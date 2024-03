Karas „ne iš tos“ pusės

Kovo 22-oji Pamaskvėje, Rusijoje. Teroro aktas pramogų ir prekybos centre „Crocus City Hall“, kurio metu žuvo (antradienio vakaro duomenimis) 139 žmonės ir dar 182 sužaloti. Nežinia, kas normaliam žmogui gali atrodyti baisiau – teroro akto vykdytojai, stiklinėmis akimis šaudantys į civilius žmones koncertų salėje ar peiliu rėžiantys gerkles sužeistiesiems. O gal oficialūs gaudytojai – kitos dienos paryčiais, Briansko srityje, netoli Rusijos sienos su Baltarusija bei Ukraina, „kvočiantis“ vieną ką tik sulaikytą įtariamąjį – nupjauna dalį ausies, mėgina savo aukai ją sumaitinti. Pirmi keturi įtariamieji teroristai teisme sprendimo dėl kardomosios priemonės laukia dideliais, neproporcingais gumbais viršutinėse kūno vietose, kurios prieš keliolika valandų buvo jų fizionomijos.

Informacinio amžiaus grimasos – visi vaizdai internete. Nebesislapsto niekas.

Tiesa, dar yra trečiasis aspektas: įtariamuosius teroristus sulaikiusiems rusų kariškiams beigi policininkams tą pačią dieną įteikiami valstybės apdovanojimai. Apie sulaikytųjų kankinimus nekalba nei už tai atsakingi Rusijos pareigūnai, nei valdžios oficialiai teroristais paversti Žmogaus teisių gynėjai. Dar daugiau: įtariamųjų advokatai sako jau sulaukę grasinimų – jiems patiems tuojau kažkas nupjaus ausis, o artimuosius nužudys, jeigu jie neatsisakysią ginti įtariamųjų. Teko matyti pranešimų apie tai, kad aukcione siūloma parduoti peilį, kuriuo buvo nurėžta įtariamojo teroristo ausis.

Egzekucijų įrankiai ir nupjautos ausys Rusijos visuomenei patinka. Maždaug taip, kaip Vladimiras Putinas (prieš dvi savaites „rinkimuose“ gavęs pusdevintos dešimties procentų rinkėjų balsų). Nepaisant akivaizdaus fakto, kad šalyje nebeveikia nė vienas valdžios ir visuomenės institutas, o gyvenama remiantis nebent gyvuliškais instinktais. Todėl nuo 1993 metų galiojantis mirties bausmės moratoriumas visai gali būti atšauktas. Ir toks politinis sprendimas būtų visiškai logiška tokios padėties pasekmė.

Prieš gerą dešimtmetį visas pasaulis kraupo nuo to, kaip savo aukas linčiavo Artimuosiuose Rytuose veikusi Islamo valstybės teroro grupuotė. Mažiau buvo stebėtasi tuo, kad labai panašiai (su internete platinamais žiaurių egzekucijų vaizdais) Sirijoje elgėsi ekspedicinės Rusijos pajėgos, tarp jų – iš spėjusios pagarsėti „Vagner“ grupuotės. Nors ne tik Sirijoje. Rusų nacionalistai iš vadinamųjų savanoriškų batalionų nuo 2014-ųjų rinko panašias „kolekcijas“ nukovę reguliarios Ukrainos karius okupuotame Donbase.

Po šių kelių akivaizdybių tarsi mažiau svarbūs tampa kiti dalykai, kurie normaliomis aplinkybėmis normalių žmonių gyvenime turėtų būti daug svarbesni. Kas yra teroro išpuolio planuotojas? Ar tikrai sulaikyti tikrieji, pagaliau – visi išpuolio vykdytojai?

Dėl itin uždaros ir griežtai cenzūruojamos informacinės aplinkos Rusijoje, mąstant apie žiaurų išpuolį, stebėtojams kyla nebent daugiau klausimų ir abejonių. Ypač matant, kaip šalies diktatorius it įsikandęs kartoja mantras apie „Ukrainos pėdsakus“. Jam pritaria ir pagrindinės šalies saugumo tarnybos FSB vadovas. O Ukrainos fronte kovojantys rusai jau siunčia bombas ukrainiečių pusėn su užrašais „Už Crocusą“.

Tarsi senokai yra žinoma, kad atrama į klaidingus faktus beigi prielaidas analizuojant skatina pragaištingas sprendimų pasekmes. Atmetus nuogas teorijas, Kremlius tuo galėjo įsitikinti iš vieno konkretaus aspekto: kaip spėriai iš teroro akto vietos skuodė įvairių spalvų Rusijos vadinamųjų „jėgos struktūrų“ atstovai. Kinologai su dresuotais šunimis, už kelių šimtų metrų nuo „Crocus“ bazėje buvę omonininkai, o specialiosios paskirties daliniai šturmuoti centrą pradėjo maždaug po nepilnos valandos, kada teroristai iš pastato jau buvo pasitraukę.

Jau nekalbant apie tai, kad saugumo tarnybų analitikai nesugebėjo užuosti rengiamo išpuolio ir pasidavė savo diktatoriaus – V. Putino – įsitikinimui, kad vos prieš tris savaites amerikiečių perduoti įspėjimai apie rengiamas žudynes tėra noras pakenkti Rusijai.

Visos šios uniformuotos gvardijos palyginti sėkmingai kovoja su Rusijos opozicija, tačiau patekusios į akistatą su tikrais, neišgalvotais teroristais, tuomsyk prideda į kelnes.

Kaip ta proga neprisiminus eilinių Izraelio pistoletais ginkluotų policininkų, kurie pernai, spalio 7 d., be dvejonių stojo prieš automatiniais ginklais beigi granatsvaidžiais ginkluotus „Hamas“ teroristus, įsiveržusius į Pietų Izraelį. Tąsyk žuvo beveik 70 šalies policininkų, tarp kurių – ir lietuvių kilmės pulkininkas leitenantas Martynas Kuzminskas.

Rytas Staselis