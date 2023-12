„Revuonos“ pagrindinėje mokykloje vėl sklandė gerumo paukštė

Jau 8-ąjį kartą Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla pakviečia mokyklos partnerius bei darbuotojus didžiųjų metų švenčių pasiruošimo šurmuly trumpam sustoti ir kartu pasidžiaugti bendryste bei per metus nuveiktais darbais.

Šiemet „Revuonos“ pagrindinės mokyklos darbuotojai vėl iš savo mokyklinės kasdienybės kruopščiai išrankiojo gražiausias akimirkas ir tradicinės Padėkos šventės metu padėkojo tiems, kurie prie jų prisidėjo. Šįkart mokyklos atstovai įteikė net 23 nominacijas, o kas šiemet įnešė didžiausią indėlį į mokyklos gyvenimą vienoje ar kitoje srityje balsavimo būdu išrinko mokyklos bendruomenė. Kiekvienam nugalėtojui kartu su padėka įteikta ir dailininkės Aušros Deltuvienės sukurta simbolinė gerumo paukštė.

Nominacijų įteikimo ceremonija prasidėjo nuo Metų mokyklos renginio apdovanojimo, kurį už renginį „Mokytojo diena“ atsiėmė S. Milušauskienė, R. Liutvynskienė, K. Kravčenko ir E. Bendinskienė. Metų rajoniniu renginiu šiemet tapo specialiųjų poreikių turinčių mokinių konkursas „Aš galiu“, už kurį apdovanotos: K. Nastulevičienė, A. Grižaitė bei I. Kuzminskienė. Nepamiršti ir kiti renginiai: Metų renginiu, telkiančiu visuomenę, tapo Senelių ir vaikaičių vakaronė, už kurią padėkota D. Baranauskienei, o už Metų sportiniu renginiu nominuotą Šeimų šventės turnyrą padėkos kartu su simboline paukšte įteiktos: D. Jonykienei, I. Balčiukynienei ir E. Ramanauskienei.

Kaip pastebėjo renginio vedėjos, patys švelniausi augalai prasiskverbia per pačią kiečiausią žemę, uolų plyšius. Taip yra ir su mokytojo gerumu. Juk būtent jis pastebi mokinio talentus ir paskatina jį tapti laimėtoju, tad šiemet Metų mokytoju, parengusiu mokinius nugalėtojus, mokyklos kolektyvas išrinko Dalių Juodsnukį, o Mokytojo padėjėjo nominacija atiteko Indrei Vaitkevičienei.

Įteikta ir Metų iššūkio nominacija, kurios nugalėtoja paskelbta priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigas į 5–7 lavinamosios klasės mokytojos darbą iškeitusi Rūta Marcinkevičienė. Savotišku iššūkiu galima pavadinti ir įsiliejimą į naują kolektyvą, tad šiemet į gimtąjį kraštą dirbti grįžusiai Karolinai Rasimaitei įteikta Metų naujoko nominacija.

Gerumo paukštė už nominaciją Metų integruota pamoka išrinktą 7 a klasės projektą „Eglė – žalčių karalienė“ „išskrido“ pas S. Milušauskienę, R. Uleckienę bei L. Petkevičienę, o Metų 5–10 klasių projekto nominacijos apdovanojimų metu ji „nutūpė“ projektą „Prasmingas atviras mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika (MOST) įgyvendinusių Z. Ferevičienės, I. Kuzminskienės, V. Petrulionienės, R. Juodienės bei D. Moisejevienės rankose.

Ugdymo ne pamokų forma nominacijos nugalėtoja paskelbta „Dirbkime kartu GST stotelėse“ iniciatyva, prie kurios prisidėjo net 11 pedagogių: A. Lasatienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė, E. Bendinskienė, S. Kazlauskaitė, Z. Ferevičienė, K. Kravčenko, R. Bielevičienė, E. Ramanauskienė, V. Kuzmauskienė, L. Petkevičienė, A. Talačkienė.

Metų iniciatyva, skirta gabiems bei aktyviems mokiniams, išrinkta „Pažink save ir kitą“, o Metų tarptautiniu projektu – Erasmus+ „Misija patraukli ir saugi mokykla“.

Nepamiršta padėkoti ir tiems, kurie kasdien prisideda prie mokyklos gerovės kūrimo, tvarkos mokykloje ir aplink ją palaikymo, tad šiemet darbuotojų balsais Metų darbščiausio nominacija atiteko Neringai Sirusaitei-Žitkei, Metų darbščiausio švarintojo – Gintautui Šukevičiui, o nominacija Iniciatyviausias, kuriant mokyklos aplinkos erdves už „Kneipo takas – nuo idėjos iki įgyvendinimo“ iniciatyvą įteikta G. Bokūnaitei ir A. Būrui.

Paskelbtos ir kitos nominacijos: Metų paroda – 5, 6a, 7a, 8a klasių ir Dailiųjų amatų būrelio mokinių kūrybinių darbų paroda „Kaukių šėlsmas“ (V. Glaveckienė), Metų dekoracija – Kalėdinis mokyklos langų puošimas (A. Deltuvienė), Metų rėmėja – UAB „Itifico“, Metų pavaduotoja, spėjusi vadovauti trims mokyklos skyriams ir TŪM – Kristina Nastulevičienė, Metų pareigingiausias, vykdant mokyklos struktūrinius pertvarkymus – Danutė Marcinkevičienė.

Simboliškai Padėkos vakarą turėjo uždaryti Paramos-labdaros organizatoriaus nominacija, kurią pelnė Laima Bartusevičienė, tačiau mokyklos kolektyvas parengė dar vieną staigmeną bei paskelbė Metų direktorės nominaciją, kuri neabejotinai atiteko „Revuonos“ pagrindinės mokyklos vadovei Ilonai Balčiukynienei, nes, kaip buvo pastebėta renginio metu, būti geram šaunu, bet pastebėti mažą darbelį, pagirti už jį bei paskatinti gali tik labai geras žmogus.

Šventės metu pasveikinti ne tik aktyviausi mokyklos bendruomenės nariai, bet ir mokyklos bibliotekos vedėja Teresė Išganaitienė, mininti jubiliejinę sukaktį.

Nominantus bei kitus šventės dalyvius sveikino ir gausus būrys svečių-mokyklos partnerių, o mokyklos direktorė artėjančių švenčių proga visiems linkėjo prasmingų ir tvarių darbų, drąsių idėjų ir jėgų joms įgyvendinti, šilumos ir džiaugsmo bei gražių ateinančių švenčių kiekvienuose namuose ir kiekvienoje širdyje.

Rimantė Jančauskaitė