manymu, tokia Vokietijos architektūra skiriasi nuo kitų Europos šalių. Mieste mes pastebėjome ir susipažinome su įvairiomis kultūromis bei jų įvairove.

Šeštadienio rytą nuvykome iki istorinės Berlyno sienos, dalijančios per pusę Vakarų ir Rytų pasaulį. Ši siena buvo pastatyta 1961 metais. Sunku patikėti, bet ji atsirado per naktį ir padalijo pusiau ne tik gatves, miestą, bet ir žmonių gyvenimus. Ši siena mena daugybę tragiškų istorijų, mirčių ir netekčių. Vėliau vykome į Vokietijos technikos muziejų, kuriame apžiūrėjome gausybę eksponatų nuo tekstilės pradžios, cukraus gamybos iki aviacijos technikos bei automobilių pramonės pasiekimų. Tuomet apsilankėme Berlyno katedroje bei šalia jos šurmuliavusioje mugėje, pasimėgavome puikiu oru ir šilta saule Lustgarten parke šalia katedros. Po to turėjome nemažai laisvo laiko pasivaikščiojimui po miestą: mėgavomės laisve, tolerantiška ir veržlia Europos didmiesčio dvasia būti tokiam, koks esi, vaišinomės vokiškomis dešrelėmis, beigeliais (tradiciniais žydiškais riestainiais), pirkome suvenyrus ir lauktuves.

Norime nuoširdžiai padėkoti mokytojoms Daivai Dabrišienei, Vytautei Kurtovienei, Ivetai Montvydienei, Astai Simanaitienei ir gidui Arvydui Lekavičiui už jų pastangas, rūpestingumą, įvairias ir įdomias istorijas.

Birštono gimnazijos mokiniai