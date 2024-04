Pilna salė liudija, jog Balbieriškio žmonėms rūpi, kokioje aplinkoje jie gyvena

Balandžio 17 dieną Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas kartu su komanda lankėsi Balbieriškio seniūnijoje, kur, apžiūrėję seniūnijos gyvenvietes ir kelius, savivaldos atstovai susitiko su seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais ir gyventojais, išklausė seniūnės Sigitos Ražanskienės ataskaitą.

Susitikimo su seniūnaičiais ir bendruomenių pirmininkais metu iškėlus beveik užpildytų Balbieriškio kapinių klausimą, meras domėjosi esama situacija, ar tikrai laidojimo vietų likę vos keleriems metams, juolab, jog vis dažniau žmonės artimuosius laidoja urnose ir artimųjų kapavietėse. Anot seniūnės, per metus Balbieriškio kapinėse vidutiniškai būna šiek tiek daugiau nei dešimties naujų kapaviečių poreikis. O bendruomenės nario Algio Marcinkevičiaus pastebėjimu, kapinėse likęs tik nedidelis tuščias plotelis, todėl apie naujas kapines reikėtų svarstyti jau dabar. Visgi meras patikino, jog naujoms kapinėms sklypas jau yra suformuotas, o užtverti tvorą daug laiko nereikia.

Susitikimo su seniūnaičiais ir bendruomenių pirmininkais metu keltos kelių priežiūros, viešųjų erdvių sutvarkymo, vandentiekio ir nuotekų plėtros, melioracijos ir kitos problemos aptartos ir su gyventojais.

Rajone startuojant vandentvarkos projektams iš europinių lėšų, meras atkreipė dėmesį, jog tose gyvenvietėse, kur planuojama vandentvarkos plėtra, ypač svarbu, kad kuo daugiau žmonių prie jų prisijungtų, nes, mero teigimu, jeigu gatvėje jungsis tik kas antras gyventojas, vargu, ar tokį projektą pavyks įgyvendinti. Anot A. Vaicekausko, savivaldybė dažnai gauna paklausimų ir dėl valymo įrenginių kompensavimo, tačiau šiuo metu prioritetas yra centralizuotas nuotekų tvarkymas ir ten, kur pagal specialųjį planą yra

numatytas centralizuotas nuotekų tvarkymas, jokio kito rėmimo nebus. Visgi yra vietų, kur nuotekų centralizacija nenumatoma, todėl šiuo metu yra ruošiamas sprendimo projektas dėl paramos, tačiau, pasak mero, ji pirmiausia bus skiriama mažas pajamas gaunantiems gyventojams.

Kiekvienais metais seniūnijų ataskaitiniai susirinkimai nepraeina ir be kelių tvarkymo aptarimo. Pristatydama 2023 m. ataskaitą, S. Ražanskienė pastebėjo, jog seniūnija prižiūri 102 km vietinių kelių, iš kurių asfaltuotų – 16 km. Anot seniūnės, dėl kelių būklės sulaukiama daug gyventojų skundų, ypač daug iššūkių kelia netradicinės žiemos. Visgi seniūnė dar kartą pabrėžia, jog didesnis dėmesys skiriamas keliams, kuriais važiuoja maršrutinis ir mokyklinis autobusiukai, yra didesnis eismo intensyvumas ir tankiai apgyvendintoms teritorijoms. Susitikimo metu gyventojams teiraujantis dėl vienos ar kitos gatvės kelių, šaligatvių ir melioracijos sutvarkymo, pastebėta, jog kai kurie iš jų priklauso „Via Lietuva“ (buvusiai Kelių direkcijai), o ne savivaldybei. Tačiau, savivaldos atstovų žiniomis, pavyzdžiui, Jaunimo g. jau yra pradėtas rengti projektas. Anot mero, „Via Lietuva“ atstovai taip pat buvo atvykę apžiūrėti prie valstybinio kelio esančios Gėlių g., kurios gyventojai susiduria su melioracijos problemomis, bet atsakymo apie galimus sprendimus savivaldybė dar laukia.

Diskutuojant apie kelius, meras atkreipė dėmesį, jog šiemet seniūnijos skatinamos dar geriau greideriuoti žvyrkelius, o gyventojų prašė nesodinti medžių prie kelio, nes jie vėliau trukdo tinkamai prižiūrėti kelius.

Meras su Balbieriškio krašto žmonėmis pasidalijo ir geromis naujienomis – planais sutvarkyti Balbieriškio parką, kurio projektavimo darbai bus pradėti kitąmet, bei pažadėjo, jog dar šiemet bus atnaujinta estrados scena. Vicemerė Jūratė Zailskienė pridūrė, jog bus tvarkomas ir Norkūnų piliakalnis, tad netrukus šis kraštas turės dar vieną patrauklų turistinį objektą.

Savo ataskaitoje seniūnė atkreipė dėmesį į dar vieną Balbieriškio krašto skaudulį – tai nemažą apleistų sklypų ir pastatų skaičių. Anot seniūnės, dažniausiai tai yra nevietinių ar svetur išvykusių žmonių likimo valiai paliktas turtas. Su šia problema bandoma kovoti įvairiais būdais: savininkams taikant administracinę atsakomybę, turtą įtraukus į apleistų pastatų sarašą, didinant žemės mokestį ir kt. Nors situacija negerėja taip greitai, kaip norėtųsi, kai kurie pastatai suranda naujus šeimininkus, todėl seniūnė tikisi, kad nauji savininkai turi minčių ir idėjų, kaip tas vietas sutvarkyti.

Pasitaiko ir daugiau neatsakingų gyventojų, kurie, kaip pastebi vietiniai žmonės, gadina stadiono infrastruktūrą, ar, seniūnės pastebėjimu, atsikrato pavojingų šiferio atliekų, išmesdami jas valstybinėje žemėje.

Kaip sakoma, šaukštas deguto kartais ir medaus statinę sugadina, bet iš pilnutėlės salės žmonių ir jų užduotų klausimų savivaldybės atstovams akivaizdu, kad Balbieriškio krašto žmonėms ne vis vien, kokioje aplinkoje jie gyvena.

Vietiniams žmonėms rūpėjo, kaip planuojama didinti seniūnijos gyventojų skaičių, ar yra kokia nors jaunimo užimtumo programa ir kokia apskritai yra miestelio vizija? Anot mero, kaimiškose vietovėse jauniems žmonėms yra mažiau galimybių, todėl ir gyventojų skaičius mažėja, tačiau į Balbieriškio profesinio rengimo centro patalpas dairantis privatiems verslams, investicijos galėtų sukurti naujų darbo vietų. Be viso to, Savivaldybės Taryba yra patvirtinusi tvarką, pagal kurią kiekvienam gimusiam vaikui bus skiriama 300 eurų parama. Vicemerės Jūratė Zailskienė ir Laimutė Jančiukienė atkreipė dėmesį, kad jaunimo specialistams yra suformuotas uždavinys važinėti į seniūnijas ir bendrauti su mokyklų jaunimu, o vasaros metu, pagal parengtą programą, darbdaviams, įdarbinusiems jaunus žmones, bus kompensuojama dalis lėšų.

Balbieriškio seniūnės teigimu, jau ne vienerius metus krašto vizija – tai saugaus, su tvarkinga infrastruktūra, patrauklaus gyventi ir kurti miestelio sukūrimas.

Gyventojai taip pat domėjosi ir iš senosios Žiūronių mokyklos kiemo prie dabartinės Balbieriškio mokyklos perkelto mokytojo paminklo likimu. Visgi, anot mero, kadangi buvusios Žiūronių mokyklos pastatas parduotas, viskas priklausys nuo savininko, ar jis sutiks prižiūrėti paminklą. „Jei ne, ieškosime kitos vietos, bet, mano manymu, čia yra labai gera vieta“, – sakė A. Vaicekauskas. Salėje taip pat girdėjosi žmonių replikos, jog dabartinė vieta ir yra geriausia. Tačiau, kaip ir savo ataskaitoje pastebėjo seniūnė, „namuose dviems žmonėms kartais sunku rasti kompromisą, o viešuose reikaluose kartais išvis neįmanoma susitarti, kad visiems būtų gerai“.

Susitikimo metu gyventojai taip pat išreiškė paštomato poreikį, Prienų viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė pasidžiaugė atnaujintomis Balbieriškio bibliotekos patalpomis bei priminė apie bibliobuso teikiamas paslaugas Paprūdžiuose, Kunigiškiuose ir Sūkuriuose, o vicemerė L. Jančiukienė gyventojus skatino dalyvauti prevencinėse sveikatos programose bei trumpai pristatė negalią turintiems asmenims aktualius įstatymų pokyčius, aptarnavimo tvarką savivaldybėje.

Rimantė Jančauskaitė