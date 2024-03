Šie 5 pagrindiniai veiksniai jūsų odą gali pasendinti anksčiau laiko: kaip to išvengti?

Tai, kad metai bėga, išduoda mūsų oda – ji praranda elastingumą, plonėja, tampa jautresnė ir raukšlėjasi. Tačiau kaltas ne tik bėgantis laikas – mūsų odą veikia ir kiti veiksniai, dėl kurių mūsų oda gali pasenti kur kas anksčiau nei turėtų. Tad šiandien aptarsime, kas lemia, kad mūsų oda sensta greičiau nei turėtų, ir kaip galime užtikrinti, kad ji kuo ilgiau bus gyvybinga bei jaunatviška.

Saulė – ne tik šildo, bet ir kenkia

Po ilgos ir tamsios žiemos visi laukiame saulės – ji ne tik šildo mus, bet ir gerina nuotaiką. Vis tik saulės spinduliai gali būti kenksmingi – ypač be saiko deginantis ir nesirūpinant tinkama apsauga nuo jų.

Laikui bėgant saulės ultravioletinė šviesa pažeidžia odos jungiamojo audinio fibrilinį baltymą elastiną, kuris atsakingas už odos sveikatą ir jaunatviškumą. Mat elastinas padeda odai išsitempti ir grįžti į pradinę būseną. O štai kai elastinas yra pažeistas, oda nebegali sugrįžti į savo normalią būseną ir ima raukšlėtis, tįsti bei praranda jaunatviškumą. Ji taip pat tampa labiau pažeidžiama.

Todėl specialistai visus, norinčius išvengti šių kenksmingų spindulių poveikio, ragina kasdien teptis apsauginiais kremais nuo saulės. Kremų filtras turėtų būti bent SPF30. Šie filtrai sugeria arba blokuoja kenksmingus saulės spindulius, taip apsaugodami mūsų odą. Be to, reikėtų pasirūpinti ir kitokia apsauga – dėvėti drabužius, kurie dengia rankas, kojas, taip pat – nepamiršti akinių nuo saulės, skrybėlės ar kepurės.

Oda išduoda gyvenimo būdą

Mūsų odos jaunatviškumui, be abejonės, kenkia ne tik aplinka, bet ir mūsų pačių pasirinkimai bei gyvenimo būdas – ypač žalingi įpročiai. Odą greičiau senti ir raukšlėtis skatina rūkymas ir piktnaudžiavimas alkoholiu. Rūkaliams raukšlės dažniausiai atsiranda aplink lūpas ir akis. Be to, cigarečių dūmuose esantys toksinai kenkia audiniams, atsakingiems už kolageno gamybą, tad rūkančių oda gali tapti pilka ir negyvybinga. O štai dėl alkoholio oda labiau dehidratuoja, tad ilgainiui piktnaudžiaujant juo, oda taip pat ima raukšlėtis ir tampa sausa.

Norintys išlaikyti odą sveiką ir jaunatvišką, turi tinkamai maitintis, mat jai būtina sveika ir subalansuota mityba. Odai reikia daug antioksidantų, kurių apstu, tarkime, vitamine C. Jo galima gauti su įvairiais vaisiais ir daržovėmis. Kai kurie moksliniai tyrimai rado ryšį tarp vitamino C vartojimo ir mažesnio raukšlių kiekio. Antioksidantai taip pat saugo mūsų organizmą – įskaitant ir odą – nuo laisvųjų radikalų, kurie daro žalą ir skatina senėjimo procesus.

Svarbu, kad žmogus ne tik sveikai ir subalansuotai maitintųsi, bet ir gertų pakankamai vandens. Antraip oda tampa sausa ir atrodo pavargusi.

Jaunatviškos odos priešas – aplinkos tarša

Dar vienas svarbus veiksnys, galintis priversti mūsų odą greičiau senti, yra aplinkos tarša. Tai itin aktualu žmonėms, gyvenantiems miestuose, kuriuose kasdien į orą išmetama nesuskaičiuojamas kiekis teršalų.

Jie gali užkimšti poras, dėl ko netrukus gali atsirasti įvairiausių bėrimų. Ilgainiui tarša sukelia įvairiausius uždegimus odoje ir pažeidžia odos ląsteles, tad jos nebegali regeneruoti. Tad galiausiai teršalai virsta ir per anksti pasenusios odos priežastimi – ant jos atsiranda įvairių dėmių ir raukšlių.

Ją nuo taršos galite apsaugoti pasirūpindami tinkamu barjeru tarp aplinkos ir odos. Odą kasdien reikia prausti švelniu prausikliu, o taip pat, žinoma, ir pakankamai ją drėkinti kremu. Kremas ne tik užtikrins pakankamą odos drėgmę, bet ir sugers įvairius teršalus. Vieni geriausiai drėkinančių ir odos barjerą atkuriančių kremų yra tie, kurie sudėtyje turi šlapalo. Tokių kremų galite įsigyti čia .

Norite jaunatviškos odos – nustokite nervintis

Stresas jau tapo nebeatsiejamu nuo daugelio šiuolaikinių žmonių gyvenimų. Tačiau reikia nepamiršti, kad jis gali sukelti daug sveikatos problemų, o taip pat kenkti ir mūsų odai. Nors įvairūs tyrimai rodo, kad tiesioginio ryšio tarp streso ir senėjimo nėra, jo daroma žala odą veikia taip, kad ji tampa daug mažiau atspari įvairiems aplinkos veiksniams. Tai reiškia, kad ji tampa pažeidžiama įvairiai taršai, saulei ir kitiems veiksniams, skatinantiems mūsų odą senti.

Dėl streso taip pat sutrinka mūsų miegas, tad negauname pakankamai kokybiško poilsio. Tai taip pat neigiamai veikia mūsų odą – miegant nepakankamai, ji neturi laiko tinkamai atsistatyti ir panaikinti aplinkos padarytą žalą. Dėl to oda taip pat gali per anksti pasenti, tapti pilka ir prarasti elastingumą.

Todėl reikia rūpintis ir savo emocine gerove – pavyzdžiui, kasdien atlikti kvėpavimo pratimus ar meditacijos praktiką – tai padės atsikratyti neigiamų emocijų ir sumažinti stresą.

Laikas susirūpinti ir tinkama odos priežiūra

Taip pat reikia nepamiršti, kad negalime palikti odos be priežiūros ir tikėtis, kad ji pati susitvarkys su bėgančiais metais ir kitais aplinkos veiksniais. Jeigu pamirštate nusivalyti makiažą, nenaudojate veido prausiklio, kremo ar jūsų problemoms spręsti reikalingų serumų, darote sau meškos paslaugą. Tinkamai nenuvalius odos joje kaupiasi nešvarumai – dėl to greičiau atsiranda raukšlės. O štai tinkamai parinktos veido priežiūros priemonių veikliosios medžiagos padeda kovoti su pirmaisiais senėjimo požymiais ir netgi juos atitolinti.

Tad norint tinkamai pasirūpinti savo oda reikėtų rinktis priemones, stabdančias senėjimo priemones – pavyzdžiui, serumus su retinoliu, vitaminu C ir panašiai. Ir, žinoma, nepamiršti tinkamos odos apsaugos – tiek nuo saulės, tiek nuo vėjo, šalčio ir aplinkos taršos.