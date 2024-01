Pasirūpinkime savo gyvūnais per šalčius

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) vis dar sulaukia pranešimų apie šaltyje esančius ir neprižiūrimus gyvūnus, todėl primena, kaip pasirūpinti gyvūnais šaltosiomis dienomis.

Artėjanti antroji žiemos pusė gali būti šaltesnė, todėl svarbu nepamiršti pasirūpinti tinkamomis ūkinių gyvūnų ir lauke būnančių gyvūnų augintinių laikymo sąlygomis – primena veterinarijos specialistai. Gyvūnams turi būti sudarytos galimybės pasislėpti nuo nepalankių oro sąlygų – žvarbaus vėjo, sniego ar šlapdribos.

Gyvūnų augintinių priežiūra

Esant blogoms oro sąlygoms, lauke ilgą laiką nereikėtų palikti gyvūnų augintinių, ypač trumpaplaukių, labai jauno ar vyresnio amžiaus šunų ir kačių. Voljeruose ar prie būdos pririštiems kiemo šunims turi būti suteikta galimybė pasislėpti nuo kritulių, šalčio ir vėjo. Jeigu šuo gyvena lauke, būda – pagrindinė vieta, kur jis slepiasi nuo lietaus, vėjo ir šalčio, todėl ji turi būti tinkamai paruošta šalčiams: apačia turi būti pakelta nuo žemės, kad susidarytų oro tarpas ir šaltis bei drėgmė nesismelktų tiesiai į būdos dugną, būdos sienos neturėtų plyšių, būtų neperpučiamos ir neperlijamos, įrengtas drėgmės nepraleidžiantis stogas. Svarbu, kad būdoje visuomet būtų sausai ir šiltai paklota – tam tinka šiaudai, šienas, antklodės, paltai, čiužinys, tik svarbu saugoti nuo drėgmės ir pelėsio bei stebėti, ar paklotas būdos viduje „nesugulėtas“, nesudrėkęs, nesustumtas į vieną būdos kampą. Šunų šeimininkai privalo pasirūpinti tinkamo dydžio, sandariomis ir šiltomis būdomis, kad į jas neprilytų ar nepripustytų sniego. Būda turėtų būti pakankamai didelė, kad augintinis galėtų patogiai tupėti ar gulėti, tačiau ne per didelė, kad išsilaikytų kūno šiluma. Šuns namelio landa turėtų būti atsukta į priešingą vyraujančiam vėjui kryptį ir uždengta drėgmei nepralaidžia medžiaga. Būtina nuolat tikrinti vandens dubenėlį, nes vanduo turi būti šviežias ir neužšalęs. Dėl to žiemą geriau naudoti ne metalinius, o plastikinius dubenėlius maistui ir vandeniui. Dėl tinkamos gyvūno augintinio poreikius atitinkančios mitybos visada galima pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju ar specialistu. Taip pat būtina prižiūrėti šuns kailį, nes purvinas ir sulipęs jis nepakankamai sulaiko šilumą. Susiruošus ilgesniems pasivaikščiojimams, šalčiui jautresnius šunis patartina aprengti specialiais kūną iki pat uodegos ir pilvo apačią dengiančiais drabužėliais. Pasivaikščiojimų metu reikėtų nuolat stebėti, ar ant augintinio letenų nėra susidariusių kietų sniego kamuoliukų, kurie gali nutrinti pėdutes iki žaizdų. Šuns letenas, ausis ir uodegą būtina apžiūrėti po kiekvieno pasivaikščiojimo lauke. Jeigu kyla įtarimų dėl nušalimo, reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju. Druska ir kitos cheminės medžiagos, naudojamos sniegui ir ledui tirpdyti, gali dirginti augintinio pėdų pagalvėles, todėl po pasivaikščiojimo šuns letenas reikia nuvalyti drėgnu rankšluosčiu. Pasak veterinarijos specialistų, esant šaltiems orams, augintinio negalima palikti vieno automobilyje – didelis šaltis jam pavojingas tiek pat, kiek vasaros karštis. Šaltuoju metų laiku katės nuo šalčio slepiasi po automobilių variklių gaubtais ir dėl to dažnai nukenčia, patiria įvairių traumų ar net žūsta. Todėl vairuotojams prieš užvedant automobilį patartina juos apžiūrėti.

Nuo šalčių svarbu apsaugoti ne tik gyvūnus augintinius, bet ir ūkinius gyvūnus.

Lietuvoje auginami kelių veislių galvijai, kurie yra atsparūs žemoms aplinkos temperatūroms, t. y. žiemai būdingi gamtos reiškiniai jiems nepavojingi. Ūkiniai gyvūnai, pagal fiziologinius poreikius galintys ištisus metus naudotis laisvo laikymo teikiamais privalumais, mieliau renkasi galimybę būti lauke. Tokiais atvejais, pasak VMVT specialistų, svarbiausia, kad gyvūnai gautų pakankamai maistingo pašaro ir vandens. Suaugę galvijai, arkliai, avys ar kiti prie lauko sąlygų prisitaikę gyvūnai žymiai geriau ir sveikiau jaučiasi lauke, tačiau pučiant žvarbiam vėjui, lyjant ar sningant jų buvimą lauke reikėtų riboti. Geriausias būdas – atverti tvarto duris, kad gyvūnai galėtų išeiti į lauką savo noru, kai lauke bus jiems priimtinos oro sąlygos. Primenama, kad gyvūnų laikymo patalpos žiemą turi būti užsandarintais langais ir durimis, paliekant tik ventiliacijai skirtas angas. Svarbu, kad nesusidarytų skersvėjis. Ūkiniuose pastatuose gyvūnai turi būti apsaugoti ne tik nuo jų sveikatai nepalankių oro sąlygų, bet ir nuo graužikų bei kitų kenkėjų. Be to, laikant gyvūnus turi būti atsižvelgta j jų rūšį, veislę, amžių ir lytį. Šaltuoju metų laiku tvartus reikia kreikti pakankamu kiekiu sausų pakratų, o gyvūnus aprūpinti tinkamais kiekiais vandens, šerti įvairesniais pašarais, nes per šalčius jiems reikia daugiau maisto kūno temperatūrai palaikyti.

VMVT informacija