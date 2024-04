Prienų miesto gatvių pavadinimų semantika

Prienų „Žiburio“ gimnazijos III b klasės mokinio Justo Kariniausko kalbos tiriamasis darbas

Konsultavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė

Levutė Karčiauskienė

Įvadas

Ar esate susimąstę, kodėl jūs gyvenate, sakykime, Paparčio gatvėje? Kokie istoriniai veiksniai lėmė, jog gatvė, kurioje jūs gyvenate, yra pavadinta jums negirdėto asmens vardu ar specifinio gamtos reiškinio ar augalo pavadinimu? Natūralu, kad toks klausimas yra iškilęs ne vienam Lietuvoje gyvenančiam asmeniui.

Anot mokslų daktaro Laimučio Bilkio, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimo centro vyresniojo mokslo darbuotojo, tiriančio vietovardžius, pirmiausia atsirado upių, ežerų bei jūrų vardai, tada pavadinimus įgijo gyvenamosios vietos, o po jų – aplink gyvenvietes esantys unikalūs geografiniai objektai. Pagal išlikusius pavadinimus galima žvelgti į praeitį ir pamatyti, kokios tautos ar žmonių grupės gyveno šiose vietovėse, kokios kalbos ypatybės buvo tuo laikotarpiu. 2019-ieji buvo paskelbti Vietovardžių metais, kurių tikslas – padėti išlikti pamirštiems ar ne itin gerai žinomiems Lietuvos vietovardžiams bei akcentuoti kaimų ir vienkiemių pavadinimuose glūdintį etnologinį, istorinį ir kultūrinį išlikimą. Giliai ir išsamiai buvo prisiliesta prie įvairiausių kraštų vietovardžių, kaimų ir vienkiemių, atskleidžiant jų svarbą tautai bei istorijai. Deja, nebuvo išskirta dar viena itin svarbi vietovardžių grupė – gatvės. Manau, gatvių vardai taip pat yra mums, kaip tautai, itin aktualus dalykas ir labai svarbi lietuviškos istorijos ir kultūros dalis. Tad taip mąstant, buvo itin lengva rasti motyvaciją giliau pažvelgti į retai prisiliečiamą mūsų kultūros sritį ir išsikelti savo darbo objektą – Prienų miesto gatvių pavadinimai.

Darbo tikslas – išnagrinėti Prienų miesto gatvių pavadinimų reikšmę bei svarbą.

Darbo uždavinys – Prienų gatvių pavadinimus semantiniu principu suklasifikuoti į grupes ir aptarti jų prasmę bei istorinę ar kultūrinę vertę.

I. Prienų miesto gatvių statistika

Prienų miestas yra Lietuvos pietuose, Kauno apskrityje. Tikima, jog miesto pavadinimas yra asmenvardinis, kilęs iš vardo Prienis. Apie miesto pavadinimo kilmę yra sukurta ir legenda, pasakojanti apie medžiojantį kunigaikštį Prienį, kuris susižavėjęs aplinkiniu grožiu nusprendė pastatyti pilį toje vietoje.

Iš viso Prienuose suradau 108 gatves (interneto puslapiai Adresai.lt; KurGyvenu.lt; Google maps). Darbe nenagrinėjamos Prienų miesto aikštės.

Gatvių pavadinimai semantiniu principu suskirstyti į tris grupes:

1. Gamtos objektų pavadinimai

2. Asmenybių, istorinių įvykių bei švenčių pavadinimai

3. Vietovardžių ir abstrakčių pavadinimų grupė.

1.1. Gamtos objektų pavadinimai

Kaip ir dauguma miestų Lietuvoje, Prienuose yra nemažai gatvių, kurios pavadintos su gamtos objektais ar su ja susijusiais reiškiniais. Šiai gatvių pavadinimų grupei priskiriama daugiausia gatvių – net 64, jos sudaro 60% miesto gatvių. Gamtos pavadinimų gatvės suskirstytos į 6 semantinius pogrupius, siekiant analizuoti, kiek jų pavadinimai yra tarpusavyje susiję ir originalūs.

Gamtos objektų pavadinimų grupėje didžiausias yra konkrečių augalų pavadinimų pogrupis (21 gatvė, 33%). Todėl, siekiant nustatyti tam tikrą pavadinimų dėsningumą, jos semantiniu principu suskirstytos: a) uogų, daržovių bei žolinių augalų pavadinimų gatvės: Mėlynių, Bruknių, Aviečių, Žemuogių, Saulėgrąžų, Ropių, Medetkų, Paparčių, Kanapių, Astrų, Rūtų. Įdomu, kad Kanapių ir Ropių gatvės yra ir Kaune; b) Krūmų ir medžių pavadinimų gatvės: Serbentų, Svarainių, Alyvų, Jazminų, Alksnių, Vyšnių, Obelų, Liepų, Ąžuolo, Eglių. Galima pastebėti, kad konkrečiųjų augalų pavadinimų grupėje yra daug gatvių pavadinimų, susijusių su žmogui naudą teikiančiais augalais.

Antrasis gatvių pogrupis – konkrečių gyvūnų pavadinimai, jame yra tik penkios gatvės – 8%: Vyturių, Volungių, Lakštingalų, Žiogų bei Upėtakių. Trys šios grupės gatvės yra pavadintos paukščių vardais, retas Žiogų gatvės pavadinimas.

Trečiasis gatvių pogrupis – reljefo pavadinimai, jį sudaro trylika gatvių – 23%: Kalnų, Pakalnės, Kalnų sodo, Kalvotoji, Šlaito, Slėnio, Klonio, Kranto, Trumpoji, Lenktoji, Kampo, Žaliakalnio ir Pilies gatvės. Net keturių šios grupės gatvių pavadinimai susiję su žodžiu kalnas. Slėnis ir klonis yra sinonimai. Kalnų gatvės nėra jokiame kitame mieste, Kalvotoji gatvė randama ir Plungėje, o Pilies gatvė yra netoli buvusios Prienų piliavietės.

Ketvirto gatvių pogrupio pavadinimai semantiškai susiję su vandenvardžiais, jų yra septyni – 9%: Nemuno, Panemunės, Paupio, Revuonos, Rūdupio, Šaltinių, Vandenio. Revuonos gatvės pavadinimas yra vienintelis, kadangi upelis teka per miestą. Prienuose yra daugiau vandenvardžių, bet jie netapo gatvių pavadinimais.

Penktas gatvių pogrupis semantiškai susijęs su mišku. Jį sudaro šešios gatvės – 9%: Miško, Šilo, Pašilės, Pamiškio, Pušyno bei Girių. Pašilės ir Pamiškio pavadinimai yra sinonimai. Taip pat miškas, šilas, pušynas, giria yra sinonimai.

Šeštas gamtos objektų pavadinimų gatvių pogrupis – nekonkretūs gamtos objektai ar gamtos reiškiniai. Šioje grupėje yra vienuolika gatvių – 18%: Medelyno, Rožių takas, Gėlių, Pievų, Smėlio, Durpyno, Gintarėlio, Žalioji, Rasos, Saulėtekio ir Aušros. Medelyno gatvė yra pavadinta Pelikso Martišiaus, Prienų „Žiburio“ gimnazijos įkūrėjo, puoselėjamo sodo, kitaip vadinto medelynu, vardu. Be to, Gintarėlio gatvė nerandama niekur kitur.

Kaip ir anksčiau buvo minėta, visos šios gatvės apima itin platų gamtos pasaulį, tačiau karti tiesa yra tai, jog šie pavadinimai nieko neprideda prie mūsų, kaip bendruomenės bei tautos, kultūrinio ar istorinio palikimo įprasminimo. Deja, toks gausus gamtinių reiškinių pavadinimų panaudojimas rodo atsitiktinį gatvių vardų parinkimą, galbūt sovietiniais laikais susijusį su kolektyvinių sodų kūrimu. Daugelio gatvių pavadinimai, išskyrus kelis, neturi mums jokios istorinės reikšmės, kai kurie pavadinimai yra sinonimiški žodžiai. Toks faktas leidžia daryti išvadą, kad nekreipiama dėmesio gatvių pavadinimams. Gerai, kad šios grupės pavadinimai yra lietuviški taisyklingi žodžiai, tačiau jie nekuria jokios istorinės ar kultūrinės atminties.

1.2 Asmenybių, istorinių įvykių bei švenčių pavadinimai

Asmenybių, istorinių įvykių bei vietovardžių pavadinimų grupę sudaro 25 gatvės, kurios visų 108 Prienų gatvių sudaro 22%. Šioje grupėje yra gatvių pavadinimai, susiję su Lietuvos žymių žmonių vardais, istoriniais įvykiais ir kitais vietovardžiais. Prienuose jų, palyginti su gamtos objektų pavadinimų grupe, yra mažiau.

Pirmasis šios grupės pogrupis – Lietuvos rašytojų vardais pavadintos gatvės. Jų yra aštuonios – 32%: Žemaitės, V. Kudirkos, V. Mykolaičio-Putino, M. Valančiaus, Maironio, J. Vilkutaičio-Keturakio, S. Nėries ir J. Janonio. V. Mykolaitis-Putinas, vienas žymiausių Lietuvos rašytojų, kilęs iš Prienų rajono – Pilotiškių kaimo. J. Vilkutaičio-Keturakio gatvė Lietuvoje yra tik viena – Prienų mieste. Vilkutaitis buvo žymus Lietuvos rašytojas, parašęs visiems gerai žinomas komedijas kaip „Amerika pirtyje“. Kelios gatvės turėjo kitokius pavadinimus, pavyzdžiui, sovietmečiu Valančiaus gatvė buvo pavadinta Lietuvos rašytojo bei LTSR politinio veikėjo Petro Cvirkos vardu, F. Martišiaus gatvė – sovietinio politiko K. Požėlos vardu. Ilgą laiką Lietuvoje yra svarstoma dėl S. Nėries ir J. Janonio vardais pavadintų gatvių išlikimo, manoma, jog tokie gatvių pavadinimai propaguoja totalitarinį režimą, todėl gatvės turėtų būti pervadintos. Kaip ir S. Nėries, taip ir J. Janonio vardo gatvės vardas kelia nemažai vertybinių klausimų: kokį kultūrinį palikimą jos saugo.

Antrasis gatvių pogrupis yra LDK asmenybių vardai, jų yra penkios – 20%: Vytauto, Kęstučio, Birutės, Algirdo ir Vytenio. Aišku, dažniausias Lietuvoje šio pogrupio gatvės pavadinimas – Vytauto. Kęstučio gatvės pavadinimą galima sieti su vietiniu istoriniu paveldu – nepriklausomos Lietuvos laikais Prienuose buvo Kęstučio pulkas.

Trečiasis šios grupės gatvių pavadinimų pogrupis – kitos istorinės asmenybės. Šiame pogrupyje yra septynios gatvės – 28%: J. Basanavičiaus, S. Dariaus ir S. Girėno, F. Vaitkaus, J. Zdebskio, F. Martišiaus, J. Brundzos ir J. Lukšos. Iš šių aštuonių gatvių pavadinimų trys yra tik Prienuose. Felikso Martišiaus gatvė, pavadinta gimnazijos įkūrėjo, pedagogo, kunigo vardu. Kita gatvė – gydytojo Juozo Brundzos. Šis asmuo, nacistinei Vokietijai okupavus Lietuvą, globojo persekiojamus Prienų žydus.

Ketvirtasis gatvių pogrupis yra istorinių įvykių ir švenčių pavadinimai. Jų yra penkios – 20%: Kovo 8-osios, Gegužės, Žalgirio, Naujojo gyvenimo, Naujakurių. Gegužės gatvė yra pavadinta Gegužės 1-osios vardu. Sovietinėje Lietuvoje Tarptautinė darbo diena buvo minima įvairiomis sovietinį režimą palaikančiomis eisenomis. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, gatvės pavadinimo buvo atsisakyta. Naujojo gyvenimo gatvė pavadinta Prienų krašto laikraščio „Gyvenimas“, kuris anksčiau buvo „Naujasis gyvenimas“, redakcijos garbei. Naujakurių gatvės dažnos gyvenvietėse, kai jos plėtėsi sovietiniais laikais.

Apibendrinant asmenybių, istorinių įvykių bei vietovardžių pavadinimų gatvių grupę, kurioje yra 24 gatvės, matomas didžiausias dėmesys rašytojams. Nedaug gatvių, skirtų žymiems asmenims, kurie turėjo svarbią įtaką mūsų tautos bei kultūros formavimuisi ir istorijai. Todėl dėsninga, kad istorinių įvykių ir švenčių pavadinimų gatvių tik keturios, iš jų tik vienos pavadinimas susijęs su visai Lietuvai svarbiu Žalgirio mūšiu, dvi asocijuojasi su prieštaringai vertinamomis šventėmis. Svarbu paminėti, jog kai kurias gatvių pavadinimus, kaip Salomėjos Nėries ir J. Janonio, yra svarstoma pakeisti, nes jos primena sovietmečio laikus. Svarbu, kad jeigu šios gatvės būtų pervadintos, jų pavadinimai turėtų priminti mūsų krašto asmenybes, o netaptų dar kokių nors uogų ar vaisių pavadinimų gatvėmis.

1.3. Vietovardžių ir abstrakčių pavadinimų grupė

Vietovardžių ir abstrakčių pavadinimų grupę sudaro 19 gatvių, tai yra 18% visų Prienų miesto gatvių. Šiai grupei priskiriamos gatvės, turinčios miestų, abstrakčių idėjų bei su žmogumi susijusių profesijų vardus. Prienuose šių gatvių, palyginti su kitomis grupėmis, yra mažiausiai.

Pirmasis šios grupės pogrupis yra Lietuvos vietovardžių gatvės. Šią grupę sudaro septynios gatvės – 37%: Kauno, Birštono, Vilniaus, Sodžiaus, Paprienės, Prienlaukio, Tartoko gatvės. Prienlaukio gatvė nėra unikali Prienams, kadangi ši gatvė taip pat randama ir Kaune. Paprienės ir Tartoko gatvės yra tik Prienuose. Paprienė yra rytinė Prienų miesto dalis, įsikūrusi dešiniajame Nemuno krante. Su miestu jungia Prienų tiltas. Tartoko gatvė yra pavadinta Tartoko kaimo vardu, tačiau itin sunku įžvelgti, kurio Tartoko kaimo vardu ši gatvė buvo pavadinta, kadangi Lietuvoje yra daug tokį pavadinimą turinčių kaimų.

Antrasis gatvių pogrupis yra abstrakčių idėjų pavadinimai. Šiame pogrupyje randamos devynios gatvės – 47%: Minties, Šviesos, Ateities, Jaunystės, Taikos, Pramonės, Sporto, Stadiono, Tylioji. Visos šios gatvės yra randamos ir kituose Lietuvos miestuose. Šios gatvės, greičiausiai, yra sovietinių laikų palikimas, kadangi tuo metu itin didelis gatvių vardų kiekis buvo keičiamas į tokius pavadinimus, kaip Pramonės ar Taikos. Netgi Jaunystės gatvė, ko gero, kilo iš sovietinių laikų tam tikro jaunystės kulto. Kita vertus, šie pavadinimai nėra tiesiogiai susiję su sovietine ideologija.

Trečiasis gatvių pogrupis būtų su profesija susiję gatvių pavadinimai. Šiame pogrupyje randamos trys gatvės – 16%: Girininkų, Malūnininkų, Kelininkų. Girininkų, Malūnininkų bei Kelininkų gatvės yra pavadintos pagal profesijas. Prienuose yra nebeveikiantis vandens malūnas, kuris galėjo būti Malūnininkų gatvės pavadinimo priežastis.

Apibendrinant šį pogrupį, matoma, jog tokių abstrakčių gatvių pavadinimų yra mažai. Tai galbūt yra gerai, kadangi šie pavadinimai neturi svarbios bei gilesnės kultūrinės ar valstybinės prasmės. Tačiau įdomu, jog randame tam tikrą sovietinį palikimą gatvių pavadinimuose. Desovietizacijos komisija randa problemų dėl Salomėjos Nėries bei J. Janonio gatvių pavadinimų, teigdama, jog jos propaguoja totalitarinį režimą, tačiau ignoruoja gatvių pavadinimus, turinčius abstrakčios sovietinės ideologijos prasmių.

Išvados

Pažvelgus atidžiau į Prienų miesto gatvių pavadinimų situaciją, matomas itin diskutuotinas daugelio miestų gatvių pavadinimų pasirinkimas. Gamtos objektų pavadinimų gatvių grupei priskiriama daugiausia gatvių – net 64, jos sudaro 60% miesto gatvių. Šie pavadinimai nieko neprideda prie mūsų, kaip bendruomenės bei tautos, kultūrinio ar istorinio palikimo įprasminimo, jie – buvusių kolektyvinių sodų palikimas.

Asmenybių, istorinių įvykių bei vietovardžių pavadinimų grupę sudaro 24 gatvės, kurios sudaro 22%.visų 108 Prienų gatvių. Matomas didžiausias dėmesys rašytojams ir nedaug gatvių, skirtų žymiems asmenims, kurie turėjo svarbios įtakos mūsų tautos bei kultūros formavimuisi ir istorijai. Deja, ir šioje gatvių pavadinimų grupėje ryškus sovietinių laikų palikimas, nedaug dėmesio skirta vietinėms asmenybėms. Labai aiškiai matoma gausybė mūsų kultūrai bereikšmių gamtinių pavadinimų ir nuvertinimas istorinį bei kultūrinį kontekstą turinčių gatvių pavadinimų.

Vietovardžių ir abstrakčių pavadinimų grupę sudaro 20 gatvių, tai yra 18% visų Prienų gatvių. Reikšmingiausios kultūriniu požiūriu vietovardžių pavadinimų gatvės. Abstrakčių idėjų pavadinimai sietini su sovietiniu palikimu, kaip ir Kelininkų gatvės pavadinimas.

Baigdamas ši darbą, norėčiau pateikti pasiūlymą Prienų rajono savivaldybei – skirti daugiau kultūrinį palikimą turinčių pavadinimų gatvėms. Reikia nustoti vadinti mūsų gatves liepų ar miško vardais tik dėl to, jog ten auga liepa ar yra miškas. Reikia pagalvoti apie istorinę svarbą, kurią mes turime įamžinti mūsų miestuose. Viliuosi, jog kai manęs paklaus, kokioje gatvėje gyvenu, galėčiau atsakyti, jog gyvenu ne Klevų ar Agrastų, o pirmiausiai Prienams reikšmingoms asmenybėms ar įvykiams įamžinti skirtoje gatvėje.