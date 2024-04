Kelias kiekvienam pagal poreikius – ar tai įmanoma?

Pavasaris šiemet ankstyvas, žmonės, kaip ir gamta, reaguoja į plūstelėjusią šilumą ir šviesą, skuba apžiūrėti savo sklypų, pradeda žemės darbus. Deja, ne visi kaimo keliai dar spėjo pradžiūti, ypač žemesnėse, miškingose vietovėse, techniką stabdo šlapi, nepravažiuojami ruožai.

Stakliškių seniūnijos ūkininkas, verslininkas Gintautas Sodaitis šią savaitę pasidalino nuotraukomis, kaip atrodo Sepijoniškių kaimo Beržų gatvė, kurią jis bandė įveikti visureigiu. Neįtikėtina, bet, jo teigimu, su Stakliškių seniūnijos seniūnės žinia šis Prienų ir Kaišiadorių rajonus jungiantis vieškelis buvo… suartas. Nuotraukos patvirtina, kad šlapio kelio atkarpa išilgai suvagota traktoriumi, galbūt ją tokiu būdu bandyta pataisyti?

Pasak G.Sodaičio, jį papiktino seniūnės Nijolės Ivanovienės ir apskritai rajono valdančiųjų požiūris į kelių tvarkymą seniūnijose. Tai, kad prie Beržų gatvės nuolatos gyvena vienas gyventojas, negali būti pretekstu šio kelio netvarkyti. Jis patikino, jog kelias yra reikalingas ir naudojamas, juo turimus laukus pasiekia keli ūkininkai, ir jis pats, apžiūrėti savo sodybų sugrįžta miestiečiai.

Ūkininkas apgailestauja, kad per kelis dešimtmečius seniūnijoje taip ir nesugebėta kapitaliai sutvarkyti visų kelių. Jam į akis krenta ir nekokybiškas rangovo darbas. Kaip pavyzdį jis pateikė UAB „Kesberta“ tvarkytą Medžiotojų gatvę. Anot pašnekovo, žvyras greideriu buvo ištaškytas į šonus, kelkraščiuose suformuoti paaukštinimai, dėl kurių vanduo negali nutekėti nuo kelio.

Žmonės įpratę gyventi patogiai, gerų kelių jiems reikia tuoj pat. Natūralu, kad kritikos strėlės pirmiausia lekia seniūnų adresu, juk jie yra arčiausiai gyventojų ir įpareigoti seniūnijose organizuoti kelių tvarkymo darbus.

Stakliškių seniūnijos seniūnė Nijolė Ivanovienė G.Sodaičio pateiktą situaciją paaiškino iš savo pozicijų.

Visų pirma, ji paneigė, kad Beržų gatvės atkarpa suarta jos iniciatyva, tačiau seniūnei žinoma, kad žemumoje susidariusią šlapynę, norėdamas, kad ši greičiau pradžiūtų, kultivatoriumi pradraskė vietos gyventojas. Ar jis padarė „meškos paslaugą“, N.Ivanovienė nenorėjo vertinti.

N.Ivanovienė pasakojo, kad iki šios savaitės pradžios dauguma seniūnijos kelių buvo patvarkyti, pagreideriuoti, o dviejų kilometrų ilgio Beržų gatvė liko tarp dešimties kitų kelių, kuriuose dėl neišdžiūvusios dangos darbai kuriam laikui atidėti laukiant palankesnių sąlygų. Seniūnė akcentavo, kad kelias nėra pamirštas, greideriuojamas kasmet, ir šiemet bus prižiūrimas. Šį pirmadienį ji kelią apžiūrėjo, su seniūnijos kelius prižiūrinčiais UAB „Kerberta“ atstovais aptarė, kokius sunkiau pravažiuojamus ruožus reikėtų sutvarkyti.

– G.Sodaitis kreipėsi ir į mane, siuntė nuotraukas, spaudė, kad Beržų gatvėje būtų atliktas kapitalinis remontas. Paaiškinau, kad šios gatvės seniūnija kapitaliai neremontuos, griovių neformuos, nes ji rečiau naudojama, joje faktinių, deklaruotų gyventojų tėra vos dviejose sodybose – kelio pradžioje nuo Medžionių pusės ir pabaigoje, ties Kaišiadorių rajono riba. Lėšas kelių atstatymui, sustiprinimui, remontui prioritetine tvarka skiriame per gyvenvietes vedantiems, jungiamiesiems keliams, kuriais kursuoja geltonasis autobusiukas. Esant poreikiui turėti geresnį privažiavimą prie nuosavų valdų, G.Sodaičiui pasiūliau kooperuoti lėšas su kitais verslo atstovais, tuomet ir Savivaldybė galbūt iš dalies galėtų prisidėti prie kelio tvarkymo darbų, – seniūnė N.Ivanovienė patikino negalinti atiduoti visų metų lėšas išskirtinai Beržų gatvei. Juolab kad seniūnija turi patį ilgiausią rajone kelių tinklą – beveik 210 kilometrų, ir pačiose gyvenvietėse dar likę nebaigtų darbų.

–Pagal turimas finansines galimybes stengiuosi kuo geriau atlikti man patikėtas pareigas. Seniūnijos kelių būklė kasmet gerėja, gaila, kad to nenorima pastebėti ir pasidžiaugti. Priešingai, ateina žmonės pikti, reiškia pretenzijas, ieško, kur prikibti, nors kai kuriuos klausimus galima išspręsti be nervų, geranoriškai kalbantis, – įsitikinusi seniūnė.

