Apie knygą „Ieškojimų šviesa“

„Ieškojimų šviesa“ – bendruomenės knyga. Taip įvardijame šią, daugiau nei šimtą autorių turinčią Birštono ir Prienų krašto kūrėjų knygą. Apie ką ši knyga ir kas paskatino ją parašyti? Yra toks posakis, kad vienas žmogus gali daug. Ir yra žmonių, kurie net iškeliavę Anapilin savo asmenybės pavyzdžiu ir šviesa tebekviečia eiti gražiai pramintu kūrybos keliu, rašyti savo krašto istoriją, palikti ją kaip tautos istorijos, kultūros ir gimtosios kalbos palikimą ateities kartoms.

Knygos turinio, tartum gerai subalansuoto mechanizmo ašis, – šviesaus atminimo žmogus Juozas Palionis. Viskas, kuo jis gyveno, ką paliko su viltimi, kad bus pratęsta, ir kas šiandien sėkmingai tebevyksta.

Knygoje „Ieškojimų šviesa“ per asmenybės gyvenimo ir kūrybos darbų lauką užfiksuota kuriančios bendruomenės ieškojimų istorija: iš vakar per šiandien į rytdieną. Į ją gražiai įsilieja ir Seimo nario Andriaus Palionio (Juozo Palionio sūnaus) kūrybinių projektų, skirtų kalbai – „Čia Lietuva!“, ir Dailyraščio projekto, skirto Motinos dienai, darbai. Jie tartum pavyzdys to, kaip auginamas žodis ir kaip drauge su juo auga kuriantis žmogus. Kūrybiniuose projektuose dalyvavęs ir nedrąsiu, dar vaikišku kūrinėliu startavęs mokinukas šiandien visuomenei jau pristato savo kūrybos knygas. Laikas bėga tartum Nemuno upės versmės… Kiekviena diena – vyksmas, istorija, prasmingi darbai. Tepasilieka įamžinti!

Juozo Palionio iniciatyva gimė enciklopedinių knygų serija: „Gyvenimo mokykla. Prienų kraštas: istorija, žmonės, kūryba“ (2004 m.) ir jos tęsiniai „ Žmonės ir darbai. Prienų krašto šviesuoliai“ (2007 m.), „Žmonės ir darbai. Prienų ir Birštono krašto šviesuoliai II“ (2013 m.). Kraštotyros leidiniais „Kaimas gyvas“(2008 m.), „Kur tekėjo Šlavanta“(2009 m.), „Čia Nemunas vingiuoja“ (2012 m.) tarytum buvo duotas startas visai serijai knygų, kuriomis pradėtos fiksuoti Prienų krašto kaimų, mokyklų, bažnyčių istorijos.

„Nemunėlio“ puslapyje pateikiame visus knygos autorius abėcėlės tvarka. Knygos „Ieškojimų šviesa“ iliustracijų autoriai – ir profesionalūs menininkai, ir Birštono bei Prienų mokyklų moksleiviai.

Knygos pristatymui neatsitiktinai pasirinkome gegužės mėnesio pradžią. Gegužės 7-oji – Knygos, Kalbos ir Spaudos atgavimo diena, todėl džiugu ir prasminga knygos kelią į skaitytoją pradėti kalbos ir žodžio žydėjimo švente. Iki gražaus ir šviesaus susitikimo su knyga ir jos kūrėjais Birštono Kurhauze!

Birštono ir Prienų kūrėjų klubo „Gabija“

kūrybinė vadovė Valė Petkevičienė

Autoriai

Erika Abramavičiūtė, Šilavoto pagr. m-la, 2019 m.

Anarsija Adamonienė

Justinas Adomaitis

Antanina Aleknavičienė

Ramunė Aleksynaitė

Ringailė Aleksynaitė, Prienų „Žiburio“ gimnazija, 2019 m.

Genovaitė Arsobienė

Liucija Danutė Baranauskienė

Tomas Barštys, Veiverių T. Žilinsko gimnazija, 2017 m.

Julija Barutienė

Teresė Baziliauskaitė-Motūzienė

Austėja Belenavičiūtė, Prienų „Revuonos“ pagr. m-la, 2019 m.

Ramutė Onutė Bidvienė

Rimantė Butkuvė

Vaclovas Charašauskas

Laura Charbakaitė, Balbieriškio pagr. m-la, 2017 m.

Mykolas Černevičius, Birštono gimnazija, 2016 m.

Kazytė Dabrišienė

Gintautas Dabrišius

Sonata Diškevičiūtė, Stakliškių gimnazija, 2013 m.

Joris Dobilas, Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, 2017 m.

Asta Ferevičienė

Gabija Gaučytė, Prienų „Revuonos“ pagr. m-la, 2019 m.

Janina Gylienė

Paulina Grabauskaitė, Veiverių T.Žilinsko gimnazija, 2017 m.

Ona Valerija Grybauskienė

Pranciškus Ivanauskas, Jiezno gimnazija, 2019 m.

Austėja Jankauskaitė, Išlaužo pagr. m-la, 2019 m.

Lauryna Jankauskaitė, Prienų „Revuonos“ pagr. m-la, 2014 m.

Karolis Jasulevičius, Prienų „Revuonos“ pagr. m-la, 2014 m.

Marius Jonelis, Šilavoto pagr. m-la, 2017 m.

Elvinas Jonyka, Prienų „Revuonos“ pagr. m-la, 2014 m.

Česlovas Juršėnas

Stefa Juršienė

Kamilė Kalėdaitė, Prienų „Žiburio“ gimnazija, 2019 m.

Liucija Kaminskienė

Justas Karinauskas, Balbieriškio pagr. m-la, 2017 m.

Ieva Katkauskaitė , Stakliškių gimnazija, 2013 m.

Gabija Kazlauskaitė, Prienų „Revuonos“ pagr. m-la, 2014 m.

Eglė Kėvalaitė-Mačionė

Gediminas Kirkilas

Karilė Kisieliūtė, Prienų „Revuonos“ pagr. m-la, 2014 m.

Indrė Klimavičiūtė, Prienų „Revuonos‘ pagr. m-la, 2014 m.

Greta Krušinskaitė, Veiverių T.Žilinsko gimnazija, 2016 m.

Antanas Krūvelis

Angelija Kubilienė

Austė Kukankaitė, Balbieriškio pagr. m-la, 2016 m.

Jeronimas Laucius

Dalė Lazauskienė

Rugilė Macijauskaitė, Veiverių T.Žilinsko gimnazija, 2017 m.

Genovaitė Mačiūtė

Irena Veronika Makauskienė

Martyna Marčiukaitytė, Balbieriškio pagr. m-la, 2017 m.

Lukrecija Marčiulaitytė, Balbieriškio pagr. m-la, 2016 m.

Ona Marčiulionienė

Titas Marčiulionis, Skriaudžių pagr. m-la, 2017 m.

Raminta Martusevičiūtė, Šilavoto pagr. m-la, 2015 m.

Aurelija Matulevičiūtė, Išlaužo Šeimos dienos centras, 2014 m.

Dominykas Matusevičius, Šilavoto pagr. m-la, 2017 m.

Alfonsas Mekionis

Rokas Micka, Šilavoto pagr. m-la, 2017 m.

Laura Miežinytė, Balbieriškio pagr. m-la, 2017 m.

Kevinas Miliūnas, Skriaudžių pagr. m-la, 2017 m.

Gerda Minajevaitė, Prienų „Žiburio“ gimnazija, 2019 m.

Jurgis Montvila

Giedrė Morkūnaitė, Stakliškių gimnazija

Ieva Nenartavičiūtė, Jiezno gimnazija

Andrius Palionis

Juozas Palionis

Edita Palionytė

Valė Petkevičienė

Karolina Petraškaitė, Prienų „Žiburio“ gimnazija, 2019 m.

Toma Petraškaitė, Balbieriškio pagr. m-la, 2017 m.

Palmyra Pugačiauskaitė

Kornelija Radžiūnaitė, Prienų „Žiburio“ gimnazija, 2020 m.

Skaistė Radžiūnaitė, Prienų „Žiburio“ gimnazija, 2023m.

Jonas Raiskas

Dalytė Raslavičienė

Antanina Reklaitytė-Strumilienė

Antanas Riauba, Šilavoto pagr. m-la, 2015 m.

Aldona Ruseckaitė

Paulius Sabanskis, Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, 2017 m.

Paulina Sabanskytė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, 2017 m.

Aušra Sarnickienė

Matas Siaurusevičius, Šilavoto pagr. m-la, 2019 m.

Roma Sinkevičiūtė

Irena Sipavičienė

Žydrūnė Siurbytė, Stakliškių gimnazija, 2016 m.

Austėja Skvernelytė, Šilavoto pagr. m-la, 2019 m.

Vaida Stagniūnaitė, Balbieriškio pagr. m-la, 2016 m.

Antanina Strumilienė

Alvyra Sventickienė

Agnė Šermukšnytė, Stakliškių gimnazija, 2013 m.

Vaida Šermukšnytė, Stakliškių gimnazija, 2013 m.

Ramutė Šimukauskaitė

Birutė Magdalena Šlėgiūtė-Vokietaitienė

Regina Tamašauskienė

Skaistė Ūkelytė, Prienų „Revuonos“ pagr. m-la, 2014 m.

Aldona Milda Valatkienė

Edita Valatkienė

Renata Valatkienė

Rūta Vasiliauskaitė, Stakliškių gimnazija, 2013 m.

Tautvydas Vencius

Vilytė Viliušytė-Stelmokienė

Rasa Zdanevičienė

Eglė Zujūtė, Prienų „Žiburio“ gimnazija, 2019 m.

Marytė Žaromskienė

Vytautas Žeimantas

Lukas Žilinskas, Išlaužo Šeimos dienos centras, 2014 m.

Morta Žuklytė, Prienų „Revuonos“ pagr. m-la, 2016 m.

Gerda Žvirblytė, Balbieriškio pagr. m-la, 2016 m.