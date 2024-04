Izraelio karo kontroversijos

Balandžio 1-ąją, antrąją šv. Velykų dieną, kaip įtariama, Izraelio aviacija surengė antskrydį Sirijos sostinėje Damaske, kurio metu greičiausiai bepilotis orlaivis atakavo Irano konsulato pastatą ir jį visiškai sugriovė.

Žinių šaltiniai iš Sirijos praneša, esą po griuvėsiais liko daugiau nei dešimt žmonių. Tarp kurių septyni aukšti Irano ginkluotųjų pajėgų kariškiai ir du generolai. Vienas generolų – pareigūnas, koordinuojantis Islamo revoliucijos sargybinių korpuso (IRSK) akcijas už Irano ribų (daugiausia Sirijoje, Irake bei Libane).

Iranas dėl surengto išpuolio prieš suverenios valstybės diplomatinę įstaigą per Rusiją kreipėsi į Jungtinių Tautų (JT) Saugumo tarybą ragindamas jį įvertinti.

Situacija – prieštaringa. Viena vertus, diplomatinė įstaiga yra toks dalykas, kuris kariniuose taikikliuose turėtų atsirasti gal net paskutinėje vietoje. Kad ir kokios valstybės ji būtų įsteigta. Kita vertus, didumai Artimųjų Rytų regiono problematika besidominčių žmonių yra senokai žinoma, kaip veikia Irano užsienio politika (vienintelė valstybė, kuri nuolat principingai prieštarauja Izraelio valstybės egzistavimui). Niekam ne paslaptis, kuo Irane ir už jo ribų užsiima IRSK struktūra. Ypač jos padaliniai užsienio šalyse – sąmokslais, terorizmu, specialiomis operacijomis.

Vertinant antrąją svarstyklių pusę, jeigu Irano konsulatą Damaske išties atakavo Izraelio, o ne Lichtenšteino (taip juokauja žydų žurnalistai) oro pajėgos, tai rodo, kad šalies žvalgyba, nepaisant 2023 m. spalio 7 d. susimovimo, dirba profesionaliai ir kokybiškai, be to, Izraelio kariškiai turi gana patikimos technikos, skirtos savo priešus likviduoti. Kaip minėjau, didesnę prieštarą skatina tik faktas, kad atakos metu nuo žemės paviršiaus buvo nušluotas suverenios šalies konsulatas svetimos šalies teritorijoje.

Tačiau jau antradienį kitas Izraelio bepilotis Gazos ruože šovė į trijų visureigių koloną. Atakos metu žuvo septyni Kanados, Australijos, Lenkijos ir kai kurių kitų šalių piliečiai. Automobiliai priklausė JAV įsikūrusiai labdaros organizacijai „World Central Kitchen“ (WCK). Aukos, išskyrus vairuotoją-vertėją palestinietį – iš esmės Izraeliui draugiškų šalių. Tačiau ir jos šįkart reikalavo Izraelio atstovus kuo greičiau bei išsamiau išsiaiškinti incidento priežastis.

Tą pačią dieną šią skaudžią temą trumpai palietė Izraelio premjeras Benjaminas Netanjahu, o kariuomenės atstovas, kontradmirolas Danielis Hagaris pripažino lemtingą žydų kariuomenės klaidą ir pareiškė užuojautą žuvusiųjų šeimoms. Atsiprašyta staigiai, be ilgų išsidirbinėjimų, sukuriant specialią komisiją ir nebandant neigti įvykio. Greičiausiai netrukus bus susitarta ir dėl finansinių kompensacijų nuo Izraelio raketų (buvo atakuoti visi trys visureigiai) žuvusių savanorių šeimoms.

Apmaudžiausia tai, kad nors WCK organizacijos veikla Gazos ruože nebuvo labai vieša beigi išpopuliarinta, ji Izraelio kare prieš HAMAS teroristus atliko itin svarbų vaidmenį. Savanoriai nepriteklių išgyvenantiems Gazos gyventojams išdalindavo reikšmingą kiekį humanitarinės pagalbos. Ypač tos, kurią perduodavo žydų valstybė. Kai kurie Izraelio žurnalistai tvirtina tarp šalies vyriausybės ir WCK galiojus tam tikram susitarimui, pagal kurį organizacijos savanoriai Gazoje veikia po neoficialiu Izraelio kariuomenės sparnu, užsiima labdaros dalybomis nepriklausydami nuo HAMAS ir JT padalinio palestiniečių reikalams (UNRWA). Pastarosios funkcionieriai pernai spalio 7-ąją dalyvavo HAMAS ir kitų radikalių teroristų įsiveržime į pietines Izraelio teritorijas.

Dabar visi šie planai yra beveik žlugę. WKC oficialiai pareiškė stabdanti savo savanorių veiklą Gazoje. Izraeliui tai trukdys užbaigti galutinį savo karinės operacijos etapą Gazos ruožo Pietvakariuose (prie sienos su Egiptu), nes kaip tik WKC žadėjo prisiimti pagrindinį darbo su pabėgėliais rūpestį.

Ir dar viena šio konflikto kontroversija. Laisvai samdomas, Gazos ruože gyvenantis fotografas, kurį pernai samdė žinių agentūra „Associated Press“ (AP), buvo apdovanotas prestižiniu profesiniu Donaldo W. Reynoldso žurnalistikos mokyklos ir Misūrio universiteto žurnalistikos mokyklos prizu už „Metų nuotrauką“. AP pateikė bent dvi dešimtis kadrų, kuriuose užfiksuotas HAMAS teroristų įsiveržimas į Izraelio teritoriją. „Riebiausias“ atvaizdas – žvyrkeliu į Gazą riedantis pikapas su keliais HAMAS teroristais, kurie kėbule veža pusnuogį izraelietės Shani Louk kūną. Pernai metų pabaigoje ji buvo pripažinta žuvusi pritaikius atrasto aukos apatinio žandikaulio DNR tyrimą.

AP tvirtina, kad laisvai samdomas fotografas tiesiog atliko savo darbą, Izraelio pusė sako, kad tariami fotografai tiesiog buvo įsiveržėlių teroristų gretose (taigi jiems prilygintini), todėl skirti jiems profesinius apdovanojimus yra amoralu.

Iš tikrųjų velniškai maga sužinoti, kaip spalio 7-osios operaciją surengusi HAMAS pakvietė į „žurnalistikos“ misiją laisvai samdomus fotografus, nors savo kariaunos branduolį, Izraelio žvalgybos duomenimis, subūrė nesinaudodami mobilaus ryšio telefonais.

Rytas Staselis