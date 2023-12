Kredito unija „Prienų taupa“ – arčiausiai kliento

Kredito unija „Prienų taupa“ veikia jau 24 metus. Nuo gruodžio 2-osios ji liko vienintele vietoje bankininkystės paslaugas teikiančia įstaiga Prienuose. Ir kaip tvirtina „Prienų taupos“ administracijos vadovas Rimas Slavinskas, pakankamai tvirta, saugi ir patikima. Prieš daugiau kaip du dešimtmečius pradėjusi veiklą, turėdama 15 000 litų įstatinį kapitalą, šiandien „Prienų taupa“ jau disponuoja milijoną eurų viršijančiu kapitalu. Ir planuoja jį didinti, kaip ir sulaukti daugiau klientų, norinčių naudotis unijos paslaugomis. Apie tai, kur slypi sėkmingos finansinės veiklos stiprybė bei kodėl gyventojams ir verslams gali būti patrauklu naudotis būtent unijos paslaugomis, ir kalbamės su „Prienų taupos“ administracijos vadovu Rimu SLAVINSKU.

– Pirmas svarus argumentas – tai pinigų saugumas ir įdarbinimas. Mūsų įstaiga atitinka visus banko keliamus reikalavimus. Kaip ir bankuose, taip ir „Prienų taupos“ sąskaitose laikomos lėšos iki 100 000 eurų yra draustos valstybiniu indėlių draudimu. Be to, mūsų įstaiga yra 45 unijas vienijančios Lietuvos centrinės kredito unijos narė. Pagal galiojančius įstatymus visos centrinei unijai priklausančios unijos teikia viena kitai įvairiapusę pagalbą, suteikia prieigas prie reikalingų išteklių, todėl atskirų mūsų įstaigų bankrotai negalimi.

Kitas svarbus išskirtinumas – tai, kad mūsų pajininkai yra visi klientai. Kiekvienas unijos narys yra ir akcininkas, tad mes neturime virš savęs savininko, kuris galvotų tik apie pelną ir dividendus sau. Mūsų pelnas yra nukreiptas į įstatinio kapitalo didinimą, teikiamų paslaugų plėtrą ir kokybę, naudą klientui.

Ne mažiau svarbus argumentas rinktis kredito uniją finansinių reikalų tvarkymui yra pasiekiamumas. Unija visuomet yra arčiau kliento. Bankas yra didelis ir sudėtingas mechanizmas, kuriame procesai – stuktūrizuoti ir dažnu atveju, uždavus klausimą, klientui teks palaukti, arba gali būti tiesiog sunku susisiekti su vadybininku, tenka bendrauti per atstumą. Tuo tarpu unijos darbuotojai yra lengvai pasiekiami, pažįsta kiekvieną klientą asmeniškai. Nuolat bendraujant ir betarpiškai yra sukuriamas ryšys. Mes unijoje visuomet ieškome geriausio individualaus sprendimo, ypač netipinėse situacijose. Kredito unijų klientų skaičius yra gerokai mažesnis negu bankų, dėl to klientų eilės trumpesnės ir kredito unijos savo klientams gali skirti daugiau dėmesio. Tokia – ir pasaulinė unijų veiklos praktika. Ja vadovaujasi ir „Prienų taupa“.

Na, ir dar vienas patrauklus aspektas – tai mūsų įstaigos lankstumas. Išsamiai išanalizavę besikreipiančio dėl paskolos ar refinansavimo asmens situaciją, dažnai galime pasiūlyti lanksčius ir kūrybiškus sprendimus, tuo tarpu bankai vadovaujasi itin griežtomis taisyklėmis ir jeigu kliento situacija nėra standartinė, yra didelė tikimybė, kad bankas pateiks neigiamą sprendimą ir paskolos neišduos.

– Kiek „Prienų taupa“ patogi šiandienos žmogui?

– Šiandieninės kredito unijos yra labai pažengusios ir deda tikrai daug pastangų, norėdamos išlikti bei neatsilikti bankininkystės rinkoje. Taip dirbame ir mes, stengdamiesi žengti koja kojon kartu su technologijomis ir savo klientams siūlydami visus reikalingiausius sprendimus, kad finansų tvarkymas būtų efektyvus, aiškus ir patogus. Tai – mokėjimo korteles, elektroninę bankininkystę, mobiliąją programėlę ir kita. Turintieji mūsų kredito unijos mokėjimo korteles pinigus gali išsiimti visuose bankomatuose. Mažesni mokesčiai bankomatuose „Medus“, kurie yra buvusiame Luminor pastate ir prie Kauno g. esančios Maximos parduotuvės. Įstaiga vykdo operacijas ir grynaisiais pinigais. Gyventojų paslaugoms – ir Jiezne, Stakliškėse bei Veiveriuose veikiančios mūsų kasos.

Kredito unija, kaip ir bankas, teikia svarbiausias finansines paslaugas ir gyventojams, ir įmonėms: gali priimti indėlius, skolinti lėšas.

Didžiausia mūsų klientų dalis yra unijos steigėjai – žemdirbiai. Dažniausiai jie skolinasi žemei pirkti, ūkiams modernizuoti. Gyventojai į kredito uniją dažniausiai kreipiasi dėl vartojimo, būsto įsigijimo paskolų. Mes taip pat galime ir refinansuoti turimas paskolas bei padėti išspręsti kilusias problemas.

Taip pat noriu paneigti mitą, kad unijos finansuoja tik smulkius ir pradedančius verslus. Dėl investicinių paskolų kreipiasi ir vidutinio dydžio verslai, ypač tie, kurie vertina unijos privalumus, tokius, kaip lankstumas, greitis, individualumas, kūrybiškumas, buvimas arčiau kliento. Džiaugiamės, kad mus rekomenduoja esami nariai, taip pat sulaukiame ir grįžtančių klientų. Tai tik patvirtina, jog dirbame teisinga kryptimi. Esame tam, kad klientus išklausytume, konsultuotume ir kartu nueitume kelią iki geriausio ir atsakingiausio finansavimo sprendimo. Ateikite pas mus, pabendrausime ir Jūs suprasite, kad esame patikimi finansiniai partneriai!

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Ramutė Šimukauskaitė