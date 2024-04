Balandžio 20 dieną vyko šaulių 206 kuopos organizuotas 16 kilometrų žygis, skirtas partizanams ir knygnešiams pagerbti.

Šeštadienio rytą žygio dalyviai rinkosi Jiezno miestelio aikštėje, kur viskas ir prasidėjo. Jaunieji šauliai padėjo gėles ir uždegė žvakutes prie paminklo „Trims savanorių kartoms“. Ten buvome supažindinti su žygio eiga ir tvarka, kurią pristatė Jiezno jaunųjų šaulių vadas Sigitas Žalys. Jaunosios šaulės Godos Kimbirauskaitės parengtame pranešime išgirdome apie tai, kas yra NATO, kaip šalys gali prisijungti prie šio karinio bloko. Po pranešimo pasveikino 206 kuopos vado pavaduotojas Lukas Malinauskas ir Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius. Tuomet ėjome sodinti ąžuoliuko su Jiezno suaugusiųjų bei vaikų ir jaunimo folkloro ansambliu „Jieznelė“.

Kai ąžuoliukas buvo pasodintas, pradėjome žygį į Stakliškes. Pirmas etapas buvo apie 5 km ilgio. Iš Jiezno atėjome į Anglininkų kaimą, kur buvome pavaišinti skaniu kaimišku, naminiu sūriu ir susitikome su istoriku Antanu Pilecku, kuris mus supažindino su kaimo ir jo apylinkių istorija. Antras etapas buvo apie 6 km. Žingsniavome maršrutu: Anglininkai-Sudvariškės -Bagdoniškės-Trečionys. Nuėję apie pusę šio etapo atstumo tiltu perėjome per Alšios upelį. Ties Bagdoniškės kaimu dar kartą kirtome Alšią. Teko keltis rąstiniu tilteliu, pasilaikant ištempta virve, per upelį iš Bagdoniškių į Trečionis. Šiek tiek dar paėję, Trečionių kaime sustojome pailsėti ir susitikome su vietos bendruomene. Ten taip pat buvome pavaišinti skaniais sausainiais, žagarėliais bei šakočiu. Trečias apie 5 kilometrų žygio etapas buvo Trečionys-Stakliškės. Trumpai sustojome prie Stakliškių kapinių, kur jaunieji šauliai padėjo gėles ir uždegė žvakutes ant Stakliškių partizanų ir knygnešių kapų. Po to nužygiavome ant Stakliškių atminties kalnelio. Čia ir buvo žygio pabaiga. Vyko iškilminga rikiuotė, susitikome su Stakliškių ir Vyšniūnų bendruomenėmis, buvome pavaišinti šauliška koše bei skania, šilta arbata. Sveikinimo žodį tarė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir kiti svečiai. Apie Stakliškių partizanus ir knygnešius mums papasakojo Kauno 2-osios rinktinės šaulys, kilęs iš šių vietų, J. Proškus. Po sveikinimo kalbų Jiezno seniūnas įteikė žygio dalyvio pažymėjimus ir pakvietė į kitą žygį, kuris vyks birželio 2 dieną.

Jaunosios šaulės

Goda Kimbirauskaitė, Gabija Čiupalaitė, Ieva Kimbirauskaitė