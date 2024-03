Baigėsi rajono krepšinio pirmenybių reguliarusis sezonas, prasideda ketvirtfinalio kovos

Kovo 10 d. Prienų sporto arenoje finišavo Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių reguliariojo sezono kovos. Buvo sužaisti 4 paskutinieji susitikimai, po kurių paaiškėjo galutinis komandų išsidėstymas turnyrinėje lentelėje ir atkrintamųjų varžybų poros, toliau kovosiančios dėl čempionų titulo. Iš viso 2023-2024 m. čempionate dalyvavo 11 komandų, o į atkrintamąsias varžybas pateko 8 stipriausios ekipos.

Kas užims aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje, aiškinosi „Stadiono“ ir „BC Pakuonio-Energijos“ komandos.

Nukraujavusi Pakuonio ekipa puikiai pradėjo rungtynes ir 5 tolimų metimų dėka išsiveržė į priekį. Vis dėlto galingai žaidusio A. Petravičiaus vedamas „Stadionas“ greitai pasivijo varžovus, o O. Buinicko metimas beveik iš aikštės vidurio leido pastariesiems po pirmojo kėlinio jau pirmauti dviženkliu pranašumu – 30:17. Antrajame kėlinyje „BC Pakuonio-Energijos“ puolimas visiškai sustojo – visus 5 komandos taškus pakuoniškiams pelnė M. Ylius, o tuo pasinaudoję „Stadiono“ krepšininkai dar labiau padidino turėtą persvarą – 46:22. Trečiajame kėlinyje į aikštelę „pasižymėti“ žengęs M. Šliumpa per kelias minutes sumetė 8 taškus, o „Stadionas“ ėmė triuškinti rankas nuleidusius varžovus.

Likusi rungtynių dalis tebuvo formalumas ir „Stadionas“ iškovojo pergalę rezultatu 87:55, kuri leido jiems užimti 5-ąją vietą turnyrinėje lentelėje. Tuo tarpu „BC Pakuonis-Energija“ nukrito į 7-ąją vietą.

„Stadionas“ – „BC Pakuonis-Energija“ 87:55 (30:17, 16:5, 20:14, 21:19).

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Stadionas“: A. Petravičius –20, R. Marcinkevičius – 19, E. Višinskas – 14, A. Snapaitis –12 tšk.

„BC Pakuonis-Energija“: M. Ylius – 20, R. Grimalauskas – 12, A. Bijaminas ir G. Gylys –po 8 tšk.

„Stadiono“ komandos žaidėjas R. Marcinkevičius nubaustas technine pražanga.

Dėl 8-osios vietos ir tiesioginio kelialapio į ketvirtfinalį kovojo „Šilavoto“ ir Birštono sporto centro komandos.

Birštono komanda kiek geriau pradėjo rungtynes ir išsiveržė į priekį, tačiau „Šilavoto“ krepšininkai neleido varžovams pabėgti ir po pirmojo ketvirčio švieslentėje degė lygus rezultatas – 20:20. Antrajame kėlinyje Birštono komanda ir toliau diktavo aukštą rungtynių tempą – I. Piko tritaškių dėka „Birštono SC“ krepšininkai išliko pirmaujančių vaidmenyje, nors tas pranašumas buvo labai nežymus. Įpusėjus rungtynėms, „Birštono SC“ komanda pirmavo 45:43. Trečiajame kėlinyje tęsėsi atkakli kova taškas į tašką. A. Senavaitis ir P. Masikonis taikliais metimais tempė „Šilavotą“ į priekį, o ketvirtį 2 taškais laimėję šilavotiškiai prieš lemiamas 10 rungtynių minučių dar kartą išlygino rezultatą – 67:67. Ketvirtajame kėlinyje I. Pikas ir D. Motiejūnas taikliais metimais bandė perlaužti rungtynių eigą Birštono komandos naudai, tačiau „Šilavotas“ kovojo iki galo – 7 taškus iš eilės rungtynių pabaigoje pelnęs šilavotiškių lyderis E. Seniūnas galiausiai atvedė savo komandą į dramatišką pergalę rezultatu 95:93. Ši pergalė leido „Šilavotui“ užimti 8-ąją vietą grupėje ir įšokti į atkrintamųjų varžybų traukinį, tuo tarpu Birštono sporto centro komandai šios pirmenybės yra baigtos.

„Šilavotas“ – Birštono SC 95:93 (20: 20, 23:25, 24:22, 28:26).

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Šilavotas“: E. Seniūnas –32, A. Senavaitis ir P. Masikonis– po 16, G. Jakuška –15 tšk.

„Birštono SC“: I.Pikas –34, I. Matulaitis –21, D. Motiejūnas –14, V. Diškevičius– 11 tšk.

„Pušynės“ komandai, siekiančiai užimti 2-ąją vietą grupėje, tereikėjo sutvarkyti formalumus ir įveikti pergalės skonio vis dar nepatyrusią „Azibets.lt“ ekipą.

Vis dėlto A. Levinsko vedama „Azibets.lt“ galingai pradėjo rungtynes ir drąsiai kibo varžovams į atlapus. Tiesa, T. Švedo ir M. Gečionio tolimi metimai leido „Pušynei“ po pirmojo ketvirčio išsiveržti į priekį minimaliu pranašumu – 25:24. Po pertraukėlės abiejų komandų rezultatyvumas smuko – „Azibets.lt“ visus taškus pelnė tolimais metimais, tuo tarpu „Pušynė“ taip pat nedemonstravo geriausio savo žaidimo, nors ir išlaikė nedidelę persvarą – 41:36. Po didžiosios pertraukos „Pušynė“ galiausiai nustojo juokauti ir ėmė tolti nuo varžovų. D. Židanavičiaus galingo žaidimo dėka „Pušynė“ triuškinamai laimėjo trečiąjį kėlinį ir susikrovė solidų pranašumą – 66:43. „Azibets.lt“ garbingai užbaigė paskutinį savo kėlinį šiose pirmenybėse, tačiau „Pušynė“ galiausiai iškovojo užtikrintą pergalę rezultatu 84:60 ir reguliariajame sezone užėmė 2-ąją vietą.

„Pušynė“ – „Azibets.lt“ 84:60 (25:24, 16:12, 25:7, 18:17)

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Pušynė“: D. Židanavičius –25, M. Gečionis –22, M. Birbalas –12, G. Vaitulevičius –10 tšk.

„Azibets.lt“: A. Levinskas –27, E. Balčiūnas –15, K. Valavičius –10 tšk.

„Versmės“ komanda ne tik siekė užbaigti grupės varžybų etapą be pralaimėjimų, bet ir norėjo atsirevanšuoti „BC Tūzų“ krepšininkams už skaudų pralaimėjimą praėjusių metų finale.

Be savo lyderio K. Okmano rungtyniavę „BC Tūzai“ gerai pradėjo susitikimą ir neleido „Versmei“ anksti susikrauti pranašumo – 23:25. Antrajame kėlinyje tritaškiais prapliupęs A. Gedminas leido „Versmės“ komandai išlaikyti aukštą puolimo tempą, tačiau gynyboje „Versmė“ turėjo problemų – V. Miglinas ir R. Ališkevičius kartu pelnė 16 taškų, o „BC Tūzai“ išlygino rezultatą – 48:48. Trečiajame kėlinyje A. Gedminas ir toliau rungtyniavo nesustabdomai – dar 4 snaiperio tolimi metimai ir 16 per ketvirtį pelnytų taškų leido „Versmei“ šiek tiek atsiplėšti nuo varžovų. Vis dėlto L. Krušniausko sėkmingo žaidimo dėka „BC Tūzai“ ir toliau išlaikė intrigą, nors ir atsiliko nuo priešininkų. Prieš ketvirtąjį kėlinį „BC Tūzų“ deficitas siekė 7 taškus – 73:80. Ketvirtajame kėlinyje abi komandos demonstravo fantastišką rezultatyvumą ir perkopė 100 pelnytų taškų ribą. „Versmei“ pirmaujant 106:103, A.Jakubauskas smeigė tolimą metimą ir išlygino rezultatą – 106:106. Iki rungtynių pabaigos liko vos 8 sekundės, o lemiamą ataką rengė „Versmė“. D. Jurgelionio dvitaškis nepasiekė tikslo, tačiau kamuolį puolime atkovojęs D. Kuzmickas metimu su sirena pelnė du taškus ir atvedė „Versmės“ komandą į dramatišką pergalę rezultatu 108:106! „Versmė“ grupės etape nepatyrė nė vieno pralaimėjimo ir tapo reguliariojo sezono nugalėtoja, tuo tarpu „BC Tūzai“ užėmė 4-ąją vietą.

„Versmė“ – „BC Tūzai“ 108:106 (25:23 23:25 32:25 28:33).

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Versmė“: A. Gedminas –32, D. Kuzmickas –23, L. Lukošenkinas – 15, K. Juškevičius –14 tšk.

„BC Tūzai“: L.Krušniauskas –29, R. Ališkevičius –23, A. Jakubauskas –18, V. Miglinas –15.

„Versmės“ komandos žaidėjas L.Lukošenkinas nubaustas technine pražanga.

„BC Tūzų“ komandos atsarginių žaidėjų suolelis nubaustas technine pražanga.

Ketvirtfinalio etapo rungtynės bus žaidžiamas kovo 17 ir kovo 24 dienomis, o jose susigrums: „Versmė“ – „Šilavotas“,„Pušynė“ – „BC Pakuonis-Energija“, „PMVD-Tango pizza“–„Dantransa“, „BC Tūzai“ – „Stadionas“.

