Birštono „Milastos“ komandos šuolis į aukštesnį divizioną

Praėjusį šeštadienį Birštono krepšinio sirgalių emocijos liejosi per kraštus: antrą sezoną gyvuojanti Birštono „Milastos“ komanda finalo ketverto varžybose Utenoje iškovojo Nostra – RKL B diviziono čempionės vardą ir užsitikrino teisę kitą sezoną žaisti A lygos čempionate. Didžiajame finale Aurimo Liuizos auklėtiniai 90:79 (23:15, 25:19, 23:31, 19:14) įveikė „Druskininkų“ klubą. Birštoniečiai į finalą pateko penktadienį pusfinalyje nugalėję „Trakai-MAGNUS“ ekipą 92:88 (27:20, 19:28, 21:14, 25:26).

Birštono klubas pagerino B lygos rekordą reguliariojo sezono pabaigoje iškovojęs 20 pergalių iš eilės. Finalo ketverto naudingiausiu krepšininku paskelbtas Birštono „Milastos“ lyderis Ovidijus Varanauskas, kuris vidutiniškai rinko po 34,5 taško.

Rungtynėse su druskininkiečiais O. Varanauskas pelnė net 43 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 40 naudingumo balų.

Birštono „Milasta“ komandos įkūrėjas ir klubo vadovas Kristupas Bubnys, paprašytas įvertinti praeitą sezoną, nenorėjo išskirti nė vienos dedamosios, lėmusios sėkmingą komandos pasirodymą. „Šis rezultatas priklauso absoliučiai nuo visko – ir nuo tinkamai pasirinktos strategijos, vadybos, ir nuo mūsų partnerių bei bendruomenės įsitraukimo, ir nuo jaunųjų sirgalių buvimo rungtynėse, ir nuo trenerio pastangų. Visa kita padarė patys žaidėjai degančiomis širdimis. Puiki komanda! Prieš lemiamas kovas jautėme slegiančią įtampą, iš tiesų klausimas dėl patekimo į aukštesnį divizioną sprendėsi dar penktadienio rungtynėse, o šeštadienį, nors galėjome jaustis laisviau, patys žaidėjai norėjo įrodyti sau ir kitiems, kad jie yra geriausi.

Mus sveikino su pasiektu lygos rekordu – komanda net 20 rungtynių iš eilės iškovojo pergales, bet to nesureikšminu, svarbiausia yra žmonės. Taip, komandoje savo patirtimi ir psichologiniu stabilumu įtemptose situacijose išsiskyrė O.Varanauskas, tapęs naudingiausiu lygos žaidėju. Tačiau noriu padėkoti ne tik jam, bet ir kitiems žaidėjams, atsidavusiam treneriui Aurimui Liuizai, taipogi Birštono savivaldybei, Birštono sporto centrui, klubo generaliniam rėmėjui UAB „Milasta“, verslo subjektams ir privatiems asmenims, padėjusiems vystyti šį krepšinio projektą, visai klubo administracijai, tinkamai komunikacija ir viešinimu besirūpinusioms merginoms. Neatsitiktinai sezono uždarymo renginyje gavome apdovanojimą, skirtą sėkmingai organizacijai,“ – sakė K.Bubnys.

Tikslas, į kurį eita užtikrintais žingsniais, pasiektas, o kas toliau? Kristupas Bubnys neslėpė dar gyvenantis finalo ketverto varžybų įspūdžiais, tačiau patikino, jog, užuot ilgiau pasimėgavęs pergalės skoniu ir užsitarnautu atokvėpiu, jis dar tą patį savaitgalį pradėjo pokalbius su treneriu ir rėmėjais dėl kito sezono.

„Šį Birštono krepšinio projektą, galima sakyti, iki šiol vystėme labiau iš idėjos, didelio entuziazmo, turėdami bendrą kelio viziją, mėgavomės procesu. Klubo biudžetas, kurį surinkom, buvo skirtas žaidėjams ir organizaciniams reikalams. Visgi mums rūpi bendruomenės poreikiai, Birštono krepšinio komandos ateitis. Norime, kad krepšininkai atstovautų kurortui dar ne vieną sezoną. Būtų pavyzdys augančiai jaunajai kartai, motyvuotų vaikus žaisti krepšinį už savo miestą, – kalbėjo komandos vadovas. Jo nuomone, organizacine ir vadybine prasme Birštono komanda lenkia nemažą dalį A diviziono komandų. – Su atnaujintos sudėties komanda, manau, esame pajėgūs visavertiškai žaisti A divizione“.

„Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad dar per anksti ruoštis kitam sezonui. Iš tikrųjų iškart po varžybų su treneriu kalbėjomės apie tai, aš pristačiau savo viziją, kokią komandą matau kitame sezone. Dar vykstant finalo ketverto varžyboms, su rėmėjais aptarėme finansavimo planus,“ – atskleidė K.Bubnys.

Anot jo, būtų sąžininga, jeigu treneris, kuris labai daug laiko ir energijos skiria komandai, gautų ir adekvatų atlyginimą. Todėl nieko nelaukiant bus pradėtas formuoti kito sezono komandos biudžetas. K.Bubnys viliasi, kad, esant geriems rezultatams, rėmėjų požiūris bus palankus. „Galiu patikinti, kad iš vadybinės pusės padarysiu viską, kas nuo manęs priklauso, kad nekiltų problemų. Komandos dėka per šiuos metus apie kurortą sužinojo daugiau jame dėl varžybų apsilankiusių žmonių, esame pasiruošę plėsti geografiją, pristatyti Birštoną sirgaliams iš naujų miestų,“ – akcentavo pašnekovas.

Kaip sakė K.Bubnys, dabar svarbiausias uždavinys išlaikyti komandoje norimus žaidėjus, pastiprinti kai kurias pozicijas, galutinė ekipos sudėtis paaiškės rugpjūtį. Komandos generalinis rėmėjas, davęs pavadinimą komandai, žada remti ją ir kitame sezone.

Dalė Lazauskienė