Žemdirbiai traktoriais šturmavo sostinę: „Kada daugiau, jei ne dabar?“

Antradienio rytmetį iš Prienų ir Stakliškių degalinių į visuotinį žemdirbių protestą Vilniuje buvo išlydėta daugiau nei 40 traktorių, papuoštų trispalvėmis, apkabinėtų reikalavimais ir protesto esmę atspindinčiais plakatais. Prie vairo patys sėdę stambių ir vidutinių, augalininkystės, gyvulininkystės, mišrių ūkių savininkai iš Veiverių, Šilavoto, Pakuonio, Prienų, Balbieriškio, Jiezno, Stakliškių, Birštono ir kitų seniūnijų buvo nusiteikę ryžtingai: „Trauktis nėra kur. Jei nieko nesiimsim, ūkius sužlugdys. Kada daugiau, jei ne dabar?“

Kaip sakė Prienų rajono žemdirbių protesto organizacinio komiteto vadovu išrinktas ūkininkas ir verslininkas Gintautas Sodaitis, į sostinę iš Prienų ir Birštono krašto išvažiavo 24 traktoriai, gausiausiai susibūrė Stakliškių seniūnijos žemdirbiai, važiavimui jie parengė 8 traktorius, ne po vieną traktorių yra ir iš kitų seniūnijų. Prienuose su 17-ka traktorių prisijungė ir Marijampolės krašto ūkininkai.

Tvarkingai judanti kolona, lydima policijos ekipažų, apie 14 val. pasiekė Vilnių. Sostinės valdžia buvo išdavusi leidimą įvažiuoti 500 traktorių. Preliminariais duomenimis, žemės ūkio technikos, miškovežių į sostinę suvažiavo per tūkstantį vienetų, jie sutalpinti specialiai paruoštose aikštelėse, dviem eilėmis traktorių kolona susirikiavo ir Gedimino prospekte.

Iki penktadienio truksiančioje protesto akcijoje, kurią aktyviai palaiko ir miškų savininkai, bus pasisakyta prieš Vyriausybės vykdomą politiką žemės ūkyje, perduoti reikalavimai valdžiai, reikalaujant sumažinti padidintus suskystintų naftos dujų akcizus, atšaukti daugiamečių pievų atstatymą, saugomų teritorijų plėtrą, įvairius ūkinės veiklos suvaržymus, akcizinio kuro naudojimo tvarką, spręsti pieno krizę ir kitas problemas.

Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius pastebėjo:

– Lietuvos istorijoje pirmąkart tiek daug ūkininkų išvažiavo protestuoti su traktoriais. Tokia vienybė ir galybė parodė, kad ūkininkų mąstymas keičiasi, jie vienijasi. Logiška, jeigu mes nieko nedarysim, neišliksim. Turim parodyti savo vertybes, perduoti valdžios institucijoms savo reikalavimus, nes tai liečia jau ne gyvenimo, bet išgyvenimo sąlygas. Juk esant tokiai žemės ūkio politikai, vieni anksčiau, kiti vėliau bankrutuos. Manau, kad šis įspūdingas žygis į Vilnių tikrai duos teigiamų rezultatų, į daugelį reikalavimų bus atsižvelgta, pagrindinių apribojimų bus atsisakyta, teisės aktai pataisyti, apie tai jau girdime viešojoje erdvėje. To tikimės. Bet, kita vertus, skaudu, kad yra ir tokia kategorija ūkininkų, kurie bijo parodyti savo poziciją, protestą stebės iš šalies, tačiau kitų įdirbiu pasinaudos. Galiu pasidžiaugti aktyviu jaunimu, kuris grįžta iš užsienio, parvyksta iš miestų, kuriasi Prienų rajone, perima tėvų ūkius. Malonu matyti, su kokiu užsidegimu jie įsitraukė į protestą, nes nuo šios akcijos sėkmės priklauso ir jų ateitis. Jeigu neatsilaikysim prieš sudarytas nežmoniškas ūkininkavimo sąlygas, Prienų krašto žemdirbiškos tradicijos nunyks, ūkiai sužlugs, žemes supirks kiti verslai. Deja, tokių signalų jau girdime…

Prienų krašto žemdirbių palydėtuvėse apsilankė, sėkmės jiems palinkėjo ir Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas su savo komanda, vicemerėmis Jūrate Zailskiene ir Laimute Jančiukiene, Administracijos direktore Jūrate Mickevičiene. Meras, pats ūkininkas, sakė palaikantis teisėtus žemdirbių reikalavimus centrinei valdžiai.

Pakuonio krašto ūkininkas, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos prezidentas Jonas Vilionis žadėjo viešai nuo scenos pasisakyti žemdirbių proteste Vilniuje.

——

Pakako visos Lietuvos ūkininkams traktoriais „užimti“ miesto gatves ir parodyti savo pasiryžimą laikytis išvien, ir po pirmos dienos tūkstantinio protesto Vinco Kudirkos aikštėje ir Gedimino prospekte žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, pasikonsultavęs su eurokomisaru Briuselyje, viešai pareiškė, jog ūkininkams palankių sprendimų bus surasta.

Galimai bus atšauktas reikalavimas atkurti daugiametes pievas, ieškoma teisinių galimybių, kaip apriboti per Lietuvą gabenamų rusiškų grūdų tranzitą, nors, pasak ministro, ši dalis nėra didelė.

Ingridos Šimonytės vadovaujamos Vyriausybės kanceliarija trečiadienį išplatintame pranešime suskubo pranešti apie vykdomus ir numatomus darbus bei terminus žemės ūkio problemų sprendimams rasti. Jame teigiama, kad Vyriausybė ir toliau sieks, tariantis su Europos Komisija, spręsti daugiamečių pievų atstatymo problemą ir sumažinti neigiamą poveikį ūkininkams. Be to, Seimui pavasarį bus pateiktas Akcizų įstatymo pakeitimo projektas, pagal kurį žymėtą dyzeliną vėl bus galima naudoti ne tik žemės ūkio technikoje, bet žemės ūkio veikloje ir žemės ūkio produktų gamyboje naudojamose transporto priemonėse. Taip pat siūloma sumažinti naftos dujų akcizą iki 41 euro už toną.

Žadama iki 2024 m. pasėlių deklaravimo pradžios pasiūlyti sprendimus dėl klaidų ir netikslumų su aplinkosauga susijusių reikalavimų įgyvendinime, įvertinti konkretų jų poveikį konkretiems savininkams, ieškoti būdų, kaip subalansuoti privačios nuosavybės teises ir gamtosaugos interesus. Įsiklausius į socialinių partnerių pastabas, iki vasario 1 d. turėtų būti patvirtinti aktualūs pakeitimai dėl vandens apsaugos juostų ir zonų.

Protesto organizatorė Lietuvos žemės ūkio taryba teigia, kad 2014 m. Lietuvos statistikoje dirbtinai nuo 400 tūkst. ha iki 700 tūkst. ha buvo padidintas daugiamečių pievų plotas, o saugotinų teritorijų, paviršinių vandens telkinių apsauginių juostų bei zonų plėtra vykdoma žemės savininkų sąskaita.

Protestuojama ir dėl panaikintos Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos pieno gamintojams būtent tada, kai pieno ūkiai dėl sumažėjusių pajamų ir vis dar besitęsiančios pieno krizės traukiasi iš gamybos.

Proteste šią situaciją taikliai apibūdino vaizdinė priemonė – butaforinis karstas nykstančiai pienininkystei. Pasak Žemės ūkio tarybos pirmininko Igno Hofmano, skaičiai iškalbingi: iš gamybos jau pasitraukė 2600 pieno ūkių.

Ūkininkai iki valdžios durų atvažiavo pasiruošę: ant traktorių iškėlę plakatus su reikalavimais, sentencijomis ir šmaikščiais žemės ūkio ministro šaržais. Pasak jų, ministras buvo pagrindinis jų „kvieslys“ į Vilnių, pasirodęs scenoje jis buvo nušvilptas, nebe pirmą kartą reikalauta jo atsistatydinimo.

Baigiantis pirmos dienos mitingui, ūkininkai surengė vilniečiams koncertą: įjungė traktorių švyturėlius ir garsinius signalus, kurie sugaudė tūkstančio geležinių vilkų balsais.

Ketvirtadienį protesto akcijos dalyvių atstovai susitiko su Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen, buvo pakviesti pokalbiui pas premjerę.

Dalė Lazauskienė

Lietuvos ūkininkų sąjungos

ir protestuotojų iš Prienų nuotraukos