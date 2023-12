Ivoniškių kapinių teritorijos infrastruktūros plėtra bus tęsiama ir kitais metais

Birštono ir Prienų rajono savivaldybėms įgyvendinant Ivoniškių kapinių teritorijos ir jos prieigų sutvarkymo projektą, rudenį pradėti infrastruktūros plėtros darbai, kurių metu Birštono ir Prienų rajono savivaldybių biudžeto lėšomis Ivoniškių kapinių pagrindiniame take įrengta danga. Pradėtus darbus planuojama tęsti ir 2024 metais, o, įgyvendinus projektą, Ivoniškių kapinės turėtų tapti šiuolaikiškesnės ir, svarbiausia, patogesnės lankytojams.

Anot Birštono savivaldybės administracijos direktorės Jovitos Tirvienės, įvertinus projektuojamos vietos būklę buvo nustatyta, jog Ivoniškių kapinių prieigose trūksta automobilių stovėjimo vietų, nusidėvėjusi ir esamos automobilių stovėjimo aikštelės danga. Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo G. Žilio teigimu, kapinių teritorijos prieigose neišvystyta ir apšvietimo infrastruktūra bei pėsčiųjų takų tinklas, o kapinių lankytojams trūksta poilsio zonų, vandens tiekimo pompų bei šiukšlių surinkimo vietų. Be to, būtina sutvarkyti ir šalia kapinių esančią prekyvietę, kuri neatitinka šiuolaikinių standartų, o prekybos vietų išdėstymo zonos neturi jokių aiškių ribų.

Birštono savivaldybės administracijos atstovų teigimu, visi šie darbai bus įgyvendinami etapais, atsižvelgiant į prioritetus bei finansavimo galimybes. Dar kitąmet planuojama pradėti kapinių prieigų tvarkymo darbus: sutvarkyti privažiavimą prie kapinių, automobilių stovėjimo aikštelę bei prekybos zoną. „Iš viso šalia kapinių ketinama įrengti 73 automobilių stovėjimo vietas, o prie pagrindinio įėjimo numatomos ir 5 prekyvietės bei lankytojų poilsio zona. Naujai projektuojamose automobilių stovėjimo vietose yra apgalvotas patogus automobilių privažiavimas, saugus mašinų parkavimas ir priėjimas prie greta esančių kapaviečių ir prekyviečių“, – apie planuojamus darbus pasakoja Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas, pridurdamas, jog visas automobilių stovėjimo vietas jungs trinkelėmis grįsti pėsčiųjų takai.

Po truputį keičiantis laidojimo tradicijoms, dalis Lietuvos savivaldybių jau yra įsirengusios ir kolumbariumus. Birštono ir Prienų krašto žmonės šiuo metu urnas laidoja į kapavietes, tačiau vėlesniuose teritorijos planavimo etapuose Birštono ir Prienų rajono savivaldybės yra numačiusios įrengti kolumbariumą ir Ivoniškių kapinėse. Jis turėtų atsirasti pietinėje kapinių dalyje, lygiagrečiai tvoros. Kol kas planuojama kolumbariumus statyti komplektais po 6 ir iš viso įrengti 288 laidojimo vietas. Dar vėliau numatoma įrengti papildomas 1008 kolumbariumų vietas šiaurinėje kapinių teritorijos dalyje. Planuojama, jog kolumbariumų link vedantys takai turėtų atsirasti dar kitais metais.

Be viso to, kapinėse bus tvarkoma veja, numatomos vietos ir naujiems želdiniams, atsižvelgiant į lankytojų poreikius, jų patogumui atsiras ir naujos vandens tiekimo pompų ir šiukšlių surinkimo vietos.

Dideli pokyčiai pareikalaus ir nemažų investicijų, mat bendra projekto vertė siekia 4,21 mln. eurų. Projekto įgyvendinimas finansuojamas Birštono ir Prienų r. savivaldybių lėšomis, tačiau atskiri darbai gali būti finansuojami tik Birštono savivaldybės lėšomis.

Rimantė Jančauskaitė