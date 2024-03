Birštono centre – gyvybe alsuojanti oazė – dienos SPA „Grožio sodas“

Pavasaris ir bundanti gamta skatina norą išsivaduoti iš apatiškos kasdienybės kiauto, atsinaujinti ir švytėti. Norisi permainų! Jų poreikiu pateisiname prastą savijautą, slogią nuotaiką, vitaminų trūkumą, įvairius negalavimus. Atostogų ir saulės dar teks palaukti, tad kaip čia ir dabar padėti sau, atgauti taip reikalingas gyvybines jėgas?

Pakaks praverti Birštono sanatorijoje „Versmė“ įsikūrusio dienos SPA „Grožio sodas“ duris, apibūdinti sukauptas įtampas kūne bei lūkesčius, ir kvalifikuotos SPA meistrės jums išrinks kūną puoselėjančius, emocijas harmonizuojančius ritualus ir procedūras, jų dėka jūs vėl atgausite vidinę pusiausvyrą, pasijusite esantys gamtos dalimi ir vėl būsite pasirengę naujiems iššūkiams.

Pavasaris – su nauja pradžia, skiriant kokybišką laiką sau! Kodėl gi ne? Visa tai, dėl ko daugelis „Grožio sodo“ svečių atvyksta iš didžiųjų Lietuvos miestų, birštoniečiai ir jų kaimynai prieniečiai gali rasti savame krašte, turtingame natūralių sveikatinančių gamtos išteklių, ilgam neatsitraukdami nuo gyvenamosios vietos bei darbinių įsipareigojimų.

Sanatorijos „Versmė“ komunikacijos vadovės Sandros Pilkauskienės teigimu, nereikėtų manyti, kad „Grožio sodo“ paslaugos yra skirtos tik iš kitų miestų atvykusiems svečiams. Savaitgaliais klientų atvyksta išties daug, procedūras tenka rezervuotis gerokai iš anksto, tačiau šiokiadieniai – tai laikas, kurį vietos bendruomenės nariai galėtų skirti sau – kokybiškam poilsiui, sveikatai ir savijautai pagerinti. Prienų – Birštono krašto gyventojų pasirinktoms procedūroms „Grožio sode“ taikoma 10 proc. nuolaida.

Slogi nuotaika, jaučiamas stresas ir įtampa, sumažėjęs energijos lygis, miego sutrikimai, išsausėjusi, suglebusi oda, slenkantys plaukai, pasikeitusios kūno formos, nors tai kelia rūpestį ir nemalonius pojūčius, yra būdų šias būkles pagerinti. Tik reikia atitrūkti nuo kasdienybės rūpesčių, ryžtis išbandyti kažką naujo. „Grožio sodo“ specialistai parekomenduos atpalaiduojančias, antistresines dienos programas, unikalius kūno puoselėjimo ritualus, veido bei kūno procedūras jūsų grožiui ir sveikatai bei maloniems pojūčiams. „Grožio sodo“ pojūčių – lytėjimo, kvapų, skonių – magija užburs, padės sustoti, pasimėgauti, iš naujo pamilti save.

Sanatorijos „Versmė“ B korpuso „Gydyklos“ antrame aukšte veikiančios „Grožio sodo“ SPA erdvės vadovė Daiva Plauskienė patikino, kad kiekvienas klientas iš daugiau nei 50-ties siūlomų procedūrų išsirinks labiausiai jo kūno ir sielos poreikius atitinkančią.

– Per dvejus veiklos metus procedūros buvo išbandytos praktikoje, atsiradus inovacijų, pažangesnių produktų, paslaugos peržiūrėtos, išgrynintos, pritaikytos šiandieniniam, nuolat skubančiam, pavargusiam žmogui. Sudarėme tris Dienos SPA programas, kuriomis klientai gali pasinaudoti ir nesirinkdami nakvynės sanatorijoje. Procedūras kūrėme tokiu principu, kad jos tarpusavyje derėtų, papildytų viena kitą. Dalis siūlomų procedūrų atliekamos, naudojant pagrindinį „Versmės“ auksą – vietoje ruošiamą purvą ar iš natūralių medžiagų pagamintą latvišką kosmetiką. Šie ingredientai puoselėja ir grožį, ir teikia gydomąjį efektą. Kūno šveitimo, įvyniojimo ritualams naudojami produktai su kanapėmis, spanguolėmis ir vyšniomis, odos drėkinimui parinkti patys stipriausi šilko peptidų ingredientai. Pavasarinei atgaivai sukūrėme naujus ritualus, kurie bus išties išskirtiniai ir turi unikalių savybių: kvepia nupjauta žole, į jų sudėtį įtrauktos petražolės, vaistinės žolelės, pienės ir kt. Viskas sukurta tam, kad po žiemos sezono, kuris mūsų geografinėje vietovėje trunka pakankamai ilgai, žmonės pajustų ir malonumą, ir naudą. Juk SPA yra ir kvapų, ir pojūčių terapija, – akcentavo „Grožio sodo“ vadovė.

Klientės moterys yra itin pamėgusios drėkinančias veido procedūras. Pasak D. Plauskienės, pavasarį pats laikas palepinti nusilpusius, praradusius spindėjimą plaukus galvos skalpo ir plaukų SPA ritualais su agrokosmetika. Su kosmetologe galima pasitarti dėl veido odos problemų. Celiulito ir kūno apimčių pakoregavimui naudojamas vakuuminis masažas su moderniu „Starvac DXlight“ aparatu. „Grožio sodo“ specialistai yra sukūrę autorinę veido procedūrą su neurosedatyviniu masažu, kuris yra skirtas psichologinei būsenai gerinti. Anot D. Plauskienės, ši atpalaiduojanti procedūra, kuri turi didelę paklausą šiomis dienomis, ypač pasiteisino po Covid-19 pandemijos, kuomet žmonės gyveno įtampoje, jautėsi įsprausti į rėmus.

Gydomojo parafino su Reumafin vonelių pėdoms ir plaštakoms kursas ne tik nuims nuovargį, bet ir ilgam pagerins sergančiųjų reumatu būklę.

– Kviečiame pasinaudoti unikaliu sanatorijoje „Versmė“ įsikūrusiu dienos SPA „perliuku“, kuris yra visiškai šalia. Šiokiadieniais galite atvykti jums patogiu metu, net ir baigiantis darbo dienai, nes paslaugos teikiamos iki 20 val. vakaro.

Šią savaitę sanatorijoje „Versmė“ pradėjome teikti pradinės reabilitacijos paslaugas, kurios turi išties didelę paklausą. Dėl jų atvykę pacientai taipogi gali pasinaudoti puikia proga ir su nuolaida papildomai įsigyti jų poreikius atliepiančių „Grožio sodo“ SPA procedūrų. Šis kokybiškai praleistas laikas su savimi, savo vidinės būsenos, poreikių įsivertinimas, bus tarsi vyšnaitė ant torto, rūpinantis sveikata, – kviečia S. Pilkauskienė.

„Grožio sode“, išskirtinių kambarinių augalų apsuptoje žaliojoje erdvėje, veikia kavinaitė, kurioje po procedūrų kviečiama pasėdėti su puodeliu arbatos, kavos, vitaminingo gėrimo, pasimėgauti sveikuolišku desertu ar užkandžiu. Galima užsukti per pietų pertrauką ar po darbo, suvalgyti karštą sumuštinį ar salotų. Arba paskaityti knygą, o gal, paprasčiausiai, skambant meditacinei muzikai, valandėlei užsimiršti, paganyti akis po pavasarėjančius šlaitus, kuriuose greitai sužydės žibuoklės. Gal jūsų dėmesį už lango patrauks miško gyventojai – voveraitė, lapė ar paukštis? Nereikia toli keliauti, kad pabūtum dermėje su gamta…

– Kalbant apie pojūčius ir emocijas, kurie gydo ir keičia vidinius procesus, kviečiame skirti laiko ne tik sau, bet ir kokybiškam, artimam pabuvimui su mama, šeima, draugėmis, kolektyvo nariais. Pakvieskite sau artimus žmones praleisti laiką „Grožio sode“, galite pasirinkti dienos programą ar po vieną procedūrą, susiburti moteriškam pasibuvimui, mergvakariui, dalykiniam susitikimui, gimtadieniui. Jaunoms panelėms siūlome SPA ritualus, po kurių jos gali vaišintis skanėstais, fotografuotis, vasarą mėgautis lauko terasa. Greta esančiame šlaite planuojama įrengti ir vaikų žaidimų aikštelę. Sode siūlomas įvairus spektras pramogų: galime tapti jūsų šventės dalimi arba padėti sudaryti jos programą. Įvairioms progoms nuomojama atskira „Stiklo“ salė, turime atskirą renginių, konferencijų meniu. „Grožio sode“ vyksta įvairūs kameriniai vakarai, instrumentiniai koncertai, kuriems staliuką kviečiame rezervuoti iš anksto, nes renginio dieną dažniausiai visos vietos jau būna rezervuotos – S.Pilkauskienė ir D.Plauskienė pasakojo apie tai, kad „Grožio sodas“ yra išskirtinė, universali, nuošali nuo miesto triukšmo ir skubėjimo, tačiau visiems prieinama ir saugi oazė.

Joje teikiamos paslaugos klientus džiugina puikiu kokybės ir kainos santykiu. Kartą apsilankę klientai sugrįžta nuolat, rekomenduodami sanatorijos „Versmė“ SPA paslaugas ir savo pažįstamiems.

Rezervuoti Grožio sodo paslaugas, pasikonsultuoti dėl procedūrų galima telefonais: +370 319 65 683 arba +370 685 12 630.

Šie metai Birštono sanatorijai „Versmė“ yra jubiliejiniai, sukanka 55 -eri nuo jos veiklos pradžios. Šiai sukakčiai skirti renginiai vyks visus metus, juos vainikuos modernizuoto, visiškai naujai įrengto C korpuso komerciniams svečiams atidarymo šventė. „Versmės“ sanatorija kuria jaukią ir išskirtinę erdvę klientams, ieškantiems kūno ir sielos harmonijos, atvykstantiems dėl profesionaliai atliekamų ir kokybiškų sveikatinimo ir grožio paslaugų.

Dalė Lazauskienė