Paaiškėjo rajono krepšinio pirmenybių finalo dalyvės

Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybės artėja finišo tiesiosios link. Balandžio 7 d. Prienų sporto arenoje buvo žaidžiami Mažosios ir Didžiosios taurių pusfinalio susitikimai, po kurių paaiškėjo, kurios komandos kovos dėl Mažosios taurės bei pirmenybių nugalėtojo vardo.

Pirmajame Mažosios taurės pusfinalyje kovojo „PMVD-Tango pizza“ ir „BC Pakuonio-Energijos“ komandos. „PMVD-Tango pizza“ geriau pradėjo rungtynes ir taiklių tolimų metimų dėka išsiveržė į priekį 20:13. Beje, pakuoniškiams pirmajame kėlinyje visus 13 komandos taškų pelnė vienintelis D. Mockus. Antrajame kėlinyje „PMVD-Tango pizza“ dar kurį laiką išlaikė savo pranašumą, tačiau išskirtinį pataikymą iš tolimų distancijų demonstravę „BC Pakuonio-Energijos“ krepšininkai pelnė net 33 taškus ir, įpusėjus rungtynėms, jau atsidūrė pirmaujančiųjų vaidmenyje – 46:39. Po didžiosios pertraukos „PMVD-Tango pizza“ nustojo taikyti prastai veikusią zoninę gynybą ir ėmė individualiai spausti varžovus. Toks sprendimas iškart davė savo vaisių, kadangi „PMVD-Tango pizza“ netruko vėl išsiveržti į priekį. V. Celiešius trečiajame kėlinyje smeigė net 5 tolimus metimus, o puikų ketvirtį sužaidusi „PMVD-Tango pizza“ ne tik surakino varžovų puolimą, bet ir susikrovė dviženklį pranašumą – 71:61. Ketvirtajame kėlinyje „PMVD-Tango pizza“ ir toliau užtikrintai pirmavo ir ramiai žygiavo pergalės link. Ketvirčio pabaigoje R. Grimalauskas pataikė 3 tolimus metimus paeiliui ir šiek tiek sumažino „BC Pakuonio-Energijos“ atsilikimą. Vis dėlto susitikimo eigos tai nepakeitė, ir „PMVD-Tango pizza“ užtikrintai žengė į Mažosios taurės finalą laimėdama rungtynes 88:79.

„PMVD-Tango pizza“ – „BC Pakuonis-Energija“ 88:79 (20:13, 19:33, 32:15, 17:18).

Rezultatyviausi žaidėjai:

„PMVD-Tango pizza“: V. Celiešius – 23, P. Ivanauskas – 16, M. Seilius – 15, A. Marchockis – 13.

„BC Pakuonis-Energija“: D. Mockus – 24, R. Grimalauskas – 15, M. Ylius – 14, O. Stropus – 13.

„PMVD-Tango pizza“ komandos žaidėjas P. Ivanauskas nubaustas technine pražanga.

„PMVD-Tango pizza“ komandos atsarginių žaidėjų suolelis nubaustas technine pražanga.

– – –

Kitame Mažosios taurės pusfinalyje susitiko „Stadiono“ ir „Šilavoto“ ekipos. R. Marcinkevičiaus ir A. Snapaičio vedamas „Stadionas“ galingai pradėjo rungtynes ir jau pirmajame kėlinyje įgijo dviženklę persvarą. „Šilavotą“ nuo dar didesnių problemų gelbėjo sėkmingas 10 taškų pelniusio E. Seniūno žaidimas, tačiau „Stadiono“ pranašumas kol kas nekėlė abejonių – 30:16. Antrajame kėlinyje A. Snapaičio ir R. Marcinkevičiaus duetas toliau rungtyniavo nesustabdomai, pelnydamas net 16 iš 21 komandos taško. Tuo tarpu „Šilavoto“ komandos gretose E. Seniūnui į pagalbą atėjo V. Žilionis ir A. Senavaitis, o šilavotiškiams pavyko kiek sumažinti atsilikimą – 40:51. Trečiajame kėlinyje tritaškiais prapliupęs „Stadionas“ ėmė triuškinti varžovus susikraudamas milžinišką pranašumą – 77:52. Nors ketvirtasis kėlinys tebuvo formalumas, „Šilavoto“ komanda toliau garbingai kovojo ir gerokai apkarpė „Stadiono“ turėtą persvarą. Nepaisant to, „Stadiono“ krepšininkai iškovojo užtikrintą pergalę rezultatu 90:76 ir pateko į Mažosios taurės finalą.

„Stadionas“ –„Šilavotas“ 90:76 (30:16, 21:24, 26:12, 13:24).

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Stadionas“: A. Snapaitis – 24, R. Marcinkevičius – 22, Ž. Mikušauskas – 14, M. Jančiauskas – 12.

„Šilavotas“: E. Seniūnas – 24, A. Senavaitis – 20, V. Žilionis – 16, G. Jakuška – 11.

„Stadiono“ komandos žaidėjas E. Višinskas nubaustas technine pražanga.

– – –

Didžiosios taurės pusfinaliai prasidėjo „Dantransos“ ir „Pušynės“ komandų akistata. L. Vainikevičius puikiai tvarkėsi varžovų baudos aikštelėje, o jo vedama „Dantransa“ jau rungtynių pradžioje išsiveržė į priekį. Komandiškai žaidusi „Pušynė“ neleido varžovams pavojingai atitrūkti, tačiau M. Gūžio tritaškis paskutinėmis ketvirčio sekundėmis leido „Dantransai“ pirmauti 23:19. Antrajame kėlinyje L. Vainikevičius ir toliau dominavo rinkdamas taškus iš po krepšio, tačiau „Pušynės“ lyderis M. Gečionis taikliais metimais neleido „Dantransai“ visiškai perimti iniciatyvos. Aidint kėlinio sirenai, fantastišką tritaškį pataikęs R. Gerbutavičius padidino „Dantransos“ persvarą iki 8 taškų – 45:37. Trečiajame kėlinyje D. Šeškaus tolimų metimų dėka „Dantransa“ susikrovė net 17 taškų pranašumą, o, stebint „Pušynės“ krepšininkų kūno kalbą, atrodė, kad „Dantransa“ užtikrintai nužygiuos pergalės link. Vis dėlto kėlinį „Pušynė“ užbaigė 4 taškais paeiliui ir bent šiek tiek sumažino atsilikimą – 50:63. Trečiojo kėlinio pabaigoje prasidėjęs „Pušynės“ spurtas tęsėsi toliau – dar 11 taškų be atsako pelniusi „Pušynės“ komanda ėmė kvėpuoti varžovams į nugaras – 61:63. J. Davidavičiaus ir D. Šeškaus metimai nutraukė „Dantransos“ taškų badą, tačiau G. Vaitulevičiaus metimas iš po krepšio vėl sumažino „Pušynės“ atsilikimą iki 2 taškų – 70:72. „Dantransos“ ataka baigėsi nesėkme, o pražanga sustabdytas T. Švedas be klaidų realizavo baudos metimus ir išlygino rezultatą. Laiko paskutinei atakai dar turėjusi „Dantransa“ galėjo iškovoti kelialapį į finalą lemiamu metimu, tačiau D. Šeškaus metimas buvo netaiklus, ir komandoms teko žaisti pratęsimą – 72:72. Nors atrodė, kad iš didžiulio deficito sugrįžusi „Pušynė“ galiausiai perims iniciatyvą, M. Gūžys ir D. Šeškus pratęsime tempė savo komandą į priekį ir neleido varžovams nė karto pirmauti. „Dantransa“ galiausiai iškovojo dramatišką pergalę rezultatu 87:82 ir žengė į didįjį finalą!

„Dantransa“ – „Pušynė“ 87:82 (23:19, 22:18, 18:13, 9:22, 15:10).

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Dantransa“: D. Šeškus ir M. Gūžys – po 18, L. Vainikevičius – 17, J. Davidavičius – 13.

„Pušynė“: M. Gečionis – 32, E. Keblikas ir T. Švedas – po 12.

– – –

Kitame Didžiosios taurės pusfinalyje vyko praėjusių metų finalo pakartojimas tarp „BC Tūzų“ ir „Versmės“ komandų. Nors galingą sudėtį surinkusi „Versmė“ šiose pirmenybėse tiesiog dominavo ir žengė be pralaimėjimų, jau rungtynių pradžioje „BC Tūzų“ krepšininkai parodė, kad varžovų pajėgumai jiems nė motais. Net 9 (!) tritaškius pirmajame kėlinyje pataikę „BC Tūzai“ užkūrė tikrą pirtį savo priešininkams ir išsiveržė į priekį 31:22. Po pertraukėlės „Versmės“ komanda atsibudo ir ėmė tirpdyti varžovų persvarą. Vis dėlto „BC Tūzai“ atrado naują lyderį – V. Miglinas savo komandai pelnė net 13 taškų iš eilės, o dabartiniai pirmenybių čempionai ir toliau išlaikė persvarą savo pusėje. D. Jurgelionis tolimais metimais bandė išvesti „Versmę“ į priekį, tačiau 7 taškus ketvirčio pabaigoje pelnęs A. Jakubauskas apramino varžovų ryžtą, o „BC Tūzai“ ir toliau pirmavo – 53:50. Po didžiosios pertraukos „Versmė“ nuolat kvėpavo varžovams į nugaras, tačiau nei persverti rezultato, nei jo išlyginti pastariesiems niekaip nesisekė. „BC Tūzai“ ir toliau puikiai pataikė iš toli, o prieš lemiamą rungtynių atkarpą jų persvara siekė 5 taškus – 72:67. Ketvirtojo kėlinio pradžioje K. Okmanas pelnė 7 taškus iš eilės ir sugrąžino „BC Tūzams“ dviženklę persvarą. Skubėti pradėję „Versmės“ krepšininkai dažnai klydo, o kelialapis į finalą ėmė slysti iš rankų. Galiausiai visas „Versmės“ viltis pakovoti dėl pergalės palaidojo 3 tritaškius smeigęs S. Kazevičius, po kurių susitikimo nugalėtojas jau nebekėlė abejonių. „BC Tūzai“ ne tik žengė į didįjį finalą, laimėdami rungtynes 93:76, bet ir išrašė „Versmei“ pirmąjį pralaimėjimą šiose pirmenybėse.

„BC Tūzai“ – „Versmė“ 93:76 (31:22, 22:28, 19:17, 21:9).

Rezultatyviausi žaidėjai:

„BC Tūzai“: V. Miglinas – 19, A. Jakubauskas – 15, K. Okmanas ir I. Sinkevičius – po 14.

„Versmė“: O. Brazdžionis – 14, G. Jevstignejevas – 13, D. Jurgelionis – 12, L. Lukošenkinas ir D. Kuzmickas – po 10.

Balandžio 14 d. Prienų sporto arenoje vyks Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių lemiamos rungtynės.

13 val. Mažosios taurės finalas: „PMVD-Tango pizza“ – „Stadionas“.

14.30 val. Didžioji taurė, rungtynės dėl 3 vietos: „Versmė“ – „Pušynė“.

16 val. Didžiosios taurės finalas: „BC Tūzai“ – „Dantransa“.