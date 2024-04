Sekmadienį visose Lietuvos bažnyčiose bus renkama rinkliava Ukrainai

Balandžio 14 dieną per sekmadienio Šv. Mišias visose Lietuvos bažnyčiose bus renkama rinkliava Ukrainai, o nuo antradienio iki ketvirtadienio miestuose bei miesteliuose Caritas savanoriai rinks paramą ilgo galiojimo maisto produktais, higienos ir buitinės chemijos priemonėmis. Ypač prašoma aukoti sauskelnių suaugusiems bei vaikams.

„Trečius metus besitęsianti plataus masto karinė agresija Ukrainoje pražudė daugybę gyvybių, karo pasekmes kenčia be maitintojų likusios šeimos, netekę ir vis netenkantys namų, taigi, visų mūsų pagalba karo siaubą išgyvenantiems broliams ir sesėms Ukrainoje – gyvybiškai svarbi. Ypač seneliams, ligoniams, kurie likę vieni, nes sūnūs, anūkai – fronte, o moterys su vaikais pasitraukę į saugesnes teritorijas. Mūsų pagalba reikalinga ir tūkstančiams pafrontėje tebegyvenančių suaugusių ir vaikų. Negalime likti abejingi pagalbos prašymams, todėl kviečiame jus dar kartą susitelkti ir pagal išgales prisidėti prie paramos Ukrainai“, – kviečia Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, arkivyskupas Gintaras Grušas.

Vyskupų skelbiama Ukrainai skirta rinkliava per sekmadienio Šv.Mišias – trečioji nuo plataus masto agresijos prieš Ukrainą pradžios. 2022-ųjų vasarį Lietuvos tikintieji bažnyčiose paaukojo 460 tūkst. eurų, 2023 m. kovą – 260 tūkst. eurų, taip pat aukojo lėšų per Caritą ir prisidėjo parama maisto produktais, higienos prekėmis, kitais prašomais paaukoti daiktais.

„Noriu padėkoti ir išreikšti giliausią dėkingumą už jūsų paramą ir kad nepalikote mūsų vienų kovojant prieš agresorių. Lietuviai Ukrainoje yra labai gerbiami ir artimi mums. Ypatingai svarbu, kad jūsų žemės sūnus, Apaštališkasis Nuncijus Visvaldas Kulbokas nepaliko Ukrainos, o palaiko vietinius žmones, lanko parapijas. Mums tai yra didelės drąsos pavyzdys“, – sakė vizito į Lietuvą atvykęs „Caritas-Spes Ukraine“ vadovas kun. Vyacheslavas Grynevychius.

Kaip pabrėžė kun. V. Grynevychius, nuo plautaus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lietuvos Caritas buvo vienas pirmųjų ištiesusių pagalbos ranką, teikusių humanitarinę pagalbą ne tik per Caritas struktūras, bet ir tiems, kurie prašė pagalbos tiesiogiai.

„Mes esame labai dėkingi už tokį atsaką. Be kita ko, Lietuvos Caritas savo lėšomis prisidėjo prie Reabilitacijos Centro steigimo Ukrainoje. Tai labai svarbu, nes karą išgyvenusiems vaikams reikia pagalbos ir palaikymo. Esame labai dėkingi už jūsų indėlį ir tai, kad galime plėtoti specializuotą pagalbą“, – pabrėžė „Caritas-Spes Ukraine“ vadovas.

Sekmadienio rinkliava Ukrainai ir Lietuvos Carito skelbiamas paramos rinkimas reikalingiausiais daiktais bei ilgo galiojimo maisto produktais balandžio 16, 17, 18 dienomis vyks ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, bet ir mažesniuose, tokiuose kaip Gargždai, Kaišiadorys, Marijampolė, Šilalė, Molėtai ir kituose.

Pasak Lietuvos Carito generalinės sekretorės Deimantės Bukeikaitės, net ir visai nedidelių miestelių bendruomenės susiorganizavo rinkti paramą. Vienas iš pavyzdžių – Seda, kur pernai atsikūrė Caritas ir žmonės entuziastingai telkiasi gerumo darbams.

Lietuvos Carito paramos rinkimas Ukrainai balandžio 16-18 dienomis – jau 7 nuo plataus masto agresijos prieš Ukrainą pradžios.

„Mums jis, visų pirma, svarbus dėl pažeidžiamiausių žmonių Ukrainoje, kuriems mes ne tik norime, bet ir galime padėti. Antra – matome didelę prasmę taip minėti Carito Lietuvoje atkūrimo 35 metų sukaktį. Trečia – didžiausia dovana mums šia proga, kad pavyko į Lietuvą pasikviesti brangius kolegas karitiečius iš Ukrainos“, – vardijo Lietuvos Carito vadovė.

Liudijimai iš pirmų lūpų apie Ukrainos žmonių realybę šiandien ir kaip karitiečiai jau trečius metus visomis išgalėmis stengiasi padėti daugiau nei 5 milijonams šalies viduje perkeltų žmonių, vaikams, seneliams, ligoniams pafrontėje ir kitose nuolat atakuojamose teritorijose – tikime – įkvėps dar stipriau telktis pagalbai žmonėms, kuriuos jau labai stipriai sulaužė karas, ir kurie vis viena nepasiduoda. Dėkodami už dar vieną išgyventą dieną jie kovoja ne tik už savo kraštą, bet ir mus visus“, – sakė Lietuvos Carito vadovė D. Bukeikaitė.

Pervesti auką galima ir į specialią Lietuvos Caritas banko sąskaitą Ukrainai: LT257300010115125026

Paramos rinkimo vietų ir prašomų paaukoti daiktų bei produktų sąrašus rasite svetainėje caritas.lt