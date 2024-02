Daugiau pajamų – didesnės galimybės

Prienų rajono savivaldybės vadovų surengtoje spaudos konferencijoje daugiausia dėmesio buvo skirta sausio 25 dieną Tarybos posėdyje patvirtintam 2024 metų biudžetui. Apie jį buvo rašyta ir „Gyvenime“.

Šiemet planuojama surinkti 49 milijonus 790 tūkst. eurų pajamų, arba 7 milijonais 913 tūkst. eurų daugiau, palyginti su 2023 metų sausį tvirtintu biudžetu. Arti 20 proc. didėsiančios pajamos, kurios metų pabaigoje dar gali ir viršyti planus, mero Alvydo Vaicekausko bei vicemerių Jūratės Zailskienės ir Laimutės Jančiukienės teigimu, sudarys galimybę geriau tenkinti gyventojų poreikius.

Didžiausia riekė iš biudžeto pyrago bus atriekta valstybės deleguotoms funkcijoms finansuoti, atlyginimų didinimui, bet daugiau pinigų bus galima skirti ir savivaldybės įgyvendinamiems projektams finansuoti.

Tarp šių metų prioritetų meras pirmiausia paminėjo kelius. Prie iš valstybės skiriamo 1,8 milijono savivaldybė iš savo biudžeto dar pridės 900 000 eurų. Daugiau lėšų bus skiriama ir sveikatos įstaigų pertvarkai, sporto bazės stiprinimui, švietimo, kultūros įstaigų paskirties bei administracinių pastatų remontams, įvairių nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti.

Meras A. Vaicekauskas pažymėjo, kad šiemet pirmą kartą visiems darbuotojams pavyko suplanuoti atlyginimus 12 mėnesių. Taip pat įvykdyti įsipareigojimus kultūros darbuotojams – prie LR kultūros ministerijos atlyginimams skirtų 82 tūkst. eurų biudžete numatyta dar 82 tūkst. eurų.

Vicemerė J. Zailskienė pridūrė, kad šių metų biudžete numatytos lėšos liftui įrengti Savivaldybės administracijos pastate, taip pat vaikų užimtumui vasaros metu, padidintas finansavimas kultūrinei veiklai, paveldo objektams, turizmo plėtrai, religinėms bendruomenėms (bažnyčioms tvarkyti), Veiverių ir Skriaudžių muziejų remontui. Bus tvarkomos seniūnijų kapinės, piliakalnių prieigos, renovuojami dalies seniūnijų administracijų pastatai.

Anot vicemerės, šiais metais pagaliau turėtų pajudėti Šilėnų g. Veiveriuose, kur įsikūrusios verslo įmonės, remonto klausimas – verslininkai sutiko prisidėti 150 tūkst. eurų prie apie milijoną eurų kainuosiančio projekto.

Vicemerė L. Jančiukienė trumpai pristatė, kas bus įgyvendinama socialinėje srityje, tai – remontuojami ir naujai įsigyjami socialiniai būstai, remiama vaikų dienos centrų bei viešųjų įstaigų, teikiančių psichikos sveikatos paslaugas, veikla. Akcentuota, jog daugiau lėšų gauta būstų pritaikymui žmonėms su negalia.

Administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės teigimu, šiais metais planuojama nupirkti transporto priemones Jiezno PSPC, Prienų KLC ir Prienų seniūnijai.

Visgi paklaustas apie sritis, kurios gal kiek liko nuskriaustos, meras vėl pirmiausia paminėjo kelius. Pasak A. Vaicekausko, turint apie 1000 kilometrų žvyrkelių rajone, keliams visada truks. Juo labiau, kad pagal nustatytus vertinimo kriterijus šiemet iš Europinės programos Prienų rajono keliams neskirta nė euro.

Meras taip pat apgailestavo, kad vėluojant kai kurioms finansavimo priemonėms, patiems reikės daugiau prisidėti prie regioninių projektų vykdymo. Savivaldybės vadovų teigimu, didesni pinigai reikalingi ir švietimui, naujų objektų projektavimui bei jau parengtų projektų įgyvendinimui.

Iš laukiamų iššūkių – ir tako nuo LDK Kęstučio paminklo iki paukščių stebėjimo vietos plėtra, ir finansavimo klausimas bei kitų pėsčiųjų takų plėtra, Prienų ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus remontas, lopšelių-darželių atnaujinimas.

Spaudos konferencijoje užsiminta ir apie Stadiono gatvėje esančios katilinės iškėlimą į buvusios Sviesto gamyklos katilinę, Nemuno krantinės sutvarkymą ir kitus infrastruktūros objektus.

Pristatant biudžetą buvo pasidžiaugta ir tuo, kad jame daugiau lėšų skirta Smulkaus ir vidutinio verslo bei Kaimo rėmimo programoms finansuoti. Tačiau paklaustas apie tai, ar bus atgaivinta anksčiau veikusi Verslo taryba, į kurią po 3 narius deleguodavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybė, Prienų ūkininkų sąjunga ir Savivaldybė, meras konkretaus atsakymo neturėjo. Abejonių dėl tokios tarybos tikslingumo kyla dėl to, kad, jo manymu, tai būta tik formalaus darinio. Mero teigimu, galbūt tiesiog patogiau su verslo ir žemdirbių organizacijomis bendrauti atskirai, bet jeigu verslininkai ir ūkininkai sutars jungtis, jis neprieštarausiąs.

Vasarą vėl bus remontuojamas Prienų tiltas. Vairuojantieji, o ir pėstieji dėl to patirs didelių nepatogumų, nes nėra galimybių remonto metu per tiltą uždrausti važiuoti tolimųjų maršrutų sunkiajam transportui.

Savivaldybė tikisi, kad pajudės reikalai dėl kai kurių privačių apleistų pastatų, tačiau kol kas neturi sprendimo dėl netoli Kęstučio paminklo stovinčio buvusio bendrabučio pastato. Jame gyvenantys gyventojai „nepasirašo“ renovacijai. Beje, kaip pastebėjo meras, renovacijos sąlygos nuolat sunkėja, tad akivaizdu, kad anksčiau Prienuose renovacijai skirtas dėmesys, pasiteisino.

„Gyvenimo“ informacija