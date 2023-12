LR Seimo Konstitucijos salėje forumas – „Mano globa, kai amžėju“

Šiemet pavasarį įkurta Lietuvos socialinės globos paslaugų gavėjų asociacija „Mano globa“ vienija socialinės globos paslaugų gavėjus. Jos vadovo Juozo BRIGMANO kvietimu, dalyvavome įdomiame forume „Mano globa, kai amžėju“. Renginys vyko labai garbingoje vietoje – Seimo Konstitucijos salėje.

Mus pasveikino Seimo narys Linas KUKURAITIS, dalyvavo Seimo nariai Algirdas SYSAS, Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ. Forumo metu Sveikatos apsaugos ministerija pristatė naują ilgalaikės priežiūros paslaugų modelį, numatantį didesnį paslaugų teikimą žmogaus namuose. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai pasakojo apie socialines paslaugas globos namuose. Įdomiausi buvo akademiko Romo Lazutkos, prof. dr. Albino Bagdono bei „Mano globos“ vadovo pranešimai. Romo Lazutkos pranešime „Senstant reikia ir draugų, ir pinigų“ buvo įdomu išgirsti apie kitų šalių patirtis, kaip valdžios institucijos organizuoja globą vyresnio amžiaus žmonėms ir planuoja ateitį. Akivaizdu, kad reikia vis labiau gerinti priežiūros kokybę, nes visuomenė senėja, žmonės gyvena ilgiau, didėja lėšų poreikis sveikatos apsaugai, socialinėms paslaugoms. Be to, ir prižiūrinčių darbuotojų trūksta visose šalyse.

Prof. dr. Albinas Bagdonas savo pranešimu „Be rezervų normalaus senėjimo nebūna…“ ragino kaupti senatvei rezervus, ne tik piniginius, bet stiprinti sveikatą nuo jaunystės, ypač daug dėmesio skirti pažintinių funkcijų lavinimui, kad nutolintume demenciją, Alzheimerio ligą. Profesorius pateikė daug įdomių pavyzdžių ir patarimų, ką daryti turime jau šiandien.

„Paslaugų gavėjų lūkesčiai: kam rūpiu aš?“ – tai „Mano globos“ vadovo Juozo Brigmano pranešimas, iliustruotas filmuotomis paslaugų gavėjų bei jų šeimų narių pasakojimais apie paslaugas, ko norėtų ateityje, kas šiandien neramina Lietuvos globos namuose.

Pasak pranešėjo, valstybės, savivaldybių dėmesys, skiriamos lėšos globai yra labai svarbūs dalykai. J.Brigmanas, nuo pavasario aplankęs nemažai Lietuvos globos namų, pasidalino mintimis apie matytas, išgirstas vidaus problemas, kai pritrūkstama elementarios priežiūros, kai trūksta darbuotojų slaugai, globai. Darbuotojai skundžiasi ir psichologiškai sunkiomis darbo sąlygomis ir t.t. Savo liūdnoką atvejį apie globos namus, kuriuose gyveno jo tėvukas, priminė prof. dr. Dalius Serafinas. Jis kalbėjo apie vadybos kokybės svarbą globos namuose, vadovo vaidmenį ir žmogiškumą organizuojant darbą. Apie savo patirtį, kai dirbo globos namuose, kalbėjo buvusi Prienų globos namų slaugytojo padėjėja Rasa Dastikienė. Ji buvo vertinama, nes mylėjo savo darbą ir prižiūrimus žmones, turėjo daug žinių. Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė per „Gyvenimo“ Padėkos laikraščio šventę ją buvo įvertinusi padėka ir dovana – kelione į Strasbūrą, LR Prezidentas Rasos mamą, kaip daugiavaikę motiną, buvo apdovanojęs valstybiniu apdovanojimu. R.Dastikienė paliko globos namus ir išėjo į Užimtumo tarnybą kaip bedarbė.

„Mano globos“ vadovas prieš diskusijas pateikė įžvalgas, kad žmogaus priežiūra globos namuose priklauso ir nuo teisės aktų, ir nuo skiriamų pinigų, ir nuo vadovavimo bei darbuotojų požiūrio. Jis sakė, kad atkakliai sieks susikalbėjimo su valdžia, kad būtų daugiau domimasi ir slaugos situacija globos namuose, kad būtų nuolat išklausomi jų gyventojai, šeimų nariai, artimieji. J.Brigmanas kėlė žmogaus teisių, nesavalaikio finansavimo klausimus, taip pat akcentavo NVO ir privačių organizacijų įtraukimo svarbą, prašė visų kalbėti atvirai, tiesiai, kad problemos būtų greičiau išspręstos ir užkirstas kelias naujoms atsirasti. Norisi, kad globa ir slauga būtų kuo geresnė šiandien, o ne tolimoje ateityje, apie kurią kalbėjo ministerijų pranešėjai.

Žilvinas Bajoras